El desafío de contar una relación prohibida en tiempos de guerra: Alexandra, Ivarinka y la apuesta de Paula Gallego

La autora utiliza la representación LGBT para desafiar los límites sociales y abordar temas de identidad y amor prohibido en Tu nombre a medianoche - (Gentileza de Urano World)

Paula Gallego escribe desde la curiosidad y la búsqueda constante de nuevas perspectivas. En su universo literario, la ternura convive con el conflicto, y los grandes acontecimientos históricos se filtran a través de los sentimientos más íntimos de sus personajes.

En diálogo con Infobae, la autora se refirió a Tu nombre a medianoche, su novela histórica ambientada en la Rusia revolucionaria de 1917. Además, para todo los lectores locales que ansían conocerla, como primicia, anticipó que en 2026 participará por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

El recorrido literario de Gallego es una suma de aprendizajes, desafíos y transformaciones. Desde muy joven, la escritura fue su refugio y su impulso. “Desde pequeña, antes de aprender a escribir, yo sabía que quería contar. Y tenía esa pulsión de contarle a la gente cosas”, recordó entre risas. Sin un momento exacto en el que decidió dedicarse profesionalmente, reconoce que la vocación de narrar siempre la acompañó: “No sé en qué momento dije: ‘Quiero dedicarme a esto’, pero sí es algo que siempre he tenido claro que no iba a dejar de hacerlo, de escribir”.

Paula Gallego destaca la importancia de la literatura LGBT en su novela histórica ambientada en la Revolución Rusa de 1917 - (Gentileza de Urano World)

La evolución de su carrera estuvo marcada por momentos clave, como quedar finalista en un certamen literario a los diecisiete años y autopublicar su primer libro, para luego dar el salto a la publicación tradicional a los veintiuno. “Este año ha sido la primera vez que ya me dedico únicamente a escritura. Ha sido un camino muy largo. De momento, han sido ocho años y no sabría decirte el momento en el que dije: ‘Voy a vivir de esto’, pero siempre ha sido una meta el contar”.

A lo largo de su carrera, Paula exploró muchos universos, como: la mitología vasca con la saga Gaueko, la cultura japonesa con la bilogía Hikari y los episodios menos narrados de la historia, mezclando realidad y ficción en relatos donde el folclore y la documentación rigurosa son tan importantes como la emoción.

El nacimiento de “Tu nombre a medianoche”

La chispa que encendió Tu nombre a medianoche llegó en forma de noticia: una carta de amor encontrada en un río, conservada durante 20 años. Ese hallazgo real se convirtió en la semilla creativa para Gallego, quien recuerda que “la semilla fue una noticia que leí en el periódico donde contaban que había aparecido una carta en un río de la zona donde vivo y era una historia de amor. Era una carta que escribía un hombre a una mujer y que había estado, se había conservado bien en el río durante 20 años. Y dije: ‘Guau, esto puede ser una historia de amor preciosa’”.

El hallazgo real de una carta de amor en su pueblo inspiró a Paula Gallego para construir la trama central de su última novela - (Gentileza de Urano World)

A partir de esa imagen, la autora se lanzó a investigar contextos históricos en los que pudiera florecer una historia de amor prohibido. La carta, conservada por el paso del tiempo, inspiró la creación de la carta congelada que inaugura la ficción y el vínculo entre Alexandra e Ivarinka, las protagonistas. La autora enfatizó que quería contar una historia de amor prohibido, y, además, empezó a investigar en qué época podía ambientarlo. Así llegó al Primer Batallón de Mujeres de la Muerte en la Revolución Rusa, elemento central de la trama.

Amor, identidad y representación LGBT en la novela

En Tu nombre a medianoche, el amor no solo desafía al tiempo y la guerra, sino que también se enfrenta a los límites impuestos por la sociedad. Para Paula, la representación LGBT no fue una decisión forzada ni una estrategia de mercado, sino una verdad que emergió espontáneamente durante la escritura. “No sé explicar por qué, pero la historia que a mí se me ocurriera con dos mujeres y tuve que escribirla así. No hubo un momento de duda de decir: ‘No, pues mejor que sea Alexander’. Era Alexandra”, relató la autora.

Sus próximos proyectos literarios incluyen el regreso a universos ya explorados, combinando tradición, diversidad cultural y nuevas perspectivas - (Gentileza Urano World)

Paula reconoce que, aunque el mercado puede ser reticente a historias LGBT, ese mismo miedo es el que la impulsa a escribirlas: “Si existe ese miedo es que hay algún problema. Y no hay que ser parte de ese problema”. Así, la relación entre Alexandra e Ivarinka se convierte en el eje emocional de la novela, explorando la complejidad del amor prohibido en una época hostil y la búsqueda de la propia identidad en medio del caos.

El proceso creativo detrás de estos personajes fue tan desafiante como revelador. Gallego confesó que necesitó años para comprender a fondo las contradicciones de sus protagonistas, “he tardado cuatro años en escribir el libro… ese tiempo sí me ha dado lugar a entenderlas mejor. Cuando empecé a escribir la historia, yo tampoco las conocía así. Fue ya en la recta final donde pude matizar bien cómo son y cada una tiene sus complejidades, son muy distintas”.

Mientras Alexandra lucha con el conflicto de ser capitana de una causa en la que no cree, Ivarinka se define por su capacidad de transgredir cualquier límite por amor. “Lo que las hace parecidas, en alguna manera, es que las mueve el amor. No solo el amor romántico, sino el amor por la vida, el amor por la humanidad”, explicó la autora.

Paula Gallego confirma su participación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en 2026, marcando un hito en su conexión con los lectores argentinos - (Gentileza de Urano World)

Futuro, proyectos y conexión con Latinoamérica

El horizonte de Paula está marcado por la emoción de nuevos desafíos y la apertura a geografías donde su literatura sigue creciendo. Una de las noticias más esperadas por sus lectores argentinos se convirtió en primicia durante la conversación: “Ya es oficial que en 2026 estaré para la Feria del Libro de Buenos Aires”, anunció con entusiasmo, consciente del significado de ese viaje. La invitación a la edición número cincuenta de la feria la llena de emoción: “Tengo muchísimas ganas, la verdad. Me hace mucha ilusión”.

“Siempre he deseado ir a Latinoamérica. Pero me parecía algo tan alejado de mí que, que todavía que he estado, todavía no lo asimilo del todo”, comentó la autora. Además, Gallego estuvo presente para la edición número 39 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que se celebró el 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2025.

La historia explora la relación entre Alexandra e Ivarinka, protagonistas femeninas que enfrentan la represión en una época de conflictos bélicos y sociales - (Gentileza de Urano World)

En cuanto a proyectos futuros, Paula Gallego mantiene la discreción, pero no oculta la emoción. “Ya tengo un par de proyectos cerrados. Hay uno de ellos que es en un universo en el que ya he publicado algún libro y que voy a retomarlo”, adelantó.

Con una prosa que transita entre la delicadeza y la profundidad, Gallego logra que las grandes preguntas sobre el amor, la identidad y la memoria histórica se encarnen en personajes llenos de matices, capaces de conmover y desafiar al lector. Su apuesta por retratar amores prohibidos, explorar escenarios poco transitados y combinar el rigor histórico con la emoción personal, la distinguen en el panorama actual.

Ya sea sumergiéndose en la intimidad de la Rusia revolucionaria o abriéndose camino en mundos de fantasía, la autora sigue demostrando que la literatura puede ser un puente entre mundos, generaciones y experiencias, siempre guiada por la honestidad y la empatía.