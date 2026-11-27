George Russell apuntó nuevamente contra Max Verstappen (REUTERS/Florion Goga)

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George Russell reavivó su cruce con Max Verstappen al definirlo como un competidor implacable, aunque contrapuso su perfil con el de Lewis Hamilton, a quien atribuyó “valores, gracia y dignidad”. El piloto de Mercedes hizo la comparación tras los ataques que recibió del neerlandés luego del Gran Premio de Las Vegas y, al mismo tiempo, admitió que su mayor aprendizaje consiste en moderar su exposición ante los medios.

En una entrevista con Sky Sports, el británico sostuvo que Verstappen tiene una capacidad competitiva que respeta, pero estableció una distinción con Hamilton, su compañero en Mercedes durante tres temporadas. “Él (Verstappen) es un competidor implacable y lo respeto muchísimo, pero también está Lewis Hamilton, con quien he sido compañero de equipo durante tres años y a quien he admirado toda mi vida. Y obviamente Toto (Wolff, director del equipo Mercedes) pasó 12 años con Hamilton, que es igualmente un competidor implacable y una auténtica bestia al volante, pero que obviamente tiene unos valores, una gracia y una dignidad increíble”.

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“Lewis es alguien a quien admiro mucho y que es un modelo a seguir increíble para los jóvenes que vienen pisando fuerte. Pero no hay nada correcto ni incorrecto, solo opiniones. Cada uno tiene opiniones diferentes, y a algunos les gusta el conductor A y a otros el conductor B, y a medida que he ido envejeciendo, ya no dejo que eso me afecte tanto”, añadió.

Verstappen le respondió a Russell tras conquistar el GP de Las Vegas

Al ser preguntado sobre la postura de Wolff respecto a sus enfrentamientos con Verstappen, Russell dijo: “Bueno, sé cuál es su postura en privado, así que probablemente no la repetiré. Toto y yo estábamos volando de regreso después de la carrera en Las Vegas y nos reímos bastante de los comentarios que se hicieron después de la carrera. Pero sabemos cómo hacen las cosas ciertas personas”, esbozó.

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La comparación llegó después de una semana de tensión entre George Russell y Max Verstappen, quienes protagonizaron otro cruce en el Gran Premio de Las Vegas. El origen estuvo en un contacto menor durante la última práctica libre, cuando el británico cuestionó una maniobra de su rival y dijo que no aceptaría ese tipo de conducta en la pista.

La situación escaló tras la carrera. Verstappen ganó en el circuito urbano estadounidense y Russell, que peleaba por posiciones de vanguardia, cometió un error al intentar superar a su compañero Kimi Antonelli a dos vueltas del final. El Mercedes impactó contra el muro, aunque pudo continuar y terminó noveno. El neerlandés observó el incidente a través de sus espejos y reaccionó por radio. Luego, frente a la prensa, afirmó que su adversario hablaba demasiado fuera de la pista y que se encontraba lejos de su nivel. También celebró el desenlace del británico con una frase que agregó tensión a una rivalidad que arrastra antecedentes desde 2023.

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Las duras declaraciones de Russell contra Verstappen

En esa primera reacción pública, Verstappen recordó el resultado de la carrera para desacreditar los cuestionamientos de su rival. “El karma es una perra”, declaró después de cruzar la meta. Russell respondió días después, en la previa del Gran Premio de Qatar, con una postura más moderada. Reconoció que Verstappen podía decir lo que quisiera tras ganar la competencia y definió como “divertidos” algunos de sus comentarios. También sostuvo que deseaba concentrarse en las carreras, sin alimentar una disputa verbal.

El piloto de 28 años insistió en que su objetivo no pasa por sostener un enfrentamiento dialéctico con Verstappen. “Quiero ganar. Es tan simple como eso. No es una guerra de palabras fuera de la pista”, expresó. Esa postura coincide con lo que había dicho en Qatar, donde pidió dejar atrás el episodio para poner el foco en las últimas carreras de la temporada.

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Aun así, Russell marcó que la competencia deportiva no obliga a construir una relación amistosa entre pilotos. A su criterio, una buena relación no resulta determinante cuando dos corredores luchan por victorias, podios o posiciones en el campeonato. Sí subrayó, en cambio, la necesidad de respeto en las batallas rueda a rueda.

El conflicto entre ambos tiene varios antecedentes. En el Sprint del Gran Premio de Azerbaiyán de 2023 se tocaron durante la primera vuelta y Verstappen fue a reclamarle a Russell frente a las cámaras. La relación volvió a deteriorarse a fines de 2024, en Qatar, cuando una sanción al neerlandés por obstaculizar al piloto de Mercedes derivó en acusaciones cruzadas.

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Russell llegó a decir en Abu Dhabi que había perdido el respeto por Verstappen y lo acusó de amedrentar a otros corredores. El neerlandés respondió con dureza y negó esa caracterización. La disputa también tuvo un capítulo en el Gran Premio de España de 2025, cuando Verstappen recibió una penalización de 10 segundos por un contacto con el Mercedes.