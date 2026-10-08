“Los poemas no purifican a nadie”: Anne Carson, la escritora que convirtió la incomodidad en un método literario

Anne Carson, premio Nobel de Literatura 2026, es una de las voces más singulares e inclasificables de la literatura en lengua inglesa (Foto: Casa Real España/Europa Press)

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La biografía oficial de Anne Carson contiene un dato central: “Anne Carson nació en Canadá y enseña griego antiguo para ganarse la vida”. Sin detalle de premios, sin títulos, sin fotografía en la solapa. Esa frase —que su editorial tardó años en ampliar, y que la propia poeta nunca corrigió aunque acumulaba becas MacArthur y Guggenheim y premios T.S. Eliot y Princesa de Asturias— es el primer indicio de lo que su obra confirma. Carson ha construido, durante cuatro décadas, una de las poéticas más inclasificables y exigentes de la literatura en lengua inglesa precisamente desde el rechazo a fabricar una imagen pública. Helenista, ensayista, traductora y poeta —aunque ninguna de esas etiquetas la satisface del todo—, la canadiense nacida en Toronto en 1950 lleva toda su carrera disolviendo los géneros literarios, recuperando la voz de los muertos y haciendo del silencio una herramienta prosódica.

El griego antiguo como método

La trayectoria de Anne Carson no comenzó en los talleres literarios sino en las aulas de filología clásica. Una profesora de latín de la escuela secundaria le puso frente a una edición bilingüe de Safo —el texto griego a la izquierda, la traducción a la derecha— y esa página dividida operó como una revelación. Carson vio en el griego antiguo una profundidad que las lenguas modernas no podían replicar: la posibilidad de descender, en sus propias palabras, a “las raíces de donde operan las palabras”, en vez de quedarse “en la copa del árbol, rebotando en las ramas”.

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Esa convicción guió su formación. Estudió en el St. Michael’s College de la Universidad de Toronto, abandonó la institución en dos ocasiones por negarse a cursar asignaturas obligatorias sobre John Milton, y terminó doctorándose en 1981 con una disertación sobre el deseo en la poesía de Safo. Esa tesis se convirtió en su primer libro, Eros the Bittersweet (1986): una meditación filosófica y lírica que postula el amor no como un estado sino como un movimiento impulsado por la carencia y la distancia insalvable. El argumento —con ecos de la teoría lacaniana de la falta— impregna toda su producción posterior.

El rasgo más reconocible de la escritura de Carson es la negativa a permanecer dentro de un género. La crítica la señala como la precursora del “ensayo lírico”, un formato que fusiona el rigor académico con la exploración subjetiva de la poesía confesional. Sus libros mezclan, en un mismo espacio, citas filológicas, fragmentos autobiográficos, guiones teatrales, listas de tomas cinematográficas y análisis gramaticales.

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Algunas de las obras de Carson: de Eros the Bittersweet a Wrong Norma, cuatro décadas de escritura que desafían cualquier género y cualquier intento de clasificación (Fotos: REUTERS/Hannah McKay)

The Beauty of the Husband (2001), galardonado con el Premio T.S. Eliot —la primera mujer en obtenerlo—, relata la disolución de un matrimonio a través de 29 secciones denominadas “tangos”, cada una encabezada por una cita de Keats sobre la Belleza y la Verdad. Al subtitular el libro “Ensayo ficticio”, Carson desestabilizó las expectativas del lector, que debe sopesar simultáneamente el dolor del engaño y un tratado sobre el poder asimétrico del deseo.

Autobiography of Red (1998) llevó ese procedimiento al territorio del mito. A partir de fragmentos del poeta lírico Estesícoro sobre el monstruo alado Gerión, Carson construyó una novela de aprendizaje posmoderna: Gerión es ahora un adolescente homosexual en la Norteamérica contemporánea, y Heracles, el carismático que le rompe el corazón. La narración lírica convive con apéndices académicos genuinos y entrevistas ficticias al propio Estesícoro, envolviendo una historia de descubrimiento sexual bajo el pretexto de un tratado filológico.

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Sus traducciones de los clásicos griegos redefinieron el canon

La contribución de Carson como traductora no es ancillar sino central en su poética. En 2002 publicó If Not, Winter: Fragments of Sappho, una edición bilingüe que cambió la forma en que el mundo moderno lee a la poeta de Lesbos. Donde las traducciones anteriores reconstruían los poemas a partir de deducciones filológicas para ofrecer textos completos, Carson introdujo corchetes vacíos [ ] que marcan con exactitud arqueológica dónde el papiro fue devorado por el tiempo. El silencio de Safo pasó a leerse como una estrofa en sí misma.

Esa decisión transformó el vacío en un elemento prosódico y abrió, desde la academia de género, una plataforma para la recuperación de una estética queer en torno a Safo: la poesía encuentra legitimidad en su propia fractura y resistencia a los discursos hegemónicos.

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Tras la muerte repentina de su hermano mayor Michael, a quien no había visto en 22 años, publicó Nox (2010). No es un libro convencional: alojado en una caja de cartón gris, consiste en una única hoja de papel plegada en acordeón que reproduce el diario de duelo de la autora, con cartas arrugadas, fotografías borrosas y un análisis lexicográfico del Poema 101 de Catulo. Al obligar al lector a desplegar físicamente el acordeón, Carson transfirió de manera cinestésica el esfuerzo irresoluble de rememorar a los muertos.

Su publicación más reciente, Wrong Norma (2024), merecedora del National Book Critics Circle Award en 2025, marcó un giro hacia la denuncia sociopolítica directa. El libro aborda Guantánamo, los tiroteos escolares y la crisis climática con la misma fragmentación que caracteriza su obra, pero sin la distancia estética de títulos anteriores. Allí escribió: “Los poemas no purifican a nadie. Hay un montón. Humea y apesta”, abandonando la ficción consolatoria de la catarsis clásica. Ahora, el premio mayor de las letras globales reconoce a una autora que resiste toda clasificación y renuncia al protagonismo.

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