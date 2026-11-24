La adaptación de la Odisea de Christopher Nolan ha devuelto a la actualidad una de las historias más influyentes de la literatura occidental

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La adaptación de la Odisea de Christopher Nolan ha devuelto a la actualidad una de las historias más influyentes de la literatura occidental. Entre cíclopes, sirenas, naufragios, dioses y héroes, un personaje muy secundario ha provocado algunas de las lágrimas más inesperadas: Argos, el perro de Ulises.

Ulises regresa a Ítaca después de veinte años de ausencia, disfrazado de mendigo para evitar ser reconocido. Cerca de su palacio encuentra a Argos, el perro que había criado antes de partir hacia Troya. De su antiguo vigor apenas queda nada: yace abandonado sobre un montón de estiércol, viejo, débil y cubierto de garrapatas.

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Al advertir la presencia de Ulises, mueve la cola y baja las orejas, pero ya no tiene fuerzas para acercarse. Ulises reconoce a su viejo compañero y vuelve el rostro para ocultar una lágrima. Poco después, Argos muere, casi como si la fidelidad lo hubiera mantenido con vida hasta aquel reencuentro.

Ya durante el propio rodaje, la escena del reencuentro con su amo hizo llorar a miembros del equipo y del reparto. Casi tres mil años después de Homero, se demostró que la muerte del perro continúa conmoviendo.

"Argos y Odiseo" (1871), de Briton Rivière

Aunque la tierna escena ocupa 38 versos del canto XVII de la Odisea –una extensión considerable–, no se trata todavía de un poema funerario propiamente dicho. Pero en el pasaje aparecen ya algunos de los elementos que recorrerán después esta tradición: el vínculo afectivo, el recuerdo de las cualidades del animal y, sobre todo, su individualización. No muere simplemente un perro, sino Argos, el fiel amigo de Ulises.

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Siglos después de Homero, los griegos comenzaron a escribir verdaderos epitafios dedicados a animales. En la Antología griega, la primera recopilación de poemas breves en lengua griega, encontramos epicedios (poemas funerarios) para caballos, perros, pájaros y liebres, pero también para insectos. Ánite de Tegea escribió varios hacia el año 300 a. e. c. Uno de ellos presenta a una niña llamada Miró que levanta una pequeña tumba y llora a sus compañeros de juegos, un saltamontes y una cigarra. En esta breve escena aparecen ya algunos de los gestos esenciales del duelo: la sepultura, el lamento y el deseo de conservar el recuerdo.

Aquellos pequeños epitafios abrieron una tradición que tomó de la poesía funeraria dedicada a los seres humanos muchos de sus recursos: el lamento, el elogio del difunto, el recuerdo de la vida compartida y el consuelo.

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La literatura latina asimiló y transformó esa herencia. Catulo convirtió la muerte del pájaro de Lesbia en uno de los lamentos más célebres de la Antigüedad. En su poema 3 convoca a Venus y a los Amores para llorar al pequeño animal y concede a su muerte la solemnidad de la poesía funeraria. Es difícil determinar hasta dónde llega la ternura y dónde comienza el juego paródico, pero precisamente en esa ambigüedad reside buena parte del encanto del poema.

La antigua Roma refleja una relación profunda y diversa con los perros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que queda cuando se van

La costumbre de escribir sobre la muerte de los animales llegó también a la literatura española. Lope de Vega dedicó un soneto a Timosca, una perra de agua muerta bajo la rueda de un molino, y convirtió su desgracia en una divertida apoteosis mitológica. En Lope el duelo admite la burla, la hipérbole y el juego literario.

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Otra sensibilidad aparece en el recuerdo que José Antonio Porcel dedica, en el siglo XVIII, a la perrita Armelinda. No necesita grandes imágenes para hacer visible la pérdida: le bastan la cama vacía, el ovillo, los papeles con los que jugaba. La ausencia se instala precisamente ahí, en las cosas más humildes, que de pronto revelan la forma de quien ya no está. Hay algo profundamente reconocible en esa escena: quien ha perdido un animal sabe que durante un tiempo la casa sigue llena de él, que la mirada vuelve por costumbre a sus rincones y que ciertos objetos, hasta entonces insignificantes, adquieren de pronto una dolorosa gravedad.

El cielo de los animales

Pero la literatura no se ha limitado a llorar a los animales muertos. También ha intentado imaginar qué ocurre con ellos después. Mientras que el pájaro de Lesbia recorría un “camino tenebroso”, Ovidio imaginó para el papagayo de Corina una vida más allá de la muerte: un lugar ameno junto a los Campos Elíseos, de árboles siempre verdes, reservado a las aves inocentes y a salvo de rapaces y pájaros de mal agüero. Una suerte de Elíseo de los pájaros.

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Primer capítulo de la primera edición de "Platero y yo", de Juan Ramón Jiménez

Muchos siglos después, Juan Ramón Jiménez imagina algo semejante para el burrito Platero. En “Melancolía”, uno de los últimos capítulos de Platero y yo (1914), visita con los niños la sepultura del pollino y habla con él como si la muerte no hubiera roto por completo la comunicación entre ambos. Lo imagina en “un prado del cielo”, llevando sobre su lomo peludo a los ángeles adolescentes, y llega incluso a preguntarle si, desde ese otro mundo, lo habrá olvidado. La escena termina con una mariposa blanca que revolotea entre los lirios de la tumba y que parece traer, por un instante, una respuesta. La imagen reaparece en la dedicatoria final, dirigida “A Platero en el cielo de Moguer”: allí, Platero pisa y recorre la geografía celeste con inmortales patas.

La fantasía nos resulta extrañamente familiar. Hoy se habla de “cruzar el puente del arcoíris”, una leyenda según la cual los animales muertos recobran allí la salud y la vitalidad perdidas y aguardan el reencuentro con quienes los quisieron.

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No hay una relación histórica demostrable entre estas imágenes, separadas por siglos, pero sí una coincidencia emotiva: cambian las creencias, los paisajes y los nombres que damos al más allá; permanece el deseo de pensar que, en algún lugar, nuestros animales vuelven a estar bien.

Durante casi tres mil años, la literatura occidental ha llorado a los animales, ha recordado sus cualidades y ha imaginado incluso lugares felices para ellos después de la muerte. Y eso nos devuelve a Homero. Mucho antes de los epitafios para animales, los cementerios de mascotas o el puente del arcoíris, un poeta hizo algo aparentemente muy sencillo: dio un nombre al viejo perro que esperaba junto al palacio de Ítaca. Después de veinte años, los hombres no reconocieron a Ulises. Argos sí.

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Fuente: The Conversation