Imagen de 'Almudena', el documental en torno a la figura de la escritora Almudena Grandes

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“Desde que mi madre murió no he sido capaz de celebrar la Navidad. He decidido volver a hacerlo” dijo, ante un auditorio lleno, en el centro cultural El Ateno de Madrid, Elisa García Grandes, hija de Almudena Grandes, en el homenaje por el quinto aniversario de su muerte

Elisa García Grandes tomó el micrófono el domingo con una niña en brazos —su hija Candela, que no llegó a conocer a su abuela— e hizo algo que nadie en la sala esperaba: no habló de la escritora, habló de su madre. De las Navidades que ella organizaba con una energía que parecía inagotable, del pesebre descomunal que montaba cada año, donde las figuras principales no eran las del portal de Belén sino las de la vida ordinaria: el maestro, la mujer que lavaba la ropa, el panadero. Habló, también, del vacío que todo eso dejó cuando Almudena Grandes murió el 27 de noviembre de 2021.

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Fue esa confesión, sencilla y sin adornos, la que rompió la tarde. Los aplausos tardaron un segundo en llegar, el tiempo que tarda la gente en salir del asombro.

Elisa García Grandes anunció en el Ateneo de Madrid que retomará las celebraciones de Navidad por su hija.

El homenaje, organizado cinco años después de la muerte de la escritora madrileña por la editorial Tusquets, reunió a quienes la quisieron y a quienes la leyeron. Fue un duelo que por fin encontraba la manera de decirse en voz alta, con micrófono, entre aplausos y lágrimas que nadie intentó disimular.

La ausencia de una abuela

La decisión de volver a celebrar la Navidad, dijo Elisa, no fue sola. La empujó Candela. Para que las tradiciones no mueran con quienes las inventaron. Para que una niña tenga el pesebre y, también, la comida y el calor que su abuela había convertido en ceremonia.

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Elisa leyó, entonces, El espíritu de la hierbabuena, un artículo que Almudena había publicado en el diario El País, donde evocaba la ausencia de su propia madre durante las fiestas. Fue uno de esos momentos en que una escritora y su hija quedan atrapadas en el mismo texto: Elisa leyendo a su madre, que escribía sobre echar de menos a la suya. La lectura terminó en lágrimas. “Para quienes la amábamos, el día de su muerte nunca va a terminar”, diría más tarde el escritor Benjamín Prado, y la frase le servía a todos.

García Montero cambió el poema de amor por un llamado urgente

Luis García Montero, el poeta que fue su compañero de vida durante casi tres décadas, había preparado un poema de amor escrito por Almudena. Uno de esos gestos íntimos con los que él suele honrarla en público. Pero antes del homenaje recibió el mensaje de una lectora que le recordó un artículo de la escritora publicado en 2019, titulado Elecciones Generales. En él, Almudena pedía a sus lectores que fueran a votar en un momento que ella consideraba “especialmente peligroso”. “Es precisamente la hora de mancharse”, escribió entonces.

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La hija de Almudena Grandes leyó el texto El espíritu de la hierbabuena en el homenaje en Madrid.

García Montero leyó ese artículo en lugar del poema. No hubo que explicar por qué.

“Cuando voy por la calle o acudo a un acto y los lectores me paran para recordar sus libros y su vida, siento que Almudena está profundamente viva en la memoria colectiva”, dijo el poeta, que dirige el Instituto Cervantes y que lleva cinco años buscando la manera de seguir viviendo con esa ausencia. No se sabe si la encuentra. Pero algo parecía aliviarse ese domingo.

Benjamín Prado: el día que pensó que “Malena” era un ladrillo

Benjamín Prado fue el encargado de arrancar las carcajadas. Contó el día que conoció a Almudena en Sitges, cuando él trabajaba para un periódico y vio Malena es un nombre de tango sobre una mesa. Su primera impresión, confesó, fue que era “un ladrillo”. Un dato que después le echó en cara a la escritora entre risas, en una de esas comidas que ella organizaba con la misma vocación con que organizaba sus tramas: sin dejar cabos sueltos, sin que nadie se quedara con hambre.

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El escritor Benjamín Prado recordó anécdotas con la autora y recitó el poema El año de Almudena.

Prado habló también de “el bicho”, que era como Almudena llamaba al cáncer. Con esa distancia irónica que le permitía seguir escribiendo, seguir cenando, seguir siendo el centro de gravedad de una familia de amigos que ella había construido a su alrededor.

Luego leyó El año de Almudena, un poema que escribió durante la enfermedad y cuyo final tuvo que reescribir después de que ella muriera. La sala lo recibió en silencio. García Montero miraba el suelo.

Azucena Rodríguez: el documental que empezó siendo una cosa y terminó siendo otra

Azucena Rodríguez, directora del documental Almudena y amiga cercana de la escritora, contó que el proyecto nació con otra intención. Quería filmar el proceso creativo de una autora capaz de vender cientos de miles de ejemplares sin ceder un milímetro en sus ambiciones literarias. La pandemia, la enfermedad y la muerte convirtieron ese proyecto en otra cosa: en un retrato de la ausencia y de la necesidad de no dejar que esa ausencia se vuelva olvido.

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Rodríguez también anunció la noticia que más aplausos cosechó de la tarde: “si nada se tuerce”, Inés y la alegría —la novela que abrió la serie de los Episodios de una guerra interminable— llegará al cine el próximo otoño. La cineasta leyó una nota en la que Almudena recordaba cómo había imaginado a su protagonista: “a caballo y con cinco kilos de rosquillas”. El público rio. Era el tipo de imagen que solo Almudena podía tener.

El libro que toda una generación leyó a escondidas

Aroa Moreno, periodista y escritora, recordó que muchas lectoras de su generación descubrieron Las edades de Lulú a escondidas de sus padres. Ese primer libro, el que Almudena escribió sin editorial y sin críticos, fue para muchas adolescentes una especie de iniciación. No solo literaria. También sentimental e ideológica.

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Moreno, que después tuvo “la osadía”, como ella misma la llama, de escribir junto a Ana Jarén una biografía ilustrada de la escritora, agradeció la mano que Almudena le tendió en sus comienzos. “Para todas nosotras, Almudena ha sido una referencia fundamental”, afirmó.

Luis García Montero compartió el artículo Elecciones Generales en lugar de un poema en el homenaje.

Juan Cerezo, director editorial de Tusquets, cerró el encuentro recordando que La madre de Frankenstein había fascinado a su hija y a sus amigas durante el bachillerato. Sus novelas, dijo, “siguen ayudando a comprender el pasado reciente y el presente”. Una manera de decir que Almudena Grandes no es todavía historia. Que sigue siendo, para muchos lectores, una voz contemporánea.

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La escritora que soñó de niña con ser Ulises

Almudena Grandes nació en Madrid en 1960 y murió en la misma ciudad a los 61 años. Entre esas fechas caben Las edades de Lulú, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, El corazón helado, Inés y la alegría y una decena larga de novelas que convirtieron a su ciudad en escenario casi exclusivo. La ciudad era, según ella misma explicaba, su “caos ordenado”. Sus calles guardaban las historias. Ella las encontraba y las contaba.

Empezó de niña, escribiendo cuentos que nunca acababa mientras su familia veía los partidos del Atleti. Fue una versión infantil de La Odisea —regalo del abuelo— la que le reveló lo que quería hacer con su vida. Podía ser Ulises. Podía vengarse de todas las injusticias con unas palabras. No lo dudó más.

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Lo que siguió fue una carrera construida con una disciplina que ella misma llamaba “prusiana”: largas jornadas de escritura en zapatillas, cuadernos llenos de tramas y personajes escritos a mano, novelas que se volvían más largas a medida que ella se volvía más ambiciosa. Cuando cayó en la cuenta de que todos los libros que habían quedado para siempre eran novelas de mil páginas, dejó de escribir libros cortos.

García Montero y ella estuvieron juntos desde 1994 hasta que, en la pandemia, “se quebró el nosotros”. Él lo dijo así, con esa precisión de poeta que nombra las cosas sin exagerarlas. Ahora queda la obra. Queda el documental. Queda la adaptación cinematográfica que llegará el año que viene. Queda una niña llamada Candela que tendrá su belén en Navidad.

Y queda Luis García Montero caminando por la calle, parándose cuando alguien lo para, escuchando cómo le hablan de ella. “Siento que Almudena está profundamente viva en la memoria colectiva”, dijo. Era la mejor prueba de que tenía razón.