El libro del día: "The Man Who Broke Reality", de Philip Ball

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El físico danés Niels Bohr inauguró en 1913 la mecánica cuántica con su modelo atómico y se convirtió en una de las figuras que moldearon la física del siglo XX. Su trayectoria, reconstruida por Philip Ball en The Man Who Broke Reality, también expone cómo las disputas científicas de su tiempo derivaron en dilemas políticos y militares durante la era nuclear.

Bohr compartió con Albert Einstein una preferencia por la intuición física antes que por la destreza matemática y una preocupación por las consecuencias morales de sus hallazgos. La diferencia estuvo en su personalidad: una concentración absorbente en los problemas de la física que atrajo a generaciones de investigadores.

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Hoy probablemente sería considerado neurodivergente. Su obsesión por comprender las implicancias de la teoría cuántica no se limitó al modelo del átomo: continuó hasta que buscó esclarecer el resto de los interrogantes que abría aquella nueva descripción de la materia.

Albert Einstein (Dominio público)

Copenhague y una comunidad de jóvenes físicos

El Instituto de Copenhague reunió a científicos que después alcanzarían reconocimiento propio, entre ellos Wolfgang Pauli, Paul Dirac, Lev Landau, John Wheeler, Max Delbrück y Felix Bloch. El centro contaba con financiación de la Fundación Carlsberg, vinculada a la cervecera del mismo nombre, y combinaba laboratorios en la planta baja con habitaciones para colaboradores en los pisos superiores.

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Algunos investigadores permanecían allí durante días y otros, durante años. La disposición permitía una convivencia intelectual alrededor de Bohr, que discutía mediante preguntas, mostraba una actitud cordial y parecía carecer de interés por imponer su ego.

El físico Carl von Weizsäcker definió el clima del instituto como una relación de “amor sin límites” hacia Bohr. Sus conversaciones podían extenderse hasta la madrugada y llegaban a agotar a sus colaboradores, pero también sostenían el ritmo de trabajo de una comunidad dedicada a descifrar los fundamentos de la teoría cuántica.

Niels Bohr y Werner Heisenberg

Ball presenta esa capacidad de convocatoria como una de las claves de la influencia de Bohr. El científico recibía con entusiasmo incluso los descubrimientos todavía incompletos y procuraba que cada investigador obtuviera el crédito correspondiente.

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El duelo con Einstein y las disputas sobre la interpretación cuántica

Los congresos Solvay de 1927 y 1930 concentraron el célebre enfrentamiento intelectual entre Bohr y Einstein sobre el sentido de la mecánica cuántica. El biógrafo lo reconstruye como uno de los grandes duelos de la historia de la física y sugiere, con una metáfora deportiva, que Bohr se impuso “en cinco sets”.

La escuela de Copenhague, que Bohr encabezó, fue descripta en ocasiones como dogmática y cercana a un culto. Ball sostiene que esa caracterización no debe atribuirse directamente al físico danés: frente a fenómenos que seguían siendo difíciles de interpretar, intentó mantener una posición prudente entre explicaciones enfrentadas.

El dogmatismo, según esa lectura, apareció entre sus seguidores después de la muerte de Bohr. La biografía también recorre su participación en Los Álamos durante la década de 1940, donde no realizó una contribución material al desarrollo de la bomba atómica, aunque su modelo nuclear había sido un antecedente central para comprender la fisión.

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Winston Churchill (NDLA)

Bohr estaba preocupado por las consecuencias de las armas de fisión. Durante un encuentro con Winston Churchill propuso compartir secretos atómicos con los rusos para evitar una guerra nuclear, pero el primer ministro británico recibió la sugerencia con indignación y la consideró absurda y traicionera.

La otra gran controversia se produjo tras la invasión nazi de Dinamarca, en septiembre de 1941, cuando Werner Heisenberg viajó a Copenhague para dictar conferencias en el Instituto Alemán. El físico alemán se sorprendió y se molestó porque ningún científico danés asistió, pese a su antigua cercanía con Bohr.

Ambos mantuvieron una conversación cautelosa sobre las armas nucleares, sin que ninguno quisiera revelar información sensible. Ball cuestiona la versión posterior de Heisenberg, según la cual los científicos alemanes habrían hecho todo lo posible para impedir que Adolf Hitler obtuviera la bomba atómica, y la considera una reconstrucción interesada de los hechos.

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