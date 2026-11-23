Mahershala Ali cuando ganó el Oscar al mejor actor por 'Moonlight' en 2017. (EFE/EPA/PAUL BUCK/Archivo)

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Ganar un Oscar no garantiza nada en Hollywood. Así lo ha expresado Mahershala Ali, actor ganador de dos estatuillas de la Academia, al hablar sobre las dificultades que enfrenta para conseguir papeles pese a su trayectoria reconocida.

Durante una reciente aparición en el podcast 7PM in Brooklyn, conducido por Carmelo Anthony y Kazeem “Kaz” Famuyide, el actor fue directo sobre la realidad detrás de la industria. “La gran mayoría de los proyectos que reciben luz verde, no tienen papeles para mí. Hay que pensar de esa manera”, afirmó Ali. “No importa si tengo 17 Oscar. Si alguien no está escribiendo algo pensando en ti, o dándole luz verde a algo contigo en mente, estás como todos los demás: esperando, buscando”.

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Ali ganó el Oscar a mejor actor de reparto en dos ocasiones: por su papel de Juan en Moonlight (2016), película que también ganó el premio a mejor filme, y por su interpretación de Don Shirley en Green Book (2018), cinta que repitió esa distinción dos años después.

Más actores buenos que buen material

El intérprete fue enfático en aclarar que su reflexión no apunta contra la Academia ni contra el valor del premio en sí. “Hay muchos grandes actores que no tienen Oscar, que también están buscando buen material”, explicó. “Eso no significa nada realmente. Hay más buenos actores que buen material”.

Mahershala Ali en 'Moonlight'

Según Ali, incluso cuando un guion es bueno, eso no garantiza que sea el adecuado para él. “El hecho de que un guion sea bueno no significa que yo sea el indicado para él, o que quien lo escribió esté pensando en mí entre toda la gente”, señaló. El actor agregó que ganar un Oscar puede traer “muchas llamadas telefónicas”, pero advirtió que buena parte de esas ofertas terminan siendo ‘descartables’: “Puede ser casi como spam, porque tienes que revisarlo todo y decir: ‘Eso no encaja’”.

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El peso de los recortes en diversidad

Ali vinculó esta escasez de oportunidades con el actual retroceso de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en la industria del entretenimiento. “No sé cuánto impacto tiene, pero sé que si a ciertas compañías se les permite no sentir la presión de ser un reflejo del mundo en el que vivimos, van a seguir centrando a quienes ven en sus oficinas, y no somos muchos de nosotros en esas oficinas”, declaró.

La única alternativa disponible para los actores, según explicó, es producir y crear sus propios proyectos, algo que calificó como “un viaje de cinco años” en sí mismo.

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Mahershala Ali en 'Green Book'

Consultado sobre la idea extendida entre algunos sectores del público de que los actores negros solo logran “validación” tras ganar un Oscar, Ali fue tajante: “Son solo palabras. No se traduce en nada real”. El actor explicó que su objetivo nunca fue encajar en la categoría de “proyecto de diversidad”. “Solo quieres hacer un buen material como persona negra. No piensas en ti mismo como un otro exótico, por así decirlo. Solo estás viviendo tu vida”, agregó. “Te despiertas. Te pones los pantalones como todos los demás. Solo quieres decir: ‘Esta es mi ofrenda. Esta es mi historia. Este es mi trabajo’. En lugar de: ‘¿Quiénes son los mejores actores negros?’”.

Su nuevo papel protagonista

Estas declaraciones llegan en un momento en que Ali protagoniza Your Mother Your Mother Your Mother, dirigida por Bassam Tariq, donde interpreta a Latif, un padre viudo, musulmán devoto y sicario que debe hacerse cargo de sus hijos tras la muerte de su esposa. Se trata apenas de la segunda vez en su carrera que el actor asume un papel protagonista, después de Swan Song.

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Recomendaciones de la semana: cine, true crime y la nueva novela de Isabel Allende.

El guion fue escrito por Tariq pensando específicamente en Ali, después de que ambos tuvieran planeado trabajar juntos en el ‘reboot’ de Blade para Marvel, proyecto que finalmente no se concretó. Ali llegó a entrenar durante un año para ese papel de acción que nunca filmó, entrenamiento que, según contó, terminó aprovechando en su personaje de Your Mother Your Mother Your Mother.