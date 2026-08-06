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Todo sobre la FED que comienza hoy: dónde, cuándo y por qué ir al gran encuentro de las editoriales independientes

Hasta el domingo 9, la Feria de Editores 2026 se realiza en el C Art Media del barrio porteño de Chacarita con la presencia de más de 330 sellos, charlas con escritores y actividades gratuitas

Feria de Editores (FED) 2025
Todo sobre la FED: dónde, cuándo y por qué ir al gran encuentro de la edición independiente (Foto: Matías Moyano)
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La Feria de Editores vuelve con una nueva edición que reúne a más de 330 sellos independientes de la Argentina, América Latina y España. Con entrada gratuita y una programación que incluye charlas, premios, actividades profesionales y propuestas especiales, la FED es la gran vidriera de las editoriales independientes, que no solo muestra la potencia de la literatura de la región, también pone al libro en el centro de la cultura.

En su 15ª edición, vuelve a ocupar un lugar central en la agenda cultural porteña con una combinación de feria, espacio de encuentro profesional y programación abierta al público. ¿Qué es lo que hay que saber? Empecemos por los datos más importantes.

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Cuándo

La FED empieza hoy, jueves 6, y se realiza hasta el domingo 9 de agosto, en el horario de 14 a 21. La agenda se distribuye a lo largo de cuatro jornadas con mesas, entrevistas públicas, exposiciones y recorridos por los stands. El sitio oficial de la agenda cultural porteña detalló que el jueves 6 y el viernes 7, entre 11 y 14, habrá además un tramo de acceso orientado a librerías y bibliotecas

Todas las actividades generales de la feria son gratuitas, aunque el ingreso al predio requiere una reserva previa para obtener el código QR de acceso.

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Dónde

Se desarrolla en C Art Media, ubicado en Avenida Corrientes 6271, en Chacarita, dentro de la Ciudad de Buenos Aires. La elección de esa sede mantiene a la feria en uno de los corredores culturales con más movimiento de la ciudad y concentra durante cuatro días a editoriales, lectores, autores y profesionales del sector.

Feria de Editores (FED) 2025
(Foto: Matías Moyano)

Invitados

La programación reúne a figuras de la escena editorial y literaria de distintos países. Entre los invitados internacionales figuran la escritora y editora mexicana Socorro Venegas, la cantante y autora mexicana Julieta Venegas, la escritora francesa Violaine Bérot, las uruguayas Tamara Silva Bernaschina y Erika Paula Curbelo, el brasileño Felipe Charbel y el editor y traductor mexicano Jacobo Zanella, entre otros.

Entre los nombres nacionales aparecen Mauricio Kartún, Martín Kohan, Clara Obligado, Florencia Garramuño, Cecilia Simeoni, Juan Mattio, Ricardo Romero, Santiago Loza, Camila Perochena, Hernán Vanoli y Valeria Tentoni.

Principales actividades

La edición de este año combina la exhibición y venta de libros con una agenda de conversaciones y propuestas para públicos diversos. La programación incluye 14 charlas, entrevistas públicas, debates sobre ciudad, memoria, escritura y oficio editorial, además de actividades para profesionales del libro.

Entre los puntos destacados aparecen una charla pública con Mauricio Kartún, debates alrededor del derecho a la ciudad y una exposición de cierre a cargo de Camila Perochena. La agenda oficial también suma el Fellowship Programme con editores de España, Francia, Italia, Rusia y Suecia, una jornada para traductores y un encuentro con productoras audiovisuales.

Premios

La feria entregará tres premios en esta edición. Uno de ellos corresponde al afiche oficial 2026, que ganó la ilustradora Ornella Pagliaruolo y que otorga $900.000 más materiales aportados por la marca Posca.

Feria de Editores
(Foto: Matías Moyano)

También se entregará el Premio a la labor librera, que contempla $4.000.000 para la compra de libros en la feria y un 50% de descuento en stands adheridos. El tercer reconocimiento será el Premio Rumbo a Guadalajara, que definirá qué editor o editora viajará a la feria mexicana.

Detalles extras

La FED 2026 suma una serie de iniciativas paralelas que amplían el perfil de la feria. El viernes 7 de agosto habrá una posta de donación de sangre organizada junto al Hemocentro Buenos Aires, con sorteo de entradas para la fiesta aniversario entre quienes participen.

La organización también entregará un libro gratuito a los visitantes mientras esperan el ingreso al predio. A eso se agrega la Fiesta FED del sábado 8, desde las 23:50, en el Teatro Vorterix, la única actividad paga de la programación.

Además, las editoriales adheridas ofrecerán 50% de descuento por pago al contado para librerías y que continuará el esquema de envío gratuito de hasta 200 kilos a todo el país mediante un acuerdo con OCA.

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