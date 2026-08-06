Reaparece el manuscrito original de un cuento de Federico García Lorca, guardado casi un siglo

Reaparece un manuscrito original de un cuento de Federico García Lorca (EFE/Archivo)

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La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre editará una edición facsímil, ilustrada y numerada del cuento de Federico García Lorca ‘La gallina. Cuento para niños tontos’, cuyo manuscrito original se dará a conocer junto con la transcripción mecanoscrita con anotaciones del poeta. Según ha explicado el presidente de la asociación, Alejandro Sanz, el manuscrito original del poeta está custodiado en los archivos de esta entidad y ahora se dará a conocer oficialmente en una edición limitada y sin precio de venta.

Sanz ha concretado que el cuento, aunque lo escribió presumiblemente en el verano de 1928, se publicó por primera vez en la revista quincenal “5” en 1934. Ha destacado la importancia de que sea la primera vez que se va a dar a conocer el manuscrito y la transcripción.

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Además, se editará en una pequeña carpeta con ilustraciones de la bilbaína Carmen García Iglesias, escritora e ilustradora de libros infantiles y licenciada en Historia del Arte, que estudió dibujo publicitario en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid. El cantante Miguel Poveda, por su parte, se va a hacer cargo del costo de la edición para hacerla posible.

La implicación de Poveda en el proyecto no es casual. El cantaor barcelonés lleva años con García Lorca como referente central de su obra: en abril de 2026 estrenó el documental Enlorquecido: Solo el misterio nos hace vivir, que dirige junto a Manu Huelva y en el que recorre los lugares que marcaron la vida del poeta granadino, desde Fuente Vaqueros, su pueblo natal, hasta Granada, donde fue asesinado en agosto de 1936.

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La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, que Sanz (homónimo del famoso cantante) preside desde hace más de tres décadas, custodia un archivo de valor literario e histórico que incluye manuscritos, correspondencia y primeras ediciones vinculadas a la “Generación del 27″. La entidad lleva años reclamando a las instituciones madrileñas que garanticen la preservación y el acceso público a ese legado, declarado Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid en diciembre de 2022.

La publicación llega en un año de especial resonancia para la memoria del poeta granadino. El 19 de agosto de 2026 se cumplen 90 años de su asesinato durante la Guerra Civil española, efeméride que ha movilizado a instituciones de España y América Latina con exposiciones, ciclos de teatro, conciertos y encuentros literarios. La Fundación Federico García Lorca conmemora la fecha con Réquiem por Lorca, una pieza escénica programada para octubre en distintos espacios de la ciudad. En junio, además, La Huerta de San Vicente —la casa de veraneo del poeta en Granada, donde escribió parte de su obra— cumplió un siglo de existencia.

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Fuente: EFE

Fuente: EFE