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Las fotos de las románticas vacaciones de Nico Paz y su novia Emma Ramírez en Seychelles tras la final del Mundial: “La cita soñada”

Tras ser parte del plantel de Argentina que llegó a la definición de la Copa del Mundo, el futbolista de 21 años disfrutó de su descanso antes de unirse a la pretemporada del Como

Las vacaciones de Nico Paz y su pareja Emma Ramirez en Seychelles
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Nico Paz y su novia Emma Ramírez eligieron las Seychelles para desconectarse del fútbol tras el Mundial 2026. El mediocampista de 21 años, que formó parte del plantel de la selección argentina que disputó la final ante España en Nueva Jersey, compartió con la joven española un viaje al archipiélago del océano Índico que ambos documentaron en sus redes sociales con postales de playas de arena blanca, atardeceres sobre el mar y excursiones en lancha entre las islas.

Las imágenes que subieron a sus cuentas de Instagram muestran distintas facetas de esos días de descanso. En una de las fotos, Paz aparece sentado en la arena frente al mar turquesa con un coco en mano. También hubo lugar para una sesión de tenis en una cancha rodeada de palmeras y para el encuentro con una tortuga gigante de Aldabra, una de las especies más características del archipiélago. Emma, por su parte, publicó una imagen a bordo de una lancha con las colinas verdes de las islas al fondo, y otra junto al futbolista al anochecer en la playa, con el cielo anaranjado como telón.

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Las vacaciones de Nico Paz y su pareja Emma Ramirez en Seychelles

La pareja también registró el momento más íntimo del viaje: una cena en la orilla del mar, con cojines en la arena, champán y la vista de los catamaranes fondeados frente a la costa. Una postal que reflejó el tono de toda la escapada. “La cita soñada”, escribió ella en su posteo con las distintas imágenes.

Las Seychelles conforman un archipiélago de 115 islas en el océano Índico, al noreste de Madagascar y frente a la costa oriental de África. República independiente desde 1976, el país es uno de los destinos más exclusivos del mundo gracias a sus playas de arena blanca, aguas turquesas y una biodiversidad que incluye especies únicas como la tortuga gigante de Aldabra —con la que Paz posó durante el viaje—. Sus islas principales, Mahé, Praslin y La Digue, combinan selva tropical, formaciones de granito y arrecifes de coral.

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Las vacaciones de Nico Paz y su pareja Emma Ramirez en Seychelles

El vínculo entre ambos ya venía consolidado desde antes de la Copa del Mundo. Emma Ramírez siguió los partidos de la Albiceleste en los estadios y, tras el debut de Paz como titular ante Jordania en el último partido de la fase de grupos, le escribió en redes: “Orgullosísima de ti”. Él respondió: “La mejor wag, te quierooo”. Días después de la derrota en la final, ella publicó un posteo con dos fotografías —una con la camiseta argentina y el dorsal 18 de su novio— y un mensaje que ya anticipaba el futuro: “Feliz por haber vivido esto a tu lado. El 2030 es tuyo, mi amor”. La respuesta de Paz fue inmediata: “Gracias por venir mi niñaaa”.

El intercambio no fue una excepción. La pareja lleva más de un año con presencia activa y recíproca en redes sociales. Paz se mostró con Ramírez por primera vez en su cuenta en abril de 2025, y desde entonces compartieron viajes a Disney París, St. Moritz y Dubái. El 7 de septiembre, ella le dedicó un mensaje en su cumpleaños: “Feliz cumpleaños a mi persona favorita. Te quiero para siempre”. Según precisó la Revista Caras, Emma, que tiene 20 años y más de 78.000 seguidores en Instagram, es hija del entrenador español Kiko Ramírez y hermana del futbolista Daniel Ramírez, con pasado en las divisiones inferiores del Girona.

Las vacaciones de Nico Paz y su pareja Emma Ramirez en Seychelles

En el plano deportivo, la participación de Nico Paz en el Mundial 2026 fue acotada. Entró 10 minutos en el debut ante Argelia y fue titular 61 minutos en el cierre de la fase de grupos contra Jordania, partido en el que fue reemplazado. A partir de los cruces eliminatorios, no volvió a tener actividad. El jugador, nacido en España y nacionalizado argentino, completó el torneo con 71 minutos en cancha y una promesa pública después de la final: “Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina”.

A nivel de clubes, Paz continúa ligado al Como de la Serie A italiana, con contrato renovado, donde desarrolló la temporada que le valió el llamado de Lionel Scaloni para la lista mundialista. Nico llegó con una lesión a la Copa del Mundo, lo que generó algunas dudas sobre su presencia en la lista final del entrenador. Sin embargo, el jugador de 21 años –hijo del ex defensor mundialista con Argentina Pablo Paz– es llamado a ser uno de los líderes de la nueva generación de la Selección rumbo a la Copa del Mundo 2030.

Hombre joven en cancha de tenis. Viste camiseta blanca, pantalones cortos azules con el número 18 y zapatillas blancas. Sostiene raqueta. Palmeras y cielo azul

Nico Paz surgió de las categorías inferiores del Real Madrid, club que lo cedió al Como en agosto de 2024. El conjunto lombardo, recién ascendido a la Serie A, apostó por él desde el primer momento y la apuesta se tradujo en números: en la temporada 2025/26 anotó 12 goles y repartió 7 asistencias en 35 partidos de liga, lo que le valió el premio al mejor mediocampista de la Serie A. En total, en dos temporadas con el club acumula 75 presencias, 19 goles y 17 asistencias.

Este mercado de pases, el Real Madrid optó por no activar la opción de recompra y, a pedido del propio jugador, se acordó su continuidad en Como hasta 2028, aunque el club merengue conserva una cláusula unilateral para recuperarlo en 2027. El panorama para la próxima temporada es inédito: el Como terminó cuarto en la Serie A 2025/26 —por encima del AC Milan en la última fecha— y se clasificó por primera vez en su historia a la UEFA Champions League, competencia en la que debutará en la temporada 2026/27 bajo la conducción de Cesc Fàbregas.

LAS POSTALES DE LAS VACACIONES DE NICO PAZ Y EMMA RAMÍREZ EN SEYCHELLES

Las vacaciones de Nico Paz y su pareja Emma Ramirez en Seychelles
Las vacaciones de Nico Paz y su pareja Emma Ramirez en Seychelles
Las vacaciones de Nico Paz y su pareja Emma Ramirez en Seychelles
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Las vacaciones de Nico Paz y su pareja Emma Ramirez en Seychelles
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Las vacaciones de Nico Paz y su pareja Emma Ramirez en Seychelles
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