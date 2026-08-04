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Las seis semanas de John Lennon en Almería en 1966: su refugio de la ‘beatlemanía’ y el germen de una de las “mejores canciones” del grupo

El músico británico pasó seis semanas en Almería durante el rodaje de ‘Cómo gané la guerra’, su debut en el largometraje fuera de la banda

John Lennon en Almería en 1966.
John Lennon en Almería en 1966.
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La relación entre Almería y el séptimo arte comenzó a finales de los años cincuenta. Desde entonces, sus paisajes desérticos han servido de escenario para cientos de producciones nacionales e internacionales y han marcado la carrera de grandes nombres de Hollywood. Si fue en esta provincia donde Clint Eastwood dio el salto definitivo hacia el estrellato gracias a la Trilogía del dólar, de Sergio Leone, para John Lennon también supuso un antes y un después. No sería, sin embargo, por la calidad de la película que vino a rodar.

En el otoño de 1966, el músico británico pasó seis semanas en Almería participando en Cómo gané la guerra (How I Won the War), la sátira bélica dirigida por Richard Lester, cineasta que previamente había dirigido dos películas sobre Los Beatles, A Hard Day’s Night (1964) y Help! (1965).

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Imagen de John Lennon en 'Cómo gané la guerra'.
Imagen de John Lennon en 'Cómo gané la guerra'.

Lennon interpretó al soldado Gripweed, un papel secundario que aceptó porque quería “probar algo nuevo”. “Tenía ganas de hacer algo diferente y esta oportunidad surgió justo cuando me sentía con ganas de eso”, explicó durante una entrevista concedida al periodista Fred Robbins en el propio rodaje, en Carboneras, el 29 de octubre de 1966, según recoge la base de datos de entrevistas de Los Beatles.

El cantante aceptó porque quería “probar algo nuevo”

Aunque el cantante siempre restó importancia a su faceta como actor —“Está bien, pero no es lo más importante para mí“, dijo en aquella misma conversación—, la estancia en Almería coincidió con uno de los momentos más convulsos de su carrera. Apenas unas semanas antes, los Beatles habían ofrecido su último concierto en una gira y Lennon seguía soportando las consecuencias de la polémica desatada tras afirmar que el grupo era “más popular que Jesús”.

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El viaje a España le permitió escapar, aunque solo fuera temporalmente, de esta presión. En esta entrevista publicada por la revista Look el 13 de diciembre de 1966, el músico reflexionó sobre la necesidad de alejarse del personaje que se había creado alrededor de los Beatles. “No somos los Beatles entre nosotros. (...) Cuando salimos por la puerta, nos convertimos en los Beatles porque todo el mundo que nos mira ve a los Beatles”, afirmó. En esa misma conversación añadió: “George está en la India y yo estoy aquí porque estamos un poco cansados de salir de casa, y la única manera de suavizar el golpe es repartirlo un poco”.

Como parte de la celebración del día mundial de los Beatles, Apple Records liberó una versión restaurada de "All You Need Is Love"

Su nuevo corte de pelo, impuesto por las exigencias del guion, también le devolvió una privacidad que llevaba años sin disfrutar. Durante la entrevista con Robbins recordó que había podido visitar un mercadillo sin levantar ningún tipo de sospecha. “Fui al mercadillo e hice cosas que no hacía desde hace mucho tiempo. Fue genial (...) Una o dos personas se quedaron boquiabiertas, pero nadie se dio cuenta”, explicaba.

Fue precisamente en ese ambiente de tranquilidad donde comenzó a tomar forma Strawberry Fields Forever, canción que la revista Rolling Stone nombró en 2020 como la tercera de las 100 mejores canciones de Los Beatles. Instalado en el Cortijo Romero —hoy convertido en la Casa del Cine de Almería—, Lennon escribió y grabó una primera maqueta de la canción con un magnetófono portátil antes de regresar a Londres, donde únicamente añadió un tercer verso.

Estatua de John Lennon. (Turismo de Almería)
Estatua de John Lennon. (Turismo de Almería)

Seis décadas después, el vínculo entre John Lennon y Almería sigue muy presente. La ciudad recuerda aquella estancia con una estatua del músico situada en la Plaza de las Flores, en pleno casco histórico, un homenaje al lugar donde el líder de los Beatles encontró un refugio y comenzó a dar forma a una de las canciones más importantes de su carrera.

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