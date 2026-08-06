NODO Neuquén: el encuentro que quiere mover la escena del arte patagónico

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NODO Circuito Neuquén se realizará del 13 al 15 de noviembre con una programación gratuita que reunirá espacios de arte, talleres de artistas, gestores, instituciones y públicos para fortalecer la escena patagónica y ampliar su proyección nacional, en un contexto en el que la circulación sostenida de obras de arte contemporáneo todavía enfrenta dificultades en la provincia.

La iniciativa incluirá recorridos por espacios institucionales y privados, además de conversatorios públicos.

El programa forma parte del trabajo que impulsa Meridiano, la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo, en el marco de su décimo aniversario. Esta primera edición cuenta con apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación, el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de la Provincia de Neuquén y el Centro de Convenciones Domuyo.

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Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén

NODO fue planteado como una herramienta para desarrollar y fortalecer el mercado del arte contemporáneo argentino. Su objetivo es mejorar las condiciones de producción y circulación de las artes visuales en el país mediante la articulación entre sectores públicos y privados, instituciones culturales, organizaciones y actores del campo artístico.

En Neuquén, la propuesta fue concebida para complementar la oferta cultural existente. El proyecto parte de un diagnóstico concreto: las galerías tradicionales y las ferias de arte contemporáneo todavía representan un desafío para la circulación estable de las obras.

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La respuesta que propone NODO es directa: generar nuevas oportunidades para la difusión, el intercambio y la proyección cultural de la región patagónica, al mismo tiempo que fortalece los vínculos con la escena local. También apunta a crear mejores condiciones para la comercialización de arte contemporáneo en distintas provincias.

Domuyo

El esquema del programa se organiza en cuatro módulos. Circuitos estará orientado a la visibilización y circulación de escenas artísticas regionales; Mercados, al fortalecimiento de herramientas comerciales y a la generación de oportunidades de desarrollo; Formación, a la capacitación técnica y profesional para los actores de las artes visuales; y Observatorio, a la producción de información y diagnósticos para promover políticas públicas y estrategias sostenibles.

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El planteo general también pone el foco en la producción artística regional y en la formación de nuevos públicos. A la vez, busca generar herramientas, diagnósticos y oportunidades concretas para galerías, artistas y gestores culturales.

Antes del circuito de noviembre, durante agosto, septiembre y octubre se desarrollará un Ciclo de Formación dirigido a artistas, galeristas, curadores, gestores culturales, responsables de espacios culturales, estudiantes y otros actores vinculados con las artes visuales.

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Sala Saraco

Ese ciclo funcionará como antesala del encuentro principal y ofrecerá talleres presenciales y espacios de intercambio. La propuesta estará enfocada en fortalecer proyectos culturales y de comercialización, promover la circulación del arte contemporáneo y consolidar redes de trabajo en la región.

Participarán instituciones como la Sala de Arte Emilio Saraco, el Centro Cultural Alberdi y el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, junto con espacios culturales y referentes del territorio. La organización presenta esa articulación como una construcción conjunta orientada a responder a necesidades específicas de la escena local y a consolidar redes de colaboración entre los sectores público, privado e independiente.

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El ciclo propone pensar el arte contemporáneo desde una perspectiva territorial, colaborativa y nacional. Los encuentros combinarán herramientas de gestión, profesionalización y sostenibilidad de proyectos artísticos con instancias de intercambio y reflexión sobre las condiciones particulares de producción y comercialización del arte en el territorio.

Sala Alberdi

Los ejes de trabajo abarcarán gestión y sostenibilidad de galerías y espacios de arte; comercialización de obras y formación de precios; desarrollo de públicos, compradores y coleccionismo; circulación de artistas y proyectos; comunicación y posicionamiento; aspectos legales y profesionalización; articulación entre sector público y privado; datos para la toma de decisiones; e innovación y nuevas economías creativas.

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La formación incluirá cinco talleres. El primero, sobre estrategia y sostenibilidad para proyectos artísticos, estará a cargo de Herminda Lahitte; el segundo, centrado en formación de precios, ventas y acuerdos de trabajo, también será dictado por Lahitte; el tercero, “Hacer lugar: Mediación cultural, públicos y prácticas situadas”, tendrá como docente a Florencia Gonzalez de Langarica.

El cuarto taller estará dedicado al diseño de exposiciones y montaje y será dictado por Iván Rösler. El quinto, “Un mundo aplanado: por una gestión del cuidado”, estará a cargo de Horacio Occhi y Suyai Otaño.

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Todas las actividades serán libres y gratuitas, aunque requerirán inscripción previa y tendrán cupos limitados. La modalidad, los formularios y las fechas de inscripción se informarán próximamente.