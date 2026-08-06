Una íntima amiga de La Joaqui relató su experiencia personal con Tuli Acosta: “No es una buena persona”

La influencer decidió dejar de lado las indirectas en redes sociales y contó por qué ataca a la cantante (Video: Entrevista Rosa-Instagram)

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La separación de Luck Ra y La Joaqui sacudió a los seguidores de la pareja y encendió de inmediato los rumores de una tercera en discordia. Los dos años de relación entre el cuartetero y la referente del RKT llegaron a su fin con un escándalo latente: todos los dedos apuntaron hacia Tuli Acosta, amiga histórica del cordobés y señalada como parte de una presunta infidelidad.

Tanto Luck Ra como La Joaqui y la propia Tuli negaron cualquier vínculo romántico entre ellos, y Acosta fue más lejos: se sentó frente a Moria Casán para desmentirlo en una entrevista. Pero eso no alcanzó para apagar el fuego. Fue Albere, influencer, creadora de contenido y amiga íntima de La Joaqui, quien lo reavivó con un fuerte mensaje en redes y una entrevista donde volcó todo lo que, según ella, acumuló durante años.

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Primero llegaron las historias de Instagram. Albere publicó una selfie frente al espejo cepillándose los dientes y escribió: “Nos tenes podridos a todos moski-ta muerta. Te metiste con una embarazada no te olvides de eso. ¡Si ya eras, ahora, te convertiste en una SÚPER sorete! Y si te olvidaste, salgo a recordártelo cuando quieras. A MÍ NO ME TIEMBLA”. Sin nombrar a nadie, una política que manejan todos los actores de esta situación, el mensaje fue leído de inmediato como una andanada directa contra Tuli.

Albere reaccionó a las declaraciones de Tuli Acosta sobre la separación de Luck Ra y la Joaqui

En una segunda historia, combinó una imagen junto a Wanda Nara y Marley riendo a carcajadas con una foto de un papel escrito a mano que decía: “DEJA DE MENTIR / NO TE CREE NADIE”. La secuencia cerró con una tercera historia: una selfie de Albere con anteojos de sol oscuros, levantando el dedo medio a cámara a modo de exabrupto.

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Después de ese raid en redes, la influencer se sentó frente a La Tía Sebi en su ciclo Entrevista Rosa y amplió todo. Aclaró desde el arranque que su problema con la bailarina y ganadora del Bailando: “No di nombres, no dije quién, pero es como que es una situación ya de hace varios años”, explicó. Y fue más precisa sobre los fundamentos de su postura: “Para que realmente me caigas mal tengo que tener la suficiente data concreta, ¿entendés? Y saber realmente que es verdad, porque rumores hay un montón. Pero data concreta, con pruebas como para poder decir: ‘No, por esto que sé de vos realmente no me quiero involucrar y no quiero llevarme bien porque me caés mal’”.

Cuando Sebi le preguntó si se refería a Tuli, no lo negó. Dijo que su rechazo se construyó “por cosas que ha hecho en mi entorno, mis amigas, con mis amigos” y por “sus manejos”. “No me gusta la manera que es, por todas las cosas que se fueron filtrando y la gente se fue enterando. La verdad es que no, no es una persona agradable. No es una buena persona”, remató.

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El meme de Marley y Wanda que eligió subir luego de la entrevista de Tuli con Moria

Sobre el vínculo entre Tuli y Luck Ra, en cambio, fue cauta. “Eso no se sabe y a mí el chabón me parece un buen pibe. La verdad es que no sé qué pasó entre ellos”, dijo. Cuando le preguntó si lo que había visto era que Tuli “no se ubicaba” con Facundo, la joven lo corrigió de inmediato: “No, no, no. No sexualmente, no zarpadamente, sino como que ella se cree como, no sé, que es Lady Gaga, ¿entendés? Estrella total. Como que siempre se manejó de esa manera. Con todo el mundo”.

Para ilustrarlo, contó un viaje a Mar del Plata junto a La Joaqui, Tuli y todo el equipo de Luck Ra, en el marco de una gira del cantante. Durante el trayecto, la convivencia fue excelente: “Fuimos hablando un montón, cosas recontra profundas. Yo dije: ‘Ah, tipo, es buena mina’”. Pero esa cercanía no duró. “Después de ese viaje hermoso, te la cruzabas en otro lugar y la mina te ignoraba completamente, o te saludaba por respeto”.

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Albere reconoció que esa actitud la afectó. “Ya como que me empezaba a sentir mal yo. Nunca me había pasado. ¿Será que hay algo mal en mí que realmente la hace sentir mal a ella, que me ignore?”, contó. El segundo episodio que mencionó fue aún más puntual: se encontraron en la misma peluquería donde ambas se atienden para ponerse extensiones. Albere estaba embarazada, Tuli llegó, habló con el peluquero y la ignoró durante toda la visita. “No me preguntó ni cómo estaba con el embarazo”, cerró.

La última historia que subió Albere contra Tuli (Instagram)

El relato no terminó ahí. Albere contó que poco antes de la entrevista se cruzó con una persona muy conocida, que le dijo que la admiraba y que “al fin alguien pudo salir a hablar de ella”. Cuando Albere le preguntó por qué, el hombre le explicó que Tuli le escribe de forma persistente pese a que él ya le había aclarado que tiene novia. “Yo ya le aclaré que tengo novia y lo sigue haciendo”, fue la frase que ese personaje, cuya identidad no se reveló, le transmitió. El conductor sintetizó: “Este famoso, muy famoso, ella le habla constantemente y él le dice: ‘Che, no me hables más, tengo novia’”. Albere confirmó: “Sí. Literalmente”.

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El tercer caso que Albere puso sobre la mesa involucra a su amiga Sasha Ferro. Según relató, Tuli habría avanzado sobre un influencer al que Sasha le había confesado que le gustaba, en un momento en que ambas estaban comenzando a vincularse. Albere aclaró que no se trataba de Oky, expareja de Ferro y de Acosta, sino de otra persona. La Tía Sebi lo resumió sin rodeos: “Le choreó un macho”.