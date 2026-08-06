La Libertad Avanza arma un foro con diputados de derecha de 10 países en busca de una alianza continental

El presidente Javier Milei junto a sus pares de derecha de la región en Lima, luego de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori

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Dieciocho parlamentarios y dirigentes políticos de Brasil, Chile, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Perú, Bolivia, República Dominicana y España llegarán mañana a Buenos Aires para participar del Foro Alberdiano Internacional (FAI), un encuentro organizado por La Libertad Avanza (LLA) que se presenta abiertamente como respuesta al Foro de San Pablo, el espacio de articulación de la izquierda latinoamericana fundado en 1990.

El evento, que se extiende hasta el domingo 9 de agosto, tendrá una primera jornada en la Ciudad de Buenos Aires y luego se trasladarán a la localidad de Tomás Jofré, partido de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y el lema del encuentro es “La Experiencia Argentina”.

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La actividad que tendrá su desarrolló central en la localidad que lleva el nombre de un jurista conservador autor del Código de Procedimientos Penales de la provincia de Buenos Aires, tiene como objetivo principal uno de los mayores anhelos de Javier Milei y es la de establecer una red global de partidos liberales, libertarios y de derecha. También busca consolidar una red continental de dirigentes de derecha y liberales para disputar la influencia ideológica que el Foro de San Pablo ejerció durante décadas sobre los partidos y movimientos progresistas de la región. La conducción recae en el diputado nacional Sebastián Pareja, presidente honorífico del FAI y titular de LLA en la provincia de Buenos Aires, y en la diputada nacional Miriam Niveyro.

La delegación más numerosa proviene de Brasil, con tres representantes del Partido Liberal —el espacio político de Jair Bolsonaro— todos en la oposición al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva: los diputados Rodrigo Piernas Andolfato y Rodrigo Antonio Duque Andrade, además de la empresaria y activista Fernanda Alvarenga Garofano. Costa Rica también envía tres integrantes, todos vinculados al Partido Pueblo Soberano (PPS): el diputado Antonio Barzuna, Mariela Palma y la asesora parlamentaria Vanessa Matamoros, los tres en la oposición al gobierno de Rodrigo Chaves.

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Honduras aportará tres legisladores del Partido Nacional, fuerza opositora al gobierno de Xiomara Castro: Arnold Burgos, presidente de la Comisión de Educación del Congreso; Juan Carlos Vargas, diputado por el departamento de Comayagua; y Saydy Ávila y Lineth García, diputadas nacionales. Chile participará con dos representantes del oficialismo del presidente Antonio Kast: Ricardo Neuman, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), con trayectoria en los debates constitucionales, y Benjamín Lorca Inzunza, del Partido Republicano.

(Candela Teicheira)

Los países restantes envían un representante cada uno. Paraguay estará encabezado por Basilio “Bachi” Núñez, presidente del Senado e integrante del Partido Colorado, quien cierra el bloque legislativo internacional. Perú será representado por la congresista Pierangeli Dodero Jovich, de Fuerza Popular, partido oficialista de Keiko Fujimori. Bolivia envía al senador Rolando Vacaflor, de Alianza Libre, en la oposición al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). República Dominicana al senador Omar Fernández, del Partido Fuerza del Pueblo, y la asesora parlamentaria Evony Suazo. España estará representada por Ricardo Álvarez Díaz, de perfil liberal conservador y embajador del FAI, opositor a las políticas del gobierno de Pedro Sánchez.

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La agenda del foro combinará paneles teóricos y operativos. El sábado 8 de agosto, en el Hotel Cuatro Amaneceres de Tomás Jofré, se desarrollarán bloques sobre historia del liberalismo a cargo del diputado Bertie Benegas Lynch, análisis económico con Agustín Etchebarne, y debates sobre seguridad con legisladores de Guatemala, Chile y Honduras. La diputada Lilia Lemoine encabezará el panel sobre “batalla cultural”, concepto central en el discurso del oficialismo argentino, mientras que Iñaki Gutiérrez y Macarena Rodríguez, la tiktokera que viajó en la comitiva oficial al funeral de Francisco, expondrán sobre estrategia en redes sociales y comunicación digital.

El encuentro se enmarca en la estrategia del presidente Javier Milei de posicionar a Argentina como eje de articulación del liberalismo global. El FAI fue fundado en 2024 e inspirado en el pensamiento del jurista Juan Bautista Alberdi, con su lanzamiento internacional en la Asamblea Legislativa del Estado de San Pablo en noviembre de ese año, bajo el lema “América Latina libre, próspera y guiada por las libertades individuales”.

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El cierre del encuentro, previsto para el domingo, incluye una mesa de intercambio legislativo internacional con representantes de 12 países y la firma del documento “Bases de la Agenda de la Libertad 2050 del Foro Alberdiano Internacional”, un texto marco que busca articular una estrategia política regional sustentada en los principios de libertad individual y propiedad privada. El acto de clausura estará a cargo del senador paraguayo Núñez y de Pareja.