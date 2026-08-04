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A los 101 años murió Mary de Rachewiltz, hija y defensora de Ezra Pound

Tras ser enviada lejos de casa siendo bebé, se mantuvo fiel a su famoso padre: tradujo su poesía mientras luchaba por diferenciar el legado literario de la ideología política

Mary de Rachewiltz
Mary de Rachewiltz en Londres en 2004, develando una placa en la casa donde vivió su padre, el poeta Ezra Pound, desde 1909 hasta 1914 (Foto: Richard Lewis / Associated Press / The New York Times)
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Mary de Rachewiltz, hija del poeta estadounidense Ezra Pound, quien dedicó gran parte de su vida a traducir las obras de su padre al italiano, luchando por diferenciar su legado literario de su antisemitismo y su ferviente apoyo al fascismo de Benito Mussolini, falleció el 24 de julio en su casa, un castillo del siglo XIII llamado Schloss Brunnenburg, en las montañas a las afueras de Merano, Italia, cerca de la frontera con Austria. Tenía 101 años.

Su fallecimiento fue anunciado por la Sociedad Ezra Pound.

Mary de Rachewiltz, que nació fuera del matrimonio mientras Pound era un expatriado en Italia y fue enviada de bebé a ser criada por una pareja campesina, no obstante, siguió siendo devota de su padre, que murió en 1972.

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Escribió unas memorias en las que mostraba simpatía hacia él; tradujo su obra maestra, de una complejidad formidable, Los Cantos; y abrió el castillo de Brunnenburg a conferencias de estudiosos de Pound, a quienes recibía anunciando: “Pueden decir lo que quieran sobre Ezra Pound“.

Ella misma minimizó la propaganda antialiada y virulentamente antisemita que Pound transmitió por la radio italiana durante la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a su acusación por traición en Estados Unidos y a su internamiento durante más de una década en un hospital psiquiátrico de Washington tras ser declarado no apto para ser juzgado.

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«La acusación era de fascismo y antisemitismo», declaró Mary de Rachewiltz al periódico La Stampa en 1986. «Para un ciudadano estadounidense, esto no debería ser un delito. Como dijo Pound, la libertad de expresión sin libertad de expresión en la radio no tiene valor».

Maria Rudge nació el 9 de julio de 1925 en Bressanone (también llamada Brixen), en el norte de Italia, hija de Pound y su amante nacida en Ohio, Olga Rudge, una violinista de conciertos.

Ezra Pound fue un poeta, ensayista y crítico estadounidense fundamental para el desarrollo de la poesía modernista del siglo XX. Es recordado tanto por su genialidad literaria y su labor como mentor de grandes autores, como por sus polémicas posturas políticas y su abierta adhesión al fascismo italiano
Ezra Pound fue un poeta, ensayista y crítico estadounidense fundamental para el desarrollo de la poesía modernista del siglo XX. Es recordado tanto por su genialidad literaria y su labor como mentor de grandes autores, como por sus polémicas posturas políticas y su abierta adhesión al fascismo italiano

Si bien la poesía de Pound formó parte de la vanguardia del modernismo literario, su influencia fue quizás aún mayor como amigo y defensor de otros escritores. Colaboró en la edición de La tierra baldía, de T. S. Eliot, y de los primeros textos en prosa de Ernest Hemingway, y ayudó a publicar Ulises, de James Joyce.

Los padres de Mary eran artistas temperamentales que no querían verse agobiados por los hijos. Dejaron a su pequeña hija al cuidado de la humilde pareja de granjeros Jakob y Hanne Marcher, en el Tirol italiano, donde creció aprendiendo a ser pastora y hablando el dialecto alemán local.

La señora Rudge descuidó en gran medida a su hija, aunque Pound la visitaba ocasionalmente y a veces la llevaba de viaje los fines de semana a Venecia, donde vivía la pareja. (Pound también tenía una esposa, Dorothy Shakespear, que vivía en Rapallo, Italia, en la costa de Liguria).

En Venecia, su nombre fue anglicanizado a Mary, y su severa madre la regañaba por hablar alemán. Su padre, ensimismado, se iba cada mañana a su estudio de escritura, pero a veces regresaba para llevarla a comer un sándwich y tomar una naranjada a un bar americano, o para viajar con ella en vaporetto al Lido.

Un día en la playa, se cortó un dedo del pie y se lo mostró a sus padres mientras cenaban. Pound la llevó al agua para lavarle la sangre, según recordó en sus memorias de 1971, Discreciones (cuyo título es un juego de palabras con el libro autobiográfico de Pound de 1923, Indiscreciones). Pero era consciente de haber cometido «una falta de modales» y de haberle quitado el apetito a su padre.

“Durante todo el almuerzo”, escribió, “permaneció sentado, furioso, y casi no comió nada, con la cara apoyada entre los puños”.

En su adolescencia temprana, Mary fue enviada a un internado de monjas en Florencia. No fue hasta finales de su adolescencia que se enteró de la existencia de la otra familia de su padre, que incluía a su medio hermano, Omar.

Para mejorar su inglés, Pound le pidió que tradujera al italiano los primeros versos de su extenso poema Los Cantos, que había comenzado décadas antes y en el que trabajó durante gran parte de su vida. Continuó con esta traducción durante toda la guerra, mientras trabajaba como enfermera en hospitales alemanes del norte de Italia.

Durante los años de la guerra, Pound vivió en un triángulo amoroso en Rapallo con su esposa y su amante; la señora Rudge se encargaba de cocinar y limpiar y mantenía económicamente el hogar.

En la década de 1930, se enamoró del fascismo italiano y adoptó un antisemitismo feroz, culpando a los judíos de los problemas económicos mundiales y llamando al presidente Franklin D. Roosevelt “Jewsfeldt”. En emisiones de radio entre 1941 y 1945, transmitidas a Inglaterra y Estados Unidos, elogió a Hitler y atacó a los judíos llamándolos “escoria”. Partisanos italianos lo capturaron en mayo de 1945 y lo entregaron a las tropas estadounidenses.

En 1946, Mary se casó con Boris de Rachewiltz, un noble ruso-italiano que más tarde se convirtió en egiptólogo y escritor, y la pareja compró Brunnenburg, que entonces estaba en ruinas, y la restauraron.

En 1958, Pound logró su liberación gracias a la intervención de Eliot, Robert Frost y otros poetas. A su regreso a Italia, saludó a los periodistas con un gesto fascista. Se instaló con su hija en Brunnenburg, pero pronto se trasladó a Venecia para estar con la señora Rudge, quien lo cuidó hasta su muerte. (Dorothy Shakespear falleció al año siguiente, en 1973, en Inglaterra).

La cuestión de cómo sopesar las faltas morales de Pound frente a su poesía ha dividido a los lectores durante décadas. En 1999, la Catedral de San Juan el Divino de Nueva York le negó un lugar en su Rincón de los Poetas debido a sus declaraciones antisemitas y profascistas.

Tras ser enviada lejos de casa siendo bebé, se mantuvo fiel a su famoso padre, traduciendo su poesía mientras luchaba por diferenciar su legado literario de su ideología política fascista
Tras ser enviada lejos de casa siendo bebé, se mantuvo fiel a su famoso padre, traduciendo su poesía mientras luchaba por diferenciar su legado literario de su ideología política fascista

Mary de Rachewiltz defendió fervientemente a su padre. En una entrevista de 2012 con The Guardian, justificó sus escritos y emisiones radiofónicas durante la guerra como propios del ambiente de su época. «Cayó en ciertos clichés antisemitas que abundaban en Europa y Estados Unidos en aquel entonces», afirmó.

Durante años, trabajó en la traducción completa de Los Cantos, que se publicó en 1985. También escribió su propia poesía y colaboró en la edición de Ezra Pound a sus padres: Cartas 1895-1929, publicada en 2011. Fue curadora de la mayor colección de archivos de Pound, conservada en la Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos de Yale, y fundó el Centro Ezra Pound para la Literatura en Brunnenburg.

Su madre, con quien finalmente se reconcilió, acabó mudándose al castillo y falleció allí en 1996, a los 101 años. Boris de Rachewiltz murió en 1997. Omar Pound, el único otro hijo de Ezra Pound, falleció en 2010.

No se dispuso de información inmediata sobre los familiares supervivientes de Mary de Rachewiltz.

Un homenaje a Mary de Rachewiltz en sus últimos años, publicado tras su muerte por el sitio web de noticias de derecha italiano destra.it, describe cómo ofrecía una taza de té por la tarde a los investigadores de Pound que se desplazaban hasta allí.

“A las 5 de la tarde, quizás no siempre exactamente”, señalaba el homenaje, “se interrumpían todos los compromisos de estudio para reunirse en la terraza y compartir tanto reflexiones eruditas al estilo de Pound como largos y profundos silencios, favorecidos por el espectacular paisaje alpino, aún más evocador al anochecer”.

Fuente: The New York Times

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