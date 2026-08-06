La nueva brigada del Ejército en Petén, Guatemala alcanza el 75 % de avance y apunta a la modernización militar

Henry Sáenz informó que la nueva brigada del Ejército en Petén avanza 75 % y será el punto de partida de la modernización militar en una zona prioritaria para la seguridad. (Diario de Centroamerica)

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El ministro de la Defensa Henry Sáenz informó que la nueva brigada del Ejército en Petén avanza 75 % y será el punto de partida de la modernización militar en una zona que el Gobierno considera prioritaria por la presencia de corredores del narcotráfico, tráfico de personas y otras amenazas del crimen organizado transnacional.

La obra en la aldea El Subín, en La Libertad, ya suma 67 mil metros cuadrados construidos y aún requiere otros 20 mil metros cuadrados para completarse. El proyecto también contempla 97 edificios de distintos tamaños, capacidad para más de tres pelotones, dos pozos de agua potable y un área para lanchas de supervisión, según informó la Gobernación Departamental de Petén.

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Durante La Ronda de este miércoles, Sáenz explicó que la brigada busca mejorar las condiciones de vida del personal militar y elevar la capacidad operativa del Estado en el norte del país. La unidad está orientada a reforzar el control del área fronteriza con México y a operar sobre rutas terrestres y fluviales en el oeste de Petén.

El ministro dijo que el Ejército ya recibió el nuevo equipamiento que se incorporará a la brigada, incluido el fusil M4 de fabricación estadounidense, que reemplazará de forma progresiva al armamento usado durante décadas. También señaló que los soldados contarán con equipo para operaciones diurnas y nocturnas.

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“Estamos recibiendo el primer lote de munición y de armamento nuevo. Ahora los soldados van a tener un equipamiento de última generación que nos va a ayudar a combatir lo que pasa de manera cruda en todo el país”, afirmó Sáenz.

Henry Sáenz informó que la nueva brigada del Ejército en Petén avanza 75 % y será el punto de partida de la modernización militar en una zona prioritaria para la seguridad. Fotografías: Ejército GT oficial

Petén concentra una parte central de la estrategia de seguridad

La decisión de instalar y fortalecer esta brigada en Petén responde, según el funcionario, a la necesidad de contener con mayor presencia estatal una región atravesada por actividades ilícitas transnacionales. Sáenz sostuvo que el departamento arrastra un déficit histórico de gobernanza y que allí convergen corredores del narcotráfico, el narcoganado y otras amenazas a la seguridad nacional.

“Recordemos que Petén históricamente ha sido el departamento con menos gobernanza que ha tenido Guatemala. En Petén hay corredores de narcotráfico, hay narcoganado, hay demasiadas amenazas transnacionales y necesitamos mejorar nuestra presencia”, dijo el ministro.

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La respuesta oficial, según detalló, no se limita al aumento de tropas. El plan incluye mejores instalaciones, alimentación, entrenamiento y dotación de equipo, bajo la premisa de que un soldado con mejores condiciones cumple mejor su misión.

La nueva brigada fue presentada como una Brigada Especial de Operaciones de Selva, una evolución de estructuras previas del Ejército en la zona que, de acuerdo con Sáenz, pasaron por distintas fases hasta llegar al modelo actual. Desde allí, la cartera de Defensa plantea una transformación institucional que combina infraestructura, armamento y capacidad de despliegue en un territorio considerado vulnerable.

Henry Sáenz informó que la nueva brigada del Ejército en Petén avanza 75 % y será el punto de partida de la modernización militar en una zona prioritaria para la seguridad. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

La obra también apunta a la Reserva de la Biósfera Maya

Además del combate al crimen organizado, la unidad tendrá funciones de defensa de la soberanía y de protección de recursos naturales en áreas de difícil acceso. La ubicación de la brigada dentro de la región de la Reserva de la Biósfera Maya la convierte también en una plataforma para reforzar la presencia del Estado en una zona ambientalmente sensible.

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La infraestructura fue diseñada con módulos de uno y dos niveles, marcos estructurales de acero, entrepisos de acero y concreto, divisiones interiores de tabla yeso y cimentación de concreto reforzado. Según la información oficial, la instalación se encuentra a unos 500 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.

Sáenz añadió que el Ejército mantiene coordinaciones con el Ministerio de Gobernación para ajustar la estrategia de seguridad y reforzar los patrullajes y operativos. En su exposición pública también indicó que las fuerzas armadas permanecen en apresto en tres departamentos tras la reciente actividad eruptiva de un volcán, con seguridad en puestos de control, rutas y albergues, mientras se restablece por completo la normalidad.

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