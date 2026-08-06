Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

La nueva brigada del Ejército en Petén, Guatemala alcanza el 75 % de avance y apunta a la modernización militar

El ministro Henry Sáenz dijo que el complejo, construido en la aldea El Subín de La Libertad, busca elevar la capacidad operativa en el norte y reforzar el control fronterizo con México

Oficial militar en uniforme, boina roja y gafas de sol en una pantalla grande, con cámaras de video y personas borrosas en primer plano
Henry Sáenz informó que la nueva brigada del Ejército en Petén avanza 75 % y será el punto de partida de la modernización militar en una zona prioritaria para la seguridad. (Diario de Centroamerica)
Guardar

El ministro de la Defensa Henry Sáenz informó que la nueva brigada del Ejército en Petén avanza 75 % y será el punto de partida de la modernización militar en una zona que el Gobierno considera prioritaria por la presencia de corredores del narcotráfico, tráfico de personas y otras amenazas del crimen organizado transnacional.

La obra en la aldea El Subín, en La Libertad, ya suma 67 mil metros cuadrados construidos y aún requiere otros 20 mil metros cuadrados para completarse. El proyecto también contempla 97 edificios de distintos tamaños, capacidad para más de tres pelotones, dos pozos de agua potable y un área para lanchas de supervisión, según informó la Gobernación Departamental de Petén.

PUBLICIDAD

Durante La Ronda de este miércoles, Sáenz explicó que la brigada busca mejorar las condiciones de vida del personal militar y elevar la capacidad operativa del Estado en el norte del país. La unidad está orientada a reforzar el control del área fronteriza con México y a operar sobre rutas terrestres y fluviales en el oeste de Petén.

El ministro dijo que el Ejército ya recibió el nuevo equipamiento que se incorporará a la brigada, incluido el fusil M4 de fabricación estadounidense, que reemplazará de forma progresiva al armamento usado durante décadas. También señaló que los soldados contarán con equipo para operaciones diurnas y nocturnas.

PUBLICIDAD

“Estamos recibiendo el primer lote de munición y de armamento nuevo. Ahora los soldados van a tener un equipamiento de última generación que nos va a ayudar a combatir lo que pasa de manera cruda en todo el país”, afirmó Sáenz.

Visita de supervisión Brigada Especial de Operaciones de Selva
Henry Sáenz informó que la nueva brigada del Ejército en Petén avanza 75 % y será el punto de partida de la modernización militar en una zona prioritaria para la seguridad. Fotografías: Ejército GT oficial

Petén concentra una parte central de la estrategia de seguridad

La decisión de instalar y fortalecer esta brigada en Petén responde, según el funcionario, a la necesidad de contener con mayor presencia estatal una región atravesada por actividades ilícitas transnacionales. Sáenz sostuvo que el departamento arrastra un déficit histórico de gobernanza y que allí convergen corredores del narcotráfico, el narcoganado y otras amenazas a la seguridad nacional.

“Recordemos que Petén históricamente ha sido el departamento con menos gobernanza que ha tenido Guatemala. En Petén hay corredores de narcotráfico, hay narcoganado, hay demasiadas amenazas transnacionales y necesitamos mejorar nuestra presencia”, dijo el ministro.

La respuesta oficial, según detalló, no se limita al aumento de tropas. El plan incluye mejores instalaciones, alimentación, entrenamiento y dotación de equipo, bajo la premisa de que un soldado con mejores condiciones cumple mejor su misión.

La nueva brigada fue presentada como una Brigada Especial de Operaciones de Selva, una evolución de estructuras previas del Ejército en la zona que, de acuerdo con Sáenz, pasaron por distintas fases hasta llegar al modelo actual. Desde allí, la cartera de Defensa plantea una transformación institucional que combina infraestructura, armamento y capacidad de despliegue en un territorio considerado vulnerable.

Hombres con uniformes militares y ropa civil. Cascos de seguridad. Terreno de construcción. Barro. Edificio sin terminar. Grúa roja
Henry Sáenz informó que la nueva brigada del Ejército en Petén avanza 75 % y será el punto de partida de la modernización militar en una zona prioritaria para la seguridad. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

La obra también apunta a la Reserva de la Biósfera Maya

Además del combate al crimen organizado, la unidad tendrá funciones de defensa de la soberanía y de protección de recursos naturales en áreas de difícil acceso. La ubicación de la brigada dentro de la región de la Reserva de la Biósfera Maya la convierte también en una plataforma para reforzar la presencia del Estado en una zona ambientalmente sensible.

La infraestructura fue diseñada con módulos de uno y dos niveles, marcos estructurales de acero, entrepisos de acero y concreto, divisiones interiores de tabla yeso y cimentación de concreto reforzado. Según la información oficial, la instalación se encuentra a unos 500 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.

Sáenz añadió que el Ejército mantiene coordinaciones con el Ministerio de Gobernación para ajustar la estrategia de seguridad y reforzar los patrullajes y operativos. En su exposición pública también indicó que las fuerzas armadas permanecen en apresto en tres departamentos tras la reciente actividad eruptiva de un volcán, con seguridad en puestos de control, rutas y albergues, mientras se restablece por completo la normalidad.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMinisterio de la Defensa NacionalEjército GT

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se hizo pasar por inspector bancario y lo capturaron por estafa en Guatemala

Según la PNC, Denis “N” extorsionaba a una empresa de microcréditos al suplantar a un inspector de la Superintendencia de Bancos en San Pedro Sacatepéquez

Se hizo pasar por inspector bancario y lo capturaron por estafa en Guatemala

República Dominicana: La Romana se fortalece como puerto base de cruceros

MSC Group anunció el nuevo destino cerca de La Romana, con visitas del MSC Opera en cada itinerario y opción de crucero back-to-back de 14 noches

República Dominicana: La Romana se fortalece como puerto base de cruceros

“El arte puede expresar lo que las palabras no alcanzan”: cómo el arte transforma la salud mental en El Salvador

La especialista explica que la creación visual permite expresar recuerdos y emociones difíciles de verbalizar, y señaló que la elección de materiales como lápiz, acuarela o barro debe ajustarse al perfil y necesidades de cada paciente

“El arte puede expresar lo que las palabras no alcanzan”: cómo el arte transforma la salud mental en El Salvador

Operación Centauro incauta en Panamá 785 paquetes de sustancias ilícitas y reparte condenas de prisión por 96 meses

En otra acción judicial el modus operandi de los aprehendidos consistía en que utilizaban la fachada de comerciantes ambulantes para la venta de sustancias ilícitas

Operación Centauro incauta en Panamá 785 paquetes de sustancias ilícitas y reparte condenas de prisión por 96 meses

Honduras: Capturan a supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro en Yoro

La DPI capturó a un supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro agravado en Yoro, donde los responsables exigían L3 millones (USD 112.164) por la liberación de la víctima.

Honduras: Capturan a supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro en Yoro

TECNO

Meta confirma que uno de sus modelos de IA atacó a una empresa real

Meta confirma que uno de sus modelos de IA atacó a una empresa real

Qué pasa con los correos de Hotmail hoy y cómo usarlos

Códigos gratis de Free Fire para hoy, 7 de agosto de 2026: consigue recompensas exclusivas sin pagar

Cómo saber saber si tengo activadas las alertas de sismos y de emergencias en mi celular Android

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Netflix estrenará en septiembre un documental íntimo sobre Fito Páez

“Sterling Point”, el nuevo drama juvenil de Prime Video que apunta al maratón

¿Se define otro X-Men? Crecen los rumores sobre Kit Connor como el nuevo Cíclope de Marvel

Los estrenos más esperados de la semana: de ‘El último mono’ con Juan Dávila a los tiburones de ‘En mar abierto’

Los hijos de Perez Hilton abandonaron su casa momentos antes de que sufriera una “grave crisis de salud mental”

MUNDO

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

El OIEA advirtió sobre el aumento de los cortes de energía en la central nuclear de Zaporizhzhia

Hallaron muertos en su casa a los abuelos del autor de la masacre en la escuela de Tailandia

Cumbre en La Meca: Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un pacto de defensa que puede marcar a Medio Oriente

Los rebeldes hutíes apoyados por Irán golpearon de nuevo en Yemen: al menos tres soldados muertos en Marib