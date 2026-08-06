Nicole Neumann reveló la principal razón por la que no podría tener una relación abierta

En su canal de stream, Nicole Neumann habló con su equipo y con la invitada especial, Ana Herszage, sobre los vínculos en las relaciones sentimentales (Video: Instagram)

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En una reciente transmisión de su canal de stream, Solo con Niki, Nicole Neumann abrió un espacio de diálogo sin filtros sobre relaciones abiertas. El intercambio, cargado de anécdotas y confesiones, sumó la participación de la creadora de contenidos y coach emocional Ana Herszage, junto con la hermana de la modelo, Geraldine Neumann. La charla arrancó con una pregunta directa: ¿podría Nicole mantener una relación bajo esta modalidad? Su respuesta, marcada por la sinceridad que la caracteriza, no dejó lugar a dudas: “Si yo la paso bien en lo sexual, tres veces con una persona y ya me enamoro”.

Este comentario puso sobre la mesa un contraste claro entre formas de vincularse. Nicole reconoció su imposibilidad para separar el sexo del afecto. La exposición de sus límites personales activó una conversación distendida, con risas y complicidad entre las participantes. “No podría tener una relación abierta”, admitió la modelo, y lo explicó casi como una cuestión de personalidad. Para Nicole, el involucramiento emocional surge de manera espontánea y rápida, lo cual, según su vivencia, la aleja de los vínculos abiertos.

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La dinámica del diálogo permitió que Ana Herszage ofreciera su visión desde la experiencia propia. “Yo tengo una relación abierta. Se cree que alguien que tiene relación abierta co... todos los fines de semana y no es así. Justamente todo lo contrario”, aclaró, desarmando prejuicios habituales. Geraldine, entre risas, acotó: “Con cada uno”, lo que generó un momento de humor en el estudio. Herszage fue al punto: “Cuanta más libertad tenés, menos hacés. O sea, no es que es con cualquiera, ¿me entendés?”.

Nicole, atenta, intervino para remarcar la existencia de reglas en estos acuerdos. Herszage explicó la mecánica para que estas relaciones funciones: “Hay reglas, eso seguro, son acuerdos”. Así, la conversación viró hacia el funcionamiento interno de los vínculos abiertos y la influencer enumeró las reglas centrales: “La primera, obviamente, es cuidarse. O sea, preservativo siempre. O sea, regla número uno. Y después decirnos, porque nosotros entendemos que hay un límite emocional. Si nosotros pasamos ese límite con una persona es que hay algo entre nosotros que está mal”.

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Nicole Neumann contó la razón por la que no podría mantener una relación abierta. Desde hace años tiene una pareja estable con Manu Urcera con quien tienen un hijo, Cruz

La coach profundizó sobre la diferencia entre sexo y amor: “Una cosa es que yo recontra sé separar el sexo del amor, ¿se entiende?”. Nicole asintió, reconociendo la distancia entre ambas posturas. Herszage, fiel a su experiencia, insistió en la importancia de los límites: “Por eso puedo estar en este tipo de relación”. Luego, conto un detalle que resulta determinante para ella: “No se puede repetir”.

El debate avanzó hacia los círculos de pertenencia. Nicole consultó si estaba permitido involucrarse con alguien del mismo círculo social y la joven enfatizó: “No, ni amigos ni conocidos”. Esa regla busca evitar complicaciones y conflictos en entornos cercanos. En esa lógica, Juan Otero intervino con un ejemplo práctico: “Un chabón de un boliche que te cruzaste, que te gustó, te lo cog..., listo”.

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Las intervenciones de las invitadas delinearon los principios que rigen las relaciones abiertas en algunos casos y los contrastes con vínculos más tradicionales. La postura de Nicole dejó en claro su preferencia por los lazos exclusivos, mientras que Herszage defendió la importancia de los acuerdos y la transparencia. La charla, lejos de los lugares comunes, expuso matices y realidades diversas sobre cómo se vive el amor y la sexualidad en la actualidad.

En paralelo, la actualidad colocó nuevamente a Nicole en el centro de la escena mediática, aunque por razones ajenas a su voluntad. Consultada por la prensa sobre el reciente escándalo de Facundo Moyano y Candela Arizaga, la modelo se mostró tajante: “No tengo ni idea. Es una persona con la que yo no tengo ni contacto, ni diálogo, ni absolutamente nada hace más de cinco años. No tengo para nada ganas de opinar del tema, no es para nada asunto mío”. La firmeza de su respuesta dejó en claro que, para Nicole, algunas etapas de la vida personal ya no forman parte de su presente.

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