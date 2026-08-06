Marcelo Larraquy contó cómo nació ‘Gordon el Aniquilador’, la novela que Rodrigo de la Serna protagonizará para Netflix

Marcelo Larraquy dejó la investigación histórica para escribir “Gordon el Aniquilador”, una novela de ficción inspirada en Aníbal Gordon

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Marcelo Larraquy eligió dejar la investigación histórica para escribir ficción con su libro “Gordon el Aniquilador”, novela que mezcla hechos reales de los años setenta en Argentina con elementos imaginarios. La historia, centrada en la figura de Aníbal Gordon, explora el cruce entre la criminalidad y el contexto político de la época. La obra será adaptada a una serie producida para Netflix, con la dirección de Pablo Trapero y la actuación de Rodrigo de la Serna.

El autor explicó que su decisión de pasar de la no ficción a la novela surgió de la necesidad de no repetirse. “Cuando empezás un libro de no ficción y sentís que usás siempre los mismos mecanismos, entonces te estás mintiendo a vos mismo”, afirmó Larraquy en diálogo con Infobae en Vivo. La búsqueda de una nueva narrativa lo llevó a enfrentarse a desafíos personales y a liberarse de las estructuras del ensayo histórico.

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Larraquy detalló que la saga de Gordon nació como un plan general. “Era el primero, lo que pasa es que eran épocas distintas”, señaló sobre el desarrollo de la historia. El escritor reconstruyó el perfil de un delincuente de familia que termina involucrado en hechos políticos por accidente, mostrando la transformación de un personaje ajeno a las luchas ideológicas de aquellos años.

“Gordon el Aniquilador” mezcla hechos reales de la Argentina de los años setenta con elementos imaginarios y explora el vínculo entre criminalidad y política (Lucía de Armas/Netflix.)

Trama y contexto de “Gordon el Aniquilador”

La historia de Aníbal Gordon comienza con un crimen en la Patagonia y evoluciona hacia el encierro del personaje en la cárcel de Villa Devoto en 1973. Larraquy explicó que Gordon, tras un error judicial, ingresó al pabellón de presos políticos. “Cae por un error judicial, en el pabellón de presos políticos del año 73 en Villa Devoto, que estaban los militantes, guerrilleros, todo eso, en el gobierno de Lanusse. Y eso provoca una transformación”, relató el autor.

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El autor remarcó que el personaje no tenía militancia política y que el azar lo llevó a compartir espacio con quienes serían protagonistas de la violencia de los años setenta. “Él ve algo nuevo ahí, huele algo nuevo y termina participando en la lucha política violenta de los años setenta que lo lleva hasta la dictadura”, sostuvo.

La novela retrata la convivencia entre lo cotidiano y la violencia latente. “Es un retrato de la Argentina de los años setenta, de Buenos Aires, que mezcla lo cotidiano y lo violento, donde vos desde lo cotidiano no ves que hay una violencia ahí inmanente, hay una tensión que se está gestando y generando que la gente común no lo ve”, explicó Larraquy.

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La trama de “Gordon el Aniquilador” comienza con un crimen en la Patagonia y sigue a Aníbal Gordon hasta la cárcel de Villa Devoto en 1973 (Lucía de Armas/Netflix.)

Proceso de escritura y salto a la ficción

El paso de la investigación histórica a la ficción implicó para Larraquy un trabajo en soledad y sin interlocutores. Contó que se sintió inseguro, pero decidido a explorar una nueva forma de narrar. “Escribí en soledad, sin interlocutor, sin nada”, dijo el autor.

La apuesta lo llevó a buscar un productor interesado en el proyecto: “Le llevé la novela a Diego Drasnik, que es un productor que conocía y hablábamos de los setenta y todo. Se fascinó y dijo: ‘Pongamos en marcha esto, no sé cómo’. Y arrancó todo ese proceso y yo seguí escribiendo”.

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Larraquy reconoció que enfrentó resistencias del mundo editorial por su trayectoria como historiador. “Tenía un editor que me decía: ‘Hacé lo de siempre’. Yo un poco cabeza dura, digo: ‘Ya estoy jugado acá, me siento bien acá. Estoy inseguro, pero me siento bien y estoy haciendo algo nuevo’”, relató.

El escritor destacó que el libro mantiene una estructura de thriller, con capítulos breves y mucha acción. “Es un thriller, claro, de mucha tensión, que también con capítulos cortos vas constantemente, la manera que me gusta escribir a mí”, manifestó.

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La novela de Marcelo Larraquy retrata una Buenos Aires de los años setenta donde la vida cotidiana convive con una violencia latente

Adaptación a serie y participación en la producción

La novela se convirtió en una serie para Netflix, dirigida por Pablo Trapero y protagonizada por Rodrigo de la Serna. Larraquy participó en la elaboración del guion junto a Trapero y Marcos Osorio Vidal.

El escritor elogió la actuación de De la Serna. “Rodrigo realmente tiene una actuación descomunal, el personaje le viene como anillo al dedo”, expresó. La serie, que ya se encuentra en posproducción, incluye capítulos largos y busca captar la atención del público de manera continua. “Son largos y te digo: ‘Querés más’. Es una serie que se va a ver en un día”, señaló Larraquy.

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La apuesta de Netflix apunta a una audiencia global. “Es una serie global. La verdad que es una gran apuesta que hicieron”, sostuvo el autor, quien consideró que la producción puede abrir el camino para nuevas adaptaciones de sus obras, como “Galimberti”.

Literatura, audiovisual y futuro de las adaptaciones

Larraquy reflexionó sobre las diferencias entre la novela y la serie, destacando que la ficción permite abordar la realidad desde una perspectiva distinta. “Yo con la ficción revisto de alguna manera”, afirmó. El autor se mostró satisfecho con el resultado y recomendó la lectura de su libro, que ofrece una visión sobre la Argentina de los años setenta y la tensión entre lo cotidiano y lo violento.

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El escritor reconoció la influencia de los actores y del equipo técnico en la adaptación audiovisual. “La actuación de él es descomunal. Mirá que la actuación, yo los veía, estaban doce horas por día durante seis meses. Es un ejército”, describió sobre el trabajo en el rodaje.

Larraquy anticipó la posibilidad de futuras adaptaciones de sus libros, en especial de “Galimberti”, obra que lectores y productores solicitan desde hace años. “Galimberti lo piden más de hace veinticinco años. También una serie. Yo creo que esto está abriendo el camino”, anticipó.

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La serie “Gordon el Aniquilador”, basada en la novela de Marcelo Larraquy, llegará a Netflix este año y promete captar la atención de la audiencia con una trama de acción y contexto histórico.

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