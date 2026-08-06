Cultura
Agregar Infobae enGoogle

Marcelo Larraquy contó cómo nació ‘Gordon el Aniquilador’, la novela que Rodrigo de la Serna protagonizará para Netflix

El escritor explicó por qué dejó la investigación histórica para incursionar en la ficción, repasó el proceso de creación de la novela inspirada en Aníbal Gordon y dio detalles de la serie dirigida por Pablo Trapero

Marcelo Larraquy dejó la investigación histórica para escribir “Gordon el Aniquilador”, una novela de ficción inspirada en Aníbal Gordon
Guardar

Marcelo Larraquy eligió dejar la investigación histórica para escribir ficción con su libro “Gordon el Aniquilador”, novela que mezcla hechos reales de los años setenta en Argentina con elementos imaginarios. La historia, centrada en la figura de Aníbal Gordon, explora el cruce entre la criminalidad y el contexto político de la época. La obra será adaptada a una serie producida para Netflix, con la dirección de Pablo Trapero y la actuación de Rodrigo de la Serna.

El autor explicó que su decisión de pasar de la no ficción a la novela surgió de la necesidad de no repetirse. “Cuando empezás un libro de no ficción y sentís que usás siempre los mismos mecanismos, entonces te estás mintiendo a vos mismo”, afirmó Larraquy en diálogo con Infobae en Vivo. La búsqueda de una nueva narrativa lo llevó a enfrentarse a desafíos personales y a liberarse de las estructuras del ensayo histórico.

PUBLICIDAD

Larraquy detalló que la saga de Gordon nació como un plan general. “Era el primero, lo que pasa es que eran épocas distintas”, señaló sobre el desarrollo de la historia. El escritor reconstruyó el perfil de un delincuente de familia que termina involucrado en hechos políticos por accidente, mostrando la transformación de un personaje ajeno a las luchas ideológicas de aquellos años.

Cuatro actores, tres hombres y una mujer, posan en una habitación con paredes de madera y estantes. El hombre central viste una gabardina clara
“Gordon el Aniquilador” mezcla hechos reales de la Argentina de los años setenta con elementos imaginarios y explora el vínculo entre criminalidad y política (Lucía de Armas/Netflix.)

Trama y contexto de “Gordon el Aniquilador”

La historia de Aníbal Gordon comienza con un crimen en la Patagonia y evoluciona hacia el encierro del personaje en la cárcel de Villa Devoto en 1973. Larraquy explicó que Gordon, tras un error judicial, ingresó al pabellón de presos políticos. “Cae por un error judicial, en el pabellón de presos políticos del año 73 en Villa Devoto, que estaban los militantes, guerrilleros, todo eso, en el gobierno de Lanusse. Y eso provoca una transformación”, relató el autor.

PUBLICIDAD

El autor remarcó que el personaje no tenía militancia política y que el azar lo llevó a compartir espacio con quienes serían protagonistas de la violencia de los años setenta. “Él ve algo nuevo ahí, huele algo nuevo y termina participando en la lucha política violenta de los años setenta que lo lleva hasta la dictadura”, sostuvo.

La novela retrata la convivencia entre lo cotidiano y la violencia latente. “Es un retrato de la Argentina de los años setenta, de Buenos Aires, que mezcla lo cotidiano y lo violento, donde vos desde lo cotidiano no ves que hay una violencia ahí inmanente, hay una tensión que se está gestando y generando que la gente común no lo ve”, explicó Larraquy.

Hombre de mediana edad con cabello oscuro y patillas, vestido con gabardina clara, jersey de cuello alto marrón y guantes, con expresión seria
La trama de “Gordon el Aniquilador” comienza con un crimen en la Patagonia y sigue a Aníbal Gordon hasta la cárcel de Villa Devoto en 1973 (Lucía de Armas/Netflix.)

Proceso de escritura y salto a la ficción

El paso de la investigación histórica a la ficción implicó para Larraquy un trabajo en soledad y sin interlocutores. Contó que se sintió inseguro, pero decidido a explorar una nueva forma de narrar. “Escribí en soledad, sin interlocutor, sin nada”, dijo el autor.

La apuesta lo llevó a buscar un productor interesado en el proyecto: “Le llevé la novela a Diego Drasnik, que es un productor que conocía y hablábamos de los setenta y todo. Se fascinó y dijo: ‘Pongamos en marcha esto, no sé cómo’. Y arrancó todo ese proceso y yo seguí escribiendo”.

Larraquy reconoció que enfrentó resistencias del mundo editorial por su trayectoria como historiador. “Tenía un editor que me decía: ‘Hacé lo de siempre’. Yo un poco cabeza dura, digo: ‘Ya estoy jugado acá, me siento bien acá. Estoy inseguro, pero me siento bien y estoy haciendo algo nuevo’”, relató.

El escritor destacó que el libro mantiene una estructura de thriller, con capítulos breves y mucha acción. “Es un thriller, claro, de mucha tensión, que también con capítulos cortos vas constantemente, la manera que me gusta escribir a mí”, manifestó.

Retrato en blanco y negro de hombre calvo con barba y bigote. A su derecha, libro negro con texto naranja y blanco "Gordon, el Aniquilador" y autor Marcelo Larraquy
La novela de Marcelo Larraquy retrata una Buenos Aires de los años setenta donde la vida cotidiana convive con una violencia latente

Adaptación a serie y participación en la producción

La novela se convirtió en una serie para Netflix, dirigida por Pablo Trapero y protagonizada por Rodrigo de la Serna. Larraquy participó en la elaboración del guion junto a Trapero y Marcos Osorio Vidal.

El escritor elogió la actuación de De la Serna. “Rodrigo realmente tiene una actuación descomunal, el personaje le viene como anillo al dedo”, expresó. La serie, que ya se encuentra en posproducción, incluye capítulos largos y busca captar la atención del público de manera continua. “Son largos y te digo: ‘Querés más’. Es una serie que se va a ver en un día”, señaló Larraquy.

La apuesta de Netflix apunta a una audiencia global. “Es una serie global. La verdad que es una gran apuesta que hicieron”, sostuvo el autor, quien consideró que la producción puede abrir el camino para nuevas adaptaciones de sus obras, como “Galimberti”.

Literatura, audiovisual y futuro de las adaptaciones

Larraquy reflexionó sobre las diferencias entre la novela y la serie, destacando que la ficción permite abordar la realidad desde una perspectiva distinta. “Yo con la ficción revisto de alguna manera”, afirmó. El autor se mostró satisfecho con el resultado y recomendó la lectura de su libro, que ofrece una visión sobre la Argentina de los años setenta y la tensión entre lo cotidiano y lo violento.

El escritor reconoció la influencia de los actores y del equipo técnico en la adaptación audiovisual. “La actuación de él es descomunal. Mirá que la actuación, yo los veía, estaban doce horas por día durante seis meses. Es un ejército”, describió sobre el trabajo en el rodaje.

Larraquy anticipó la posibilidad de futuras adaptaciones de sus libros, en especial de “Galimberti”, obra que lectores y productores solicitan desde hace años. “Galimberti lo piden más de hace veinticinco años. También una serie. Yo creo que esto está abriendo el camino”, anticipó.

La serie “Gordon el Aniquilador”, basada en la novela de Marcelo Larraquy, llegará a Netflix este año y promete captar la atención de la audiencia con una trama de acción y contexto histórico.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Aníbal GordonNetflixAdaptaciones LiterariasThriller PolíticoInfobae en VivoInfobae Al Amanecer

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los 12 libros que no hay que perderse en la Feria de Editores 2026

La FED reúne este fin de semana a sellos de todo el país, con una oferta que incluye títulos de Romina Paula, Renata Schussheim, Santiago Gerchunoff, Belén Mentasti e Inés Ulanovsky, entre otros

Los 12 libros que no hay que perderse en la Feria de Editores 2026

Sofía Balbuena, una escritora entre Salto y Madrid: “Cuento la mugre de ser mujer”

Este año se llevó el Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve por un libro cuyas protagonistas no son heroínas. "El gesto feminista es romper, me parece infantil", dice. Se presenta esta tarde en la Feria de Editores.

Sofía Balbuena, una escritora entre Salto y Madrid: “Cuento la mugre de ser mujer”

La FED 2026 arrancó con premios a una librería cordobesa, una ilustradora y una editorial de libros de música

Volcán Azul fue reconocida por “labor librera”, Ornella Pagliaruolo se llevó el galardón “Afiche” y Gourmet Musical Ediciones obtuvo la distinción “Camino a Guadalajara”

La FED 2026 arrancó con premios a una librería cordobesa, una ilustradora y una editorial de libros de música

Incertidumbre por el Coro Nacional de Niños: las familias reclaman respuestas tras meses sin ensayos ni conciertos

La histórica institución atraviesa una etapa de duda luego de la suspensión de sus actividades y los cambios impulsados por el Gobierno

Incertidumbre por el Coro Nacional de Niños: las familias reclaman respuestas tras meses sin ensayos ni conciertos

Del miedo en los foros al cine: cómo Internet creó una nueva era del terror con los Backrooms

El fenómeno combina cultura digital, nostalgia audiovisual y nuevas formas de narrar el miedo que captaron especialmente la atención de las generaciones más jóvenes

Del miedo en los foros al cine: cómo Internet creó una nueva era del terror con los Backrooms

DEPORTES

La particular historia del jugador italiano que lidera la tabla de goleadores en el inicio del Torneo Clausura

La particular historia del jugador italiano que lidera la tabla de goleadores en el inicio del Torneo Clausura

En medio del furor que se generó por su arribo a Italia, Franco Mastantuono fue presentado en su nuevo club: cómo es el acuerdo con Real Madrid

Pipino Cuevas reveló el problema que tuvo con un referente de River cuando llegó al club: “Me quiso agarrar a trompadas y no había hecho nada”

Se pone en marcha la fecha 4 del Torneo Clausura con dos partidos: todo lo que hay que saber

“¿Y si volvemos?“: las imágenes de las vacaciones de Nico González y su pareja Ludmila Isabella en Aruba tras la final del Mundial

TELESHOW

Eliana Guercio criticó a la madre de Juanicar por su salida de Gran Hermano: “Tiene que ser algo de vida o muerte”

Eliana Guercio criticó a la madre de Juanicar por su salida de Gran Hermano: “Tiene que ser algo de vida o muerte”

Nazarena Vélez celebró los 26 de su hijo Chino con una foto retro junto a Daniel Agostini: “Siempre voy a estar”

La Joaqui se cansó de las especulaciones y aclaró si su cumbia de desamor está dedicada a Luck Ra

Julieta Venegas recordó la frase de Mercedes Sosa que la marcó para siempre: “Fue un momento precioso”

Evangelina Anderson volvió de sus vacaciones y se encontró con una sorpresa: “¡Mis amores!”

INFOBAE AMÉRICA

Argentina avanza en el espacio con el satélite SABIA-Mar

Argentina avanza en el espacio con el satélite SABIA-Mar

El colegio de contadores y auditores de Guatemala elige a sus 11 delegados para la comisión postuladora con lo cual se completa dicha instancia

El presidente dominicano Luis Abinader llega a Cali para participar en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella

Nasry Asfura se reúne con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para fortalecer la cooperación bilateral

El fuego arrasa Washington: 60.000 evacuados, cientos de estructuras perdidas y miles de personas sin electricidad