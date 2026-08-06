Cinco años, 18 versiones y una novela que “no se agota en una lectura”: así trabajaron las guionistas de ‘Cien años de soledad’

Teaser de la segunda temporada de 'Cien años de soledad'

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Las escritoras Natalia Santa y Camila Brugés, responsables del guion de la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez para Netflix, llevan más de cinco años dentro de Macondo. No como lectoras —ya lo eran desde antes—, sino con la tarea de desmenuzar cada página y traducir al lenguaje audiovisual una obra que muchos consideran inadaptable. La segunda parte de Cien años de soledad fue estrenada esta semana con siete episodios que narran el declive del linaje Buendía y la caída de Macondo. El gran final, un episodio especial con formato de largometraje, llegará el 26 de agosto.

En entrevista con el diario El Tiempo de Colombia, Santa y Brugés describieron el proceso de trabajo sobre una novela que, según sus propias palabras, “no se agota con las lecturas”. La conversación giró en torno a los desafíos de la fidelidad, las decisiones sobre qué contar y qué suprimir, y la manera en que su condición de mujeres influyó —de forma orgánica, no programática— en las elecciones narrativas de la serie.

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La premisa que guió el trabajo fue la fidelidad. No una reinterpretación libre, sino una traducción. “Nos pidieron una adaptación muy fiel. Entonces ya no es percibir el libro desde tu propia lectura, no es tomar una fracción y transformarla. Es traducir todo a otro lenguaje, intentando mantener la fidelidad y haciendo honor a una obra que ya sabemos lo que representa en Colombia y en Latinoamérica”, explicó Natalia Santa al diario colombiano.

Esa fidelidad tuvo un costo particular: enfrentarse a los pasajes más oscuros e incómodos de la novela sin esquivarlos. Camila Brugés señaló que el proceso de desglose reveló capas que la lectura corriente tiende a suavizar. “Al desglosar la novela te das cuenta de lo oscura que es. No es que uno pensara que Gabo era ligero, pero siento que se me había olvidado lo denso que es, en muchas capas: a nivel psicológico de los personajes, de las relaciones familiares, de lo político”, afirmó.

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García Márquez apareció en la conversación como una presencia viva, no como un monumento. Santa recordó que cada regreso al texto abría nuevas lecturas: “Habiéndolo leído tantas veces, de repente decía: esto no lo había visto, esto revela otra capa, otro símbolo. Está tejido de tal manera que siempre que vuelves, descubres algo”. Su primera lectura, añadió, había estado atravesada por la dimensión mítica del relato; la relectura para el guion le reveló la precisión histórica de la novela. Para Brugés, ese reencuentro tuvo un efecto concreto sobre su valoración del autor. “El respeto que le tengo como autor, después de hacer esto, es mucho mayor. Siento que estuvo atravesado por un momento de iluminación”, dijo en la entrevista con el diario colombiano.

La segunda temporada de 'Cien años de soledad', estrenada este semana en Netflix, narra el declive del linaje Buendía y la caída de Macondo

La pregunta sobre la mirada femenina detrás de la serie generó respuestas matizadas. Natalia Santa fue tajante respecto a la relación entre las guionistas y la obra original: “Yo no creo que le aportemos nada a García Márquez. La novela es grande y es brillante”. Pero reconoció que el equipo —integrado también por la directora Laura Mora, diseñadoras de producción y vestuario, y productoras— tomó decisiones desde una perspectiva contemporánea. El tratamiento del matrimonio infantil y otras formas de violencia presentes en el texto exigió discusiones sobre cómo representarlas sin caer en la censura. “Tomamos decisiones, no desde la censura, sino desde una reinterpretación del ahora”, precisó ante el diario bogotano.

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Camila Brugés matizó esa posición: “Como somos mujeres, de repente hay cosas que nos importan más, que marcaron las decisiones de qué dejábamos adentro y qué afuera. No creo que sea una serie con una mirada explícitamente femenina, pero tampoco es una serie sin esa mirada”.

El proceso de escritura también implicó aprender a soltar. Santa describió el momento del cierre no como una decisión artística, sino como una imposición del cronograma de producción: “Siempre va a haber, al menos de mi parte, la sensación de que hubiera podido hacer más, revisar más, hacer esta escena desde otro lugar”. Brugés lo resumió con precisión: “En la versión 18 de cada guion, ya te quieres ir”. Ambas coincidieron en que el guion es solo el primer estadio de una creación colectiva que se reescribe en el rodaje y otra vez en el montaje.

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Sobre el impacto de la primera temporada, El Tiempo recogió un dato que las guionistas celebraron: en Colombia, las editoriales reportaron un aumento del 300% en las ventas de la novela tras el estreno de la serie en diciembre de 2024. Para Brugés, ese efecto era uno de los objetivos implícitos del proyecto: “Si asumimos que va a haber mucha gente que nunca va a llegar al libro, quizás podamos ser una puerta”.

[Teaser y foto: prensa Netflix]