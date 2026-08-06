Nuevo comando asumirá la protección de áreas estratégicas del Canal de Panamá

El nuevo Comando Conjunto estará integrado por la Policía Nacional, Senan, Senafront y SUME para coordinar la seguridad en áreas específicas del Canal de Panamá. Cortesía

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La protección de una de las infraestructuras más importantes del comercio mundial dio un nuevo paso en Panamá con la creación de un Comando Conjunto para la Seguridad en las áreas específicas del Canal, una instancia permanente que reunirá a los principales estamentos de la Fuerza Pública bajo una sola línea de mando para enfrentar amenazas que van desde el crimen transnacional hasta los ciberataques.

Aunque la resolución no modifica las facultades de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), su creación también plantea interrogantes sobre los límites entre la cooperación institucional y la autonomía de la administración canalera.

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La Resolución del Ministerio de Seguridad Pública, publicada en la Gaceta Oficial, justifica la medida al señalar que la Cuenca Hidrográfica y las áreas adyacentes del Canal de Panamá constituyen un recurso estratégico indispensable para la sostenibilidad hídrica y operativa de la vía.

Además, sostiene que las amenazas climáticas, ambientales, cibernéticas, sociales y transnacionales hacen necesaria una respuesta integrada y permanente de los organismos de seguridad del Estado.

El nuevo Comando Conjunto para la Seguridad en las áreas específicas del Canal de Panamá (CCSCP) funcionará como un mecanismo de coordinación estratégica y operacional de carácter interinstitucional.

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La resolución establece que el comando protegerá infraestructuras críticas como esclusas, centros de control, sistemas energéticos y corredores logísticos vinculados al Canal. Europa Press

Estará integrado por la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME), todos bajo una única línea de mando establecida por el Ministerio de Seguridad Pública.

La estructura contempla una Coordinación Ministerial y una Jefatura Operacional, ambas bajo la supervisión del ministro de Seguridad.

El jefe operativo será un miembro de carrera policial con rango de comisionado o subcomisionado, mientras que el coordinador ministerial será un funcionario directivo designado por el ministro.

También contará con un equipo asesor, un centro de operaciones y una cadena de mando para dirigir las acciones conjuntas.

El Gobierno argumenta que el aumento de amenazas climáticas, ambientales, cibernéticas y transnacionales motivó la creación del nuevo esquema de seguridad. REUTERS/Enea Lebrun

Entre sus principales misiones figura la planificación, coordinación y ejecución de operaciones integrales de seguridad para prevenir y controlar riesgos dentro de las áreas específicas del Canal.

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Asimismo, deberá integrar los recursos de las distintas instituciones para proteger las infraestructuras críticas, mantener el orden público, garantizar la continuidad operativa de la vía interoceánica y ejecutar acciones conjuntas de prevención y respuesta frente a incidentes.

La resolución también faculta al comando para realizar identificación, localización y aprehensión de personas sorprendidas cometiendo delitos en las zonas bajo su competencia, además de aplicar medidas de control, ejecutar ejercicios conjuntos de entrenamiento y coordinar operaciones terrestres, marítimas y aéreas.

Todo ello estará respaldado por un esquema permanente de inteligencia y análisis situacional.

El nuevo Comando Conjunto operará bajo la dirección y supervisión del ministro de Seguridad Pública, mientras que la jefatura operacional será ejercida por un comisionado o subcomisionado de carrera designado por el titular de la cartera. Europa Press

Los objetivos estratégicos del CCSCP incluyen asegurar la protección integral de las áreas contempladas en el acuerdo de cooperación, resguardar las infraestructuras críticas vinculadas a la operación del Canal, fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias y mantener un sistema permanente de inteligencia estratégica.

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También tendrá la responsabilidad de prevenir y neutralizar amenazas que puedan afectar la seguridad de las instalaciones o interrumpir el funcionamiento de la ruta marítima.

Para cumplir esas funciones, el comando dispondrá de un Centro de Operaciones Conjunto, encargado de consolidar información operacional, monitorear amenazas y coordinar las respuestas entre las distintas entidades.

Además, desarrollará procesos permanentes de recopilación y producción de inteligencia, coordinará la protección de esclusas, sistemas energéticos, centros de control, corredores logísticos y otros activos estratégicos relacionados con el Canal.

La resolución también establece que todas las actuaciones deberán desarrollarse bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.

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Asimismo, prevé mecanismos de evaluación periódica, actualización de manuales operativos, supervisión financiera y coordinación con otras instituciones públicas para fortalecer la ejecución de la misión encomendada al comando.

Uno de los aspectos que podría generar mayor discusión es su relación con la autonomía de la Autoridad del Canal de Panamá. La resolución señala expresamente que el comando actuará conforme al Acuerdo Marco de Servicios de Vigilancia, Seguridad y Protección suscrito entre la ACP y el Ministerio de Seguridad, y precisa que sus actuaciones se desarrollarán en siete áreas específicas bajo administración canalera.

En ninguna de sus disposiciones modifica las competencias constitucionales o legales de la Autoridad ni altera su estructura administrativa.

No obstante, el hecho de que la coordinación operacional quede concentrada bajo una estructura de mando dirigida por el Ministerio de Seguridad podría alimentar el debate sobre los alcances de esa cooperación institucional.

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El comando también desarrollará labores permanentes de inteligencia y análisis para anticipar riesgos que puedan comprometer la seguridad y continuidad operativa del Canal de Panamá. (Foto: Shutterstock)

En la práctica, el nuevo esquema fortalece la capacidad de respuesta del Estado frente a amenazas contra el Canal, pero también representa un cambio en la forma en que se organizarán las operaciones de seguridad dentro de áreas administradas por la ACP, un tema que previsiblemente será objeto de seguimiento conforme avance su implementación.