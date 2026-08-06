Siniestros viales y rescates acuáticos dominan la temporada vacacional en El Salvador, según cuerpos de socorro

Personal de la Cruz Roja Salvadoreña auxilia a los ocupantes de un vehículo volcado durante un accidente de tránsito en plena temporada vacacional agostina (Cortesía: Cruz Roja Salvadoreña).

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La temporada vacacional agostina en El Salvador transcurre bajo la vigilancia permanente de los cuerpos de socorro, que reportan un incremento en accidentes de tránsito y emergencias acuáticas respecto a años anteriores. La Cruz Roja Salvadoreña y la Cruz Verde Salvadoreña mantienen un despliegue nacional coordinado con el Sistema Nacional de Protección Civil, priorizando la prevención y la atención inmediata en los puntos de mayor afluencia turística.

El director del voluntariado de la Cruz Roja Salvadoreña, René Aparicio, informó que la institución opera con 62 seccionales y 2,200 voluntarios a nivel nacional. En estos días, 350 voluntarios están dedicados de lleno al operativo agostino, mientras que 1,800 más permanecen en alerta en sus respectivas sedes para responder ante cualquier eventualidad.

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De igual manera, el director abogó que la institución mantiene 16 puestos en carretera y 10 puestos en playas y balnearios en los puntos de mayor incidencia y concentración turística. Las ubicaciones se determinan con base en datos históricos de accidentabilidad y análisis del Viceministerio de Transporte.

Una de las tendencias más marcadas este año es el aumento de accidentes de tránsito, especialmente aquellos que involucran motocicletas. El director del voluntariado de la Cruz Roja Salvadoreña lo resume así: “Ahora la mayor incidencia se ha dado con accidentes de motocicleta. Entonces, ahí hay muchas fracturas, heridas profundas y situaciones que se dan en este tipo de siniestros. Hemos cambiado porque vamos preparados para ese tema de fracturas, heridas profundas y situaciones que se dan en este tipo de siniestros”, destacó Aparicio.

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René Aparicio, director del voluntariado de la Cruz Roja Salvadoreña, durante su participación en la entrevista AM, donde explicó el despliegue operativo de la institución en la temporada agostina (Cortesía: Entrevista Am).

Las causas más frecuentes de estos accidentes, según reportes de ambas instituciones, son la invasión de carril, la distracción al volante —incluido el uso del celular mientras se conduce— y la conducción bajo los efectos del alcohol. Las autoridades han reforzado los controles antidoping en carreteras y endurecido las sanciones para quienes incumplen la normativa.

El litoral y los balnearios del país reciben cada día a miles de veraneantes, lo que ha obligado a fortalecer la presencia de guardavidas y socorristas en las playas más concurridas. Según datos de la Cruz Roja, 342 guardavidas certificados se encuentran destacados en diferentes puntos del litoral, coordinados junto a Protección Civil y Cruz Verde para atender emergencias acuáticas.

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Cobertura en destinos turísticos y puntos de alta afluencia

El operativo de ambos cuerpos de socorro prioriza zonas como la Costa del Sol, las playas de La Libertad, Surf City y el centro histórico de San Salvador, donde la afluencia de turistas se mantiene alta durante toda la temporada. En SivarLand, por ejemplo, la Cruz Roja Salvadoreña mantiene un despliegue de 60 personas.

La coordinación en el litoral involucra a 342 guardavidas certificados de Protección Civil y los cuerpos de socorro, distribuidos en playas estratégicas para responder a emergencias acuáticas.

Luis Ignacio Guinea Celaya, vocero de la Cruz Verde Salvadoreña, durante su participación en la entrevista AM, donde expuso el trabajo y despliegue de la institución en la temporada de vacaciones agostinas (Cortesía: Entrevista Am).

El componente preventivo es una prioridad en el operativo de temporada. Antes del inicio de las vacaciones, los voluntarios participaron en capacitaciones y certificaciones como la prueba “Paso del Hombre”, en la que 330 personas completaron 21 kilómetros de nado en mar abierto para ser acreditados como guardavidas.

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“En el Paso del Hombre es para nosotros aquella prueba en la cual estamos viendo que mentalmente y físicamente las personas de Cruz Roja Salvadoreña que van a atender en esta temporada estén en condiciones óptimas. Ya al haber pasado el Paso del Hombre, ya quedan certificados para poder brindar seguridad en las playas y estas son las personas que se distribuyen en esta acción”, explicó René Aparicio, director del voluntariado de la Cruz Roja Salvadoreña.

A lo largo de la temporada agostina, la presencia de cuerpos de socorro y la articulación con Protección Civil buscan garantizar la seguridad y el bienestar de las familias salvadoreñas y visitantes, manteniendo la vigilancia hasta el cierre oficial el 9 de agosto.

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