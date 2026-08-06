Un paracaidista, banda en vivo y vitrina de títulos: el grandilocuente recibimiento de Colo Colo a Vozinha ante 20 mil fanáticos

El espectacular recibimiento a Vozinha en Chile

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En el Estadio Monumental de Santiago, la presentación de Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, quedó marcada por una ovación que pocas veces se ha visto en el fútbol chileno. La llegada del arquero caboverdiano, figura de la selección de Cabo Verde en el reciente Mundial 2026, movilizó a miles de aficionados de Colo Colo, quienes recibieron a su nuevo ídolo en medio de cánticos, banderas y una energía que evocaba noches históricas del club. Según reportó la agencia AFP, el recibimiento superó incluso al retorno de figuras como Arturo Vidal en años anteriores. El medio local La Tercera puntualizó que 20.553 fanáticos se hicieron presentes en el Estadio.

En el centro del campo y rodeado de los trofeos más importantes del equipo, Vozinha saludó a los asistentes tras pisar por primera vez el césped del Monumental. El guardameta, de 40 años, expresó: “Estoy muy contento y agradezco desde el fondo de mi corazón toda la amabilidad y el apoyo de la hinchada del más grande de Chile, vamos Colo Colo”. El club presentó al futbolista con una ceremonia especial, en la que asistió la banda Garras de Amor para tocar en vivo. Los aficionados también pudieron ver la camiseta blanca con el dorsal 29 descendiendo desde el cielo, portada por el deportista chileno Sebastián Álvarez, especialista en ‘Wingsuit Flying’.

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La llegada de Vozinha a Colo Colo va de la mano con el impacto generado por su desempeño en el Mundial. En la fase de grupos, el arquero tuvo actuaciones recordadas ante campeones del mundo como España y Uruguay. En los dieciseisavos de final, frente a la Argentina de Lionel Messi, protagonizó intervenciones decisivas y mantuvo con vida a su selección hasta el alargue, donde Cabo Verde cayó por 3-2. Su rendimiento lo incluyó en el once ideal del torneo, según la votación oficial de la FIFA. Incluso su popularidad en redes sociales explotó tras el torneo, pasando de 50.000 seguidores en Instagram a más de 29 millones.

Vozinha fue presentado en el club chileno (@ColoColo)

El contrato de Vozinha con Colo Colo es por seis meses, con opción de renovación por un año más en 2027. El club, que lidera actualmente la liga chilena y ostenta 34 títulos locales, prepara el debut del portero para el 16 de agosto ante O’Higgins, antes del tradicional superclásico frente a Universidad de Chile. Durante la ceremonia, el arquero aseguró: “Los más importante es trabajar cada día para mojar esta camiseta y espero que al final del campeonato podamos conseguir los objetivos”, lo que generó una nueva ovación por parte de los presentes.

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El ambiente en el estadio reflejó la magnitud de la expectativa que rodea al portero africano. Alex Reisberg, un estudiante de 19 años, relató a AFP: “Cuando vi a Vozinha en el Mundial quedé fascinado. Con la atajada de España, con la atajada de Argentina (...) que llegue a Colo Colo es un sueño absoluto”. Para muchos hinchas albos, la incorporación del arquero no solo representa un refuerzo deportivo, sino también una oportunidad de visibilidad internacional inédita para el club. Francisco, aficionado de 22 años, declaró a EFE: “Espero que pueda rendir, creo que lo va a hacer bien. Viene a traer ese nombre grande que necesitaba Colo Colo. Vozinha hace que Colo Colo esté en los ojos del mundo. Es importante para el país porque el nombre de Chile crece”.

El debut de Vozinha está previsto para el 16 de agosto, en un estadio Monumental que promete llenarse nuevamente para presenciar el inicio de una etapa que ha despertado entusiasmo en la hinchada y ha situado a Colo Colo y al fútbol chileno en la conversación global.

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Vozinha fue protagonista del Mundial 2026 (@ColoColo)

El arquero llegó tras un gran paso por el Mundial 2026 (@ColoColo)

Vozinha hizo su primera aparición ante los hinchas de Colo-Colo (Reuters)

Vozinha se estrenó ante los hinchas de Colo-Colo (Reuters)

Más de 20 mil hinchas fueron a recibir a su nuevo arquero (Reuters)

El arquero fichó por 6 meses con una opción de ampliación de contrato (Reuters)

Vozinha repartió pelotas a la tribuna (AP)

El arquero tuvo un masivo recibimiento en el Monumental (Reuters)

Un paracaidista descendió con su camiseta (Reuters)

El arquero arrojó pelotas a la tribuna en su recibimiento en el Monumental (Reuters)