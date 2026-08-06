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Marcela Baños se enteró por la TV que Marixa Balli será su reemplazo en Pasión de Sábado: “Estoy en shock”

En medio de una histórica enemistad, la conductora expresó su sorpresa al conocer la noticia por LAM

Marcela Baños no pudo ocultar su sorprensa al enterarse que Marixa Balli ocupará su lugar como su reemplazo en Pasión de Sábado (Pasó en América - América)
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Las diferencias entre Marcela Baños y Marixa Balli son parte de la historia de la movida tropical y, cada tanto, resurgen para refrescar una rivalidad que nunca terminó de apagarse. Ahora, un nuevo capítulo acaba de escribirse: previo al comienzo de sus vacaciones, la histórica conductora de Pasión de Sábado (América) se encontró con la noticia de que su reemplazo durante este receso será nada menos que la intérprete de “La Cachaca”. Lejos de quedarse en silencio, Baños no dudó en expresar su reacción ante la inesperada decisión.

La bomba la arrojó Ángel de Brito en su programa LAM, dejando a todos boquiabiertos: Marixa Balli será quien tome la posta en la conducción de Pasión de Sábado mientras Baños disfruta de su descanso. Fue en Pasó en América (América) donde la conductora mostró su sorpresa: “Me enteré por Ángel, me enteré por LAM. Estoy en shock. Lo llamé a (Pablo) Serantoni y no me atendía”, confesó, dejando entrever que la noticia la tomó completamente desprevenida.

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Baños relató cómo fue la previa con la producción del ciclo: “A mí me presentaron una lista de posibles conductoras que podían hacer el programa: Sabrina Rojas, Silvina Escudero, Nazarena Vélez y Marixa Balli. Y las cuatro me parecen fantásticas”. Quiso dejar en claro que no influyó en la elección y que no tuvo preferidas: “Yo no dije ni que sí ni que no. Dije que las cuatro eran opciones geniales. No soy quien para bajar a nadie, no es mi onda. A partir de ahí me desentendí y me enteré hace un rato por LAM”, precisó.

Marcela Baños
"Estoy en shock", aseguró Baños ante el reemplazo que eligieron para sus vacaciones (Instagram)

Por su parte, Balli no tardó en confirmar la noticia en diálogo con Barby Franco. “Sí, voy a hacer la conducción, voy a reemplazar a Marcela, que se va de vacaciones. Así lo arregló Telefe con América. Todo excelente”, explicó la cantante y panelista, que no ocultó su entusiasmo: “Estoy contenta, me gusta. Es un programa que quiero mucho, fueron muchos años y yo soy parte de la movida tropical, así que es algo que me identifica mucho”.

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El reemplazo de Balli no es un hecho más dentro del universo de la movida tropical: revive un historial de tensiones y cruces mediáticos entre ambas figuras. La última vez que se vieron enfrentadas fue en mayo de 2023, durante una emisión de LAM, aunque el origen de la disputa se remonta a más de una década atrás, en un recordado cruce en Intrusos. En aquel entonces, Baños le reprochó: “Después de haber sido bailarina de ella, lo mínimo era que me diga ‘suerte’ y no me saludaba”.

La respuesta de Marixa no tardó en llegar y fue directa: “¿Sabés por qué no te saludaba? Yo recuerdo perfectamente cuando armamos el grupo, íbamos a cantar al programa y despotricabas contra ese ambiente tropical, no te agradaba. Y cuando pasaste a ser conductora, me reventó. Me acuerdo perfectamente de esa época. No olvido, después ya lo superé, pero me dio bronca”, disparó, recordando la época en la que brillaba con “La cachaca” y salía con “El Potro” Rodrigo.

En medio del tenso panorama, Marixa Balli le respondió a Barby Franco que ocupará el rol de Marcela Baños durante sus vacaciones (Pasó en América - América)

Lejos de achicarse, Baños defendió su postura: “Si querés ensuciarme a mí con el ambiente tropical, me parece que no tiene nada que ver. Es tu palabra contra la mía, pero a mí no me contradice nadie y a vos te contradicen dos personas”, respondió, visiblemente molesta.

Años después, esas diferencias siguen latentes. En la última emisión de LAM, Baños recordó que durante dos años fue bailarina de Balli, mientras la cantante reafirmaba que “eran el grupo oficial, Robertito Funes y ella”. A pesar del tiempo transcurrido y de los caminos profesionales que cada una eligió, el vínculo entre ambas sigue marcado por tensiones, recelos y la historia compartida de la movida tropical.

Así, mientras Marcela Baños se toma vacaciones y Marixa Balli se prepara para volver al centro de la escena en Pasión de Sábado, el público vuelve a ser testigo de una rivalidad que, lejos de apagarse, promete sumar nuevos capítulos. Porque en la movida tropical, los reencuentros y las diferencias nunca pasan inadvertidos.

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Marcela BañosMarixa BalliPasión de SábadoLa CachacaMovida tropicalPasó en AméricaLAMÁngel de Brito

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