La venta millonaria que podría concretar Barcelona a la espera de Julián Álvarez y el plan del argentino para negociar su salida del Atlético Madrid

Barcelona quiere incorporar a Julián Álvarez (Reuters)

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El futuro de Ferran Torres en el FC Barcelona entra en un momento clave, con todas las partes a la espera de decisiones que pueden reformular el ataque azulgrana y abrir la puerta a la llegada de Julián Álvarez. De acuerdo con información de Sport, el club catalán estudia la salida de Ferran Torres en lo que podría terminar siendo un movimiento estratégico para reforzar su músculo financiero y facilitar el fichaje del delantero argentino, cuya situación en el Atlético de Madrid también atraviesa un punto de no retorno.

Ferran Torres, tras una temporada de altibajos y ante el interés del Paris Saint-Germain (PSG), dejó abierta la posibilidad de un cambio de aires siempre que el nuevo destino ofrezca un proyecto atractivo tanto en lo deportivo como en lo económico. “En el mundo del fútbol nunca se sabe”, declaró el propio Ferran Torres cuando fue consultado sobre su continuidad en el Barcelona este verano, según recogió Sport. Esta afirmación pública marcó la postura de un jugador que, según el citado medio, ya dio el visto bueno para que el PSG reactive los contactos y presente una oferta formal ante la directiva azulgrana.

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El interés del PSG por el autor del gol que le dio el Mundial a España viene impulsado directamente por Luis Enrique, quien ya comunicó al delantero que lo considera una pieza clave en el proyecto del vigente campeón de Europa. Según Sport, Ferran Torres se comprometió con el club parisino a comunicar su decisión definitiva tras sus vacaciones, manteniendo abiertas las líneas de diálogo con ambos clubes.

Ferran Torres podría fichar por PSG

En el Barcelona, la decisión es compleja. La directiva encabezada por Joan Laporta y el área deportiva, con Deco y Hansi Flick, han manifestado en reiteradas ocasiones el deseo de mantener a Ferran Torres en la plantilla. Sin embargo, no cierran la puerta a una venta si llega una oferta considerada beneficiosa para el club. La eventual salida de Ferran Torres permitiría aligerar la masa salarial y disponer de fondos adicionales para abordar el fichaje prioritario en la delantera.

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En este contexto, el gran objetivo sigue siendo Julián Álvarez. Tras semanas de negociaciones y una propuesta formal de 100 millones de euros por parte del Barcelona, el Atlético de Madrid se ha mantenido firme en su negativa a negociar. Ante este bloqueo, según fuentes citadas por Sport, el delantero argentino decidió avanzar con su plan para forzar una salida. En la última reunión en Madrid, Julián Álvarez y su entorno comunicaron a Deco su disposición a “tensar la cuerda” con el Atlético, siempre desde una postura profesional. El jugador ha cumplido con el plan de trabajo del cuerpo técnico rojiblanco, sin gestos de rebeldía, y tiene previsto incorporarse a la disciplina colchonera el próximo 10 de agosto.

Julián Álvarez trasladará su deseo de salir directamente a la dirección deportiva del Atlético, pero su estrategia, acordada con su entorno, evita la confrontación pública. “El objetivo final del futbolista no pasa por provocar una batalla institucional, sino conseguir que el Atlético acepte, al menos, sentarse a negociar”, precisó Sport.

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El delantero argentino Julian Alvarez podría sentarse a hablar con la dirigencia colchonera (Reuters)

El club catalán mantiene la propuesta inicial, aunque está dispuesto a mejorarla si el Atlético acepta abrir la negociación. Sin embargo, la dirigencia azulgrana ya ha advertido que esta será la última tentativa por el delantero argentino. Si la petición expresa de Julián Álvarez tampoco modifica la postura del Atlético, el Barcelona dará por cerrada la operación y activará un plan alternativo para reforzar su ataque.

Mientras tanto, el PSG también reestructura su delantera, tras la salida de Kolo Muani a la Juventus por 50 millones de euros, cifra que podría emplear en la operación Ferran Torres. Los vínculos entre los responsables deportivos de ambos clubes, con Luis Campos y Deco en el área de gestión y los presidentes Joan Laporta y Nasser Al-Khelaifi al frente de sus respectivas entidades, facilitan la interlocución y abren la puerta a una resolución rápida.

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El desenlace de estos movimientos podría definirse en los próximos días, con la intención de que tanto Ferran Torres como Julián Álvarez tengan resuelto su futuro al regreso de los internacionales a la actividad de pretemporada. La decisión final dependerá del margen de maniobra que otorguen las negociaciones entre los clubes implicados y del peso de la voluntad de los futbolistas.