Descubren una clave de cómo el cerebro crea nuestra percepción

Un estudio del Salk Institute sostuvo que las ondas cerebrales viajeras participan en la percepción visual y no constituyen solo ruido neuronal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una escena cotidiana alcanza para mostrar lo complejo que resulta ver. Las llaves están sobre la mesa, a la vista de cualquiera, pero pasan varios segundos hasta que el cerebro las detecta. Ese pequeño desfase, que parece una distracción sin importancia, quedó en el centro de una nueva investigación que propone una idea distinta sobre cómo funciona la percepción. Un equipo del Salk Institute sostuvo que ciertas ondas eléctricas del cerebro, antes consideradas ruido, podrían ser una de las claves con las que la mente construye lo que vemos.

El planteo aparece en un trabajo publicado en la revista Neuron. Los científicos revisaron evidencia sobre las llamadas ondas neuronales viajeras, patrones de actividad eléctrica que se desplazan por el tejido cerebral en lugar de permanecer fijos en una sola zona. La hipótesis de los autores indica que esas oscilaciones no forman parte del fondo caótico del cerebro, sino que participan en tareas concretas que permiten ordenar la información visual y transformarla en una experiencia coherente.

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Qué descubrió el estudio sobre las ondas cerebrales y la percepción

La investigación reunió hallazgos previos y los integró en un marco común para explicar qué podrían hacer estas ondas neuronales viajeras dentro de la corteza visual. El grupo propuso que estos patrones de actividad ayudan al cerebro a ejecutar cuatro funciones centrales: ajustar la percepción en tiempo real, conservar por instantes información sensorial reciente, anticipar qué puede ocurrir a continuación y reactivar secuencias asociadas con recuerdos.

La revisión publicada en Neuron propuso que las ondas neuronales viajeras ayudan a ajustar la percepción, sostener información reciente, anticipar eventos y reactivar recuerdos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese punto resulta relevante porque la percepción no funciona como una grabación exacta del entorno. El cerebro recibe señales incompletas, ambiguas y cambiantes. Aun así, casi siempre logra ofrecer una imagen estable del mundo. La revisión publicada en Neuron plantea que las ondas viajeras podrían coordinar ese proceso entre distintas poblaciones de neuronas, de modo que algunas zonas queden más preparadas para responder a un estímulo y otras menos receptivas según el momento.

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El trabajo retoma además observaciones previas del neurocientífico John Reynolds, también del Salk Institute, quien había detectado estas ondas en sistemas visuales de animales despiertos. Ese hallazgo cobró valor porque durante años la actividad ondulatoria se había visto sobre todo en cerebros anestesiados, lo que dejaba abierta la duda sobre su utilidad en la cognición normal. La nueva propuesta empuja esa discusión un paso más allá y sugiere que las ondas no solo acompañan la percepción, sino que forman parte del mecanismo con el que el cerebro interpreta la realidad.

Cómo el cerebro completa lo que falta en la información visual

Uno de los puntos más llamativos de la investigación es la idea de que el cerebro no se limita a recibir imágenes. También compara, rellena vacíos y proyecta expectativas. Los autores señalan que el sistema visual trabaja con imágenes bidimensionales que cambian cada vez que una persona mueve los ojos, la cabeza o el cuerpo. Pese a eso, la percepción cotidiana mantiene continuidad y estabilidad.

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El trabajo indicó que las ondas cerebrales coordinan distintas poblaciones de neuronas en la corteza visual para modular la respuesta a los estímulos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación que proponen se apoya en las conexiones entre neuronas, conocidas como pesos sinápticos, que cambian con la experiencia. Cada estímulo, cada acción y cada recuerdo deja una huella en esas conexiones. A partir de esa acumulación, el cerebro aprende regularidades del entorno y arma un modelo interno del mundo. Las ondas cerebrales surgirían de esos circuitos recurrentes y permitirían usar ese aprendizaje para inferir cuál es la causa más probable de las señales sensoriales que llegan en cada instante.

En esa línea, el estudio plantea una analogía con los modelos de inteligencia artificial. La comparación no apunta a decir que el cerebro y un sistema digital funcionen igual, sino a remarcar una coincidencia funcional: ambos aprenden patrones a partir de información pasada y emplean esas regularidades para procesar entradas nuevas. En el caso humano, esa capacidad resulta decisiva porque la percepción enfrenta ruido, interrupciones y datos parciales de forma permanente.

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Qué relación tiene este hallazgo con la memoria y la actividad cerebral

La percepción no trabaja aislada. Lo que una persona ve queda influido por recuerdos recientes, por aprendizajes previos y por estados de atención que cambian de un segundo a otro. Por eso, el nuevo marco teórico también conecta estas ondas eléctricas con procesos ligados a la memoria.

Observaciones previas de John Reynolds en animales despiertos respaldaron la hipótesis de que las ondas cerebrales cumplen una función en la cognición normal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a una nota anterior en Infobae, no toda la información que pasa por el cerebro se conserva del mismo modo, ya que algunos recuerdos se fijan y otros se pierden.

Esa observación ayuda a poner en contexto el nuevo estudio, que sugiere que la actividad cerebral no solo responde a estímulos externos, sino que también organiza, selecciona y reactiva información relevante. Desde esa perspectiva, percepción y memoria aparecen como procesos conectados, más que como funciones separadas.

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La revisión también señala que estas ondas podrían sostener una representación temporal de hechos recientes y reactivar secuencias asociadas con experiencias pasadas. Esa posibilidad ofrece una pista sobre la manera en que el cerebro une lo que acaba de ver con lo que ya conoce, un cruce necesario para reconocer objetos, anticipar movimientos o encontrar sentido en escenas complejas.

Cómo funciona el cerebro

Según Mayo Clinic, la percepción visual depende de redes distribuidas del cerebro, con participación de los lóbulos occipitales, otras áreas sensoriales y estructuras ligadas a la memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalla Mayo Clinic, el cerebro contiene miles de millones de neuronas organizadas en estructuras que coordinan el pensamiento, las emociones, la conducta, el movimiento y las sensaciones. Todas esas áreas actúan de forma conjunta, aunque cada una conserva tareas específicas.

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Dentro de ese esquema, los lóbulos occipitales procesan las imágenes que captan los ojos y las relacionan con otras almacenadas en la memoria, lo que permite reconocer lo que se ve. Los lóbulos parietales interpretan información sensorial como la textura, la temperatura o el gusto, mientras que los lóbulos temporales participan en el procesamiento de sentidos como el oído, el gusto y el olfato, además del almacenamiento de recuerdos. Los lóbulos frontales, a su vez, intervienen en funciones como el pensamiento, la planificación, la organización, la memoria de corto plazo y el movimiento.

Mayo Clinic también explica que estructuras profundas del cerebro intervienen en emociones y memoria. Entre ellas figura el hipocampo, asociado con el almacenamiento y la recuperación de recuerdos, y el tálamo, que actúa como relevo para mensajes entre distintas regiones. Ese mapa general ayuda a entender por qué una investigación sobre ondas que se desplazan por la corteza puede tener implicancias amplias.

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Si la percepción depende de circuitos distribuidos, de recuerdos previos y de señales que deben coordinarse en fracciones de segundo, entonces estudiar esas oscilaciones puede aportar una nueva vía para explicar cómo el cerebro logra convertir impulsos dispersos en una experiencia visual estable.