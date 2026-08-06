Crimen y Justicia
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Quién es Victoria Cantero, la “Nahir Galarza chaqueña” acusada de apuñalar y matar a su novio

La detención de la joven de 25 años por el crimen de Matías Álvarez Guardia puso bajo la lupa algunas publicaciones en redes que llamaron la atención tras el homicidio

Díptico de retratos: a la izquierda, un hombre joven con barba corta y cadena dorada; a la derecha, una mujer joven de cabello oscuro y blusa negra transparente
La joven detenida por el homicidio de su novio y el hombre asesinado
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Victoria Cantero, de 25 años, permanece detenida como principal sospechosa del crimen de su pareja, Matías Álvarez Guardia, en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Y según pudieron reconstruir los investigadores hasta el momento, la presunta asesina y la víctima habrían mantenido un vínculo marcado por episodios de violencia y fuertes discusiones.

Con una vida muy activa en redes sociales, Victoria solía compartir fotos y videos de su vida cotidiana, tanto sus trabajos como emprendimientos, escenas familiares y viajes. En varias de esas publicaciones aparecía Facundo Cantero, su hermano y mejor amigo de la víctima. Fue este último quien trasladó a Álvarez Guardia al Hospital Julio C. Perrando el último domingo por la mañana, luego de encontrarlo malherido. El joven falleció a los pocos minutos de ingresar al centro de salud por un shock hipovolémico.

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Entre los elementos que cobraron relevancia tras el crimen, Infobae identificó una serie de publicaciones en las redes de Victoria. Frases como “Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida” y “No entiendo a las que llevan un labubu en el bolso, yo llevaría una glock” son algunos de los mensajes que la joven compartió en sus redes, y que a partir de la muerte de Álvarez Guardia comenzaron a ser vistos con otra perspectiva por los investigadores.

No obstante, las cuentas de la joven fueron cerradas este lunes por la tarde.

Las publicaciones que hacía Victoria Cantero en sus redes (Foto: nuevodiarioweb)
Las publicaciones que hacía Victoria Cantero en sus redes (Foto: nuevodiarioweb)

El vínculo entre Matías Álvarez Guardia y Victoria Cantero se extendió durante dos años y medio, atravesado por separaciones y reconciliaciones frecuentes. Desde el entorno de la víctima relataron a este medio que la relación estuvo marcada por celos, control y episodios de violencia física.

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Leticia Álvarez Guardia, hermana del joven, afirmó que su hermano aparecía con golpes y lesiones que atribuía a peleas con terceros, aunque en privado reconocía que su pareja era la responsable. “Un día apareció con una piña en el ojo. Cuando lo sentaba a hablar, terminaba confesando llorando que era Victoria quien le pegaba. Nunca la denunció porque no quería tocarla: se había criado con la idea de que a una mujer no se le pone un dedo encima, y además ella era la hermana de su mejor amigo”, relató la hermana en diálogo con este medio.

Las publicaciones que llamaron la atención (Foto: nuevodiarioweb)
Las publicaciones que llamaron la atención (Foto: nuevodiarioweb)

La situación de control se extendía al ámbito digital. En este sentido, testigos afirmaron que Victoria manejaba el celular y las redes sociales de Álvarez Guardia, publicando en su nombre y accediendo a todas sus claves de acceso.

Tras la muerte de Matías, su cuenta de Instagram apareció sin publicaciones y su teléfono desapareció. La familia solicitó que la Justicia investigue el destino del dispositivo, que siguió encendido varias horas después del fallecimiento.

Victoria Cantero, detenida por el homicidio de su novio en Chaco
Victoria Cantero, detenida por el homicidio de su novio en Chaco

La defensa de Victoria, ahora solo a cargo del abogado Lucas Ignacio Bosch, tras la repentina renuncia de Matías Molero, la describió como “una chica apagada, compungida y apesadumbrada, que no durmió en toda la noche”. En esa línea, Molero negó que la joven tuviera antecedentes penales o causas abiertas, y deslizó la posibilidad de que el hecho haya sido consecuencia de una agresión previa o una maniobra defensiva, aunque esta línea aún no cuenta con respaldo judicial.

La causa está a cargo de la fiscal Ana González de Pacce, quien avanza en la recolección de testimonios para reconstruir la secuencia de los hechos.

La familia del joven exige justicia
La familia del joven exige justicia

El caso

El hecho se produjo en una vivienda de la calle Donovan al 1400, donde la pareja habría mantenido una discusión. Álvarez Guardia recibió una puñalada en el pecho, lo que derivó en su muerte poco después.

En su primera declaración, Cantero sostuvo que su hermano la llamó para que fuera hasta el lugar y que, al llegar, halló a su novio herido en la vereda. Los investigadores la identificaron como principal sospechosa y ordenaron su detención.

La familia de Matías Álvarez Guardia reclama a la Justicia esclarecer el crimen y determinar el grado de responsabilidad de la acusada. El caso sigue bajo investigación, con el perfil personal y digital de Victoria Cantero bajo análisis judicial, y a la espera de que este jueves entregue la clave de acceso al teléfono de la víctima.

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