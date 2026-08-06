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El Gobierno oficializó a Pedro Di Nezio como director del Servicio Meteorológico

La designación del científico quedó oficializada en el Boletín Oficial, luego de la renuncia de su predecesor, Antonio José Mauad. El organismo atravesó una fuerte reestructuración en los últimos meses

Pedro Di Nezio designado como director del Servicio Meteorológico Nacional portada
Di Nezio es doctor en Meteorología, con una vasta experiencia en predicción climática (@smn_argentina)
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Finalmente, el Gobierno nacional oficializó este jueves la designación de Pedro Nicolás Di Nezio como nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en reemplazo del comodoro retirado Antonio José Mauad. Su predecesor estuvo a cargo de una amplia reestructuración, con recortes de personal, que desató un intenso conflicto laboral, y apenas estuvo un semestre en la función.

La medida se formalizó mediante el Decreto 714/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa Carlos Alberto Presti.

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La gestión de Di Nezio comenzó el 1 de julio y se extenderá por cuatro años, con rango y jerarquía de subsecretario. El funcionario asume tras la renuncia presentada por Mauad, veterano de la Guerra de Malvinas, quien había sido designado de manera “ad honorem” a partir del 1 de enero de 2026 mediante el Decreto 77/2026. El Ejecutivo aceptó la dimisión con efecto desde la misma fecha en que inicia el mandato de su sucesor.

Fachada del Servicio Meteorológico Nacional con una verja de metal en primer plano. En la verja, carteles de protesta con mensajes 'ACA' NO HAY NOQUIS!!' y 'SMN EN ALERTA'
Empleados del Servicio Meteorológico Nacional colocaron carteles de protesta en la sede central en Buenos Aires, denunciando anuncios de despidos masivos.

Según se informó oficialmente, Di Nezio asume la conducción del SMN tras más de 20 años de trayectoria en universidades y centros de investigación de referencia internacional. El profesional es doctor en Meteorología y Oceanografía Física e ingeniero mecánico.

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“Especialista en predicción climática y fenómenos de alto impacto, ha liderado proyectos internacionales de investigación y cooperación científica, y desde su regreso al país ha impulsado iniciativas para fortalecer las capacidades de predicción climática y la articulación entre organismos públicos, universidades e instituciones científicas”, indicaron desde las redes sociales del organismo.

Un hito del trabajo de Di Nezio fue en 2017, cuando firmó uno de los primeros pronósticos de La Niña con dos años de anticipación, una capacidad especialmente valorada en el sector agropecuario por su incidencia en la planificación de campañas y en la anticipación de sequías prolongadas.

La reestructuración del SMN

La conducción del Servicio Meteorológico Nacional cambia en un contexto de recortes de personal y ajuste. El 15 de abril, se informó que el Gobierno avanzaba con la desvinculación de 140 trabajadores del organismo como parte de un “plan de modernización” impulsado por los ministerios de Defensa y de Desregulación y Transformación del Estado.

Desde el inicio de la actual administración, el SMN cesanteó a más de 200 personas. Esta decisión generó el rechazo de la junta interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que convocó a un paro activo para el 24 de abril y distintas medidas gremiales, con suspensión de los servicios no esenciales.

Según los últimos datos oficiales del INDEC, en abril de 2026, el SMN contaba con 979 empleados contratados. En junio de 2026, el personal registraba 843. La mayoría de quienes finalizaron su vínculo laboral fueron trabajadores encuadrados en convenio colectivo de trabajo: esa dotación pasó de 704 a 583. El resto del ajuste abarcó a otro tipo de contratos flexibles.

Aquella reestructuración generó preocupación entre observadores meteorológicos y especialistas, quienes advirtieron que los recortes podría comprometer la calidad de los pronósticos.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, junto al jefe de Gabinete, Diego Santili, y la ministra Monteoliva
El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, junto al jefe de Gabinete, Diego Santili, y la ministra Monteoliva

El SMN es un organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, dependiente del Ministerio de Defensa. A diferencia de otras estructuras del Estado, goza de una autarquía económico-financiera y personalidad jurídica propia, y su director es designado por un período de cuatro años, con posibilidad de reelección consecutiva.

Desde el organismo, indicaron que Di Nezio y su experiencia “contribuirá a seguir fortaleciendo las capacidades científicas, tecnológicas y operativas del organismo, impulsando la innovación y la modernización de los servicios meteorológicos y climáticos que el SMN brinda a la sociedad, con el objetivo de mejorar la capacidad de anticipación frente a los riesgos meteorológicos y climáticos”.

La llegada de Di Nezio a la conducción del SMN no es una total novedad. Ya en octubre de 2025, la cartera de Defensa había confirmado que el profesional ocuparía el cargo, aunque aquella designación no llegó a formalizarse en el Boletín Oficial.

La nueva gestión tendrá a su cargo la puesta en marcha de un plan de inversión para automatizar la red de estaciones meteorológicas del país.

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