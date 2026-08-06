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Un peligroso hongo resistente ya suma 3.437 casos en 27 estados y mantiene en alerta a hospitales de Estados Unidos

Las autoridades sanitarias mantienen un monitoreo permanente debido a la capacidad del microorganismo para sobrevivir en superficies, propagarse en centros médicos y resistir varios medicamentos antifúngicos

Placa de Petri con cultivo blanco en primer plano sobre mesa de laboratorio. Al fondo, científicos con trajes y guantes trabajan con microscopios y equipo.
Los casos de Candida auris en Estados Unidos llegaron a 3.437 en 27 estados hasta la última semana de julio de 2026, según el CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El número de casos de Candida auris en Estados Unidos superó las cifras previas, con un total de 3.437 registros confirmados en 27 estados para la última semana de julio de 2026, según datos oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La expansión de este hongo, resistente a múltiples tratamientos, moviliza a las autoridades sanitarias y mantiene en alerta a hospitales y centros de atención prolongada por su rápida propagación y la dificultad para erradicarlo en entornos médicos.

De acuerdo con el seguimiento de vigilancia de Medindia, que cita datos directos del CDC, California encabeza la lista de estados afectados con 873 casos, seguida de Texas y Tennessee, que reportaron 433 y 283 casos respectivamente. El número actual refleja una disminución respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaban 4.290 casos, aunque especialistas advierten que la vigilancia epidemiológica debe continuar de forma estricta. La actualización semanal de los reportes oficiales revela la importancia de los sistemas de monitoreo y la cooperación interestatal en la contención de brotes.

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El hongo Candida auris fue detectado por primera vez en 1996 y reconocido como especie en 2009. Su presencia en hospitales y residencias de larga estancia ha sido catalogada como una amenaza urgente por organismos internacionales debido a su resistencia a múltiples fármacos y la facilidad para sobrevivir en superficies del entorno clínico, según la web oficial del CDC.

¿Qué es Candida auris y por qué es un riesgo creciente en hospitales?

Candida auris es un hongo del tipo levadura que puede causar infecciones invasivas graves, principalmente en personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Según el CDC, este patógeno puede provocar infecciones en la sangre, heridas quirúrgicas y órganos internos. El hongo se distingue por su capacidad de sobrevivir en superficies y equipos médicos, lo que dificulta su eliminación y facilita su expansión en hospitales y centros de atención prolongada.

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El riesgo radica en que Candida auris es frecuentemente resistente a uno o más tipos de antifúngicos, lo que limita las opciones de tratamiento y aumenta la probabilidad de complicaciones severas. De acuerdo con la vigilancia de los CDC, más del 95% de los casos analizados en los últimos años presentaron resistencia a fluconazol, el antifúngico de uso más común. El 15% mostró resistencia a anfotericina B y cerca del 1% a equinocandinas, mientras que menos del 1% fue resistente a las tres principales clases de medicamentos antifúngicos.

La letalidad asociada a Candida auris se sitúa entre el 30% y el 60%, aunque determinar el impacto directo del hongo resulta complejo debido a las condiciones médicas preexistentes de la mayoría de los pacientes afectados, según el CDC.

California encabezó los casos de Candida auris con 873 contagios, seguida por Texas con 433 y Tennessee con 283. (Shawn Lockhart/Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos vía AP, Archivo)
California encabezó los casos de Candida auris con 873 contagios, seguida por Texas con 433 y Tennessee con 283. (Shawn Lockhart/Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos vía AP, Archivo)

¿Dónde se presentan más casos de Candida auris en Estados Unidos?

La propagación de Candida auris en Estados Unidos continúa afectando a un número creciente de estados. El reporte para la semana que finalizó el 25 de julio de 2026 señala 3.437 casos confirmados en 27 estados, según datos recopilados por Medindia y medios como CNBC TV18, que citan las cifras oficiales del CDC.

Los tres estados con mayor número de infecciones son:

  • California: 873 casos
  • Texas: 433 casos
  • Tennessee: 283 casos

Otros estados que presentan casos incluyen Michigan, Illinois, Arizona, Colorado, Georgia, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Nevada, New Jersey, North Carolina, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, Utah, Virginia y Wisconsin. El registro de nuevos estados afectados subraya la necesidad de mantener una vigilancia epidemiológica reforzada y la actualización constante de los sistemas de reporte.

El CDC modifica semanalmente el conteo estatal según nuevos reportes y confirmaciones, lo que puede generar variaciones en las cifras oficiales. La diferencia entre los 3.130 casos en 23 estados reportados el 18 de julio y los 3.437 casos en 27 estados al 25 de julio refleja la dinámica del monitoreo epidemiológico.

¿Cómo se transmite el hongo Candida auris y cuáles son los grupos de riesgo?

La transmisión de Candida auris se produce principalmente en entornos hospitalarios, donde el hongo puede sobrevivir durante semanas en superficies como barandillas, puertas y equipos médicos, según el CDC. Las personas pueden portar el hongo en piel u otras partes del cuerpo sin desarrollar síntomas, lo que facilita la diseminación entre pacientes vulnerables.

Los grupos con mayor riesgo de infección incluyen:

  • Pacientes inmunocomprometidos.
  • Personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos.
  • Individuos con catéteres, sondas o dispositivos médicos invasivos.
  • Residentes de centros de cuidados prolongados.

En personas sanas, el riesgo de infección es bajo, pero en pacientes hospitalizados con factores de riesgo, la infección puede derivar en cuadros graves y difíciles de tratar.

Primer plano de colonias de hongos de color blanco cremoso en una placa de Petri de vidrio; el fondo borroso muestra un interior de hospital moderno y una enfermera.
Candida auris es un hongo resistente a múltiples antifúngicos que se propaga con rapidez en hospitales y centros de atención prolongada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas están tomando las autoridades sanitarias en Estados Unidos?

El CDC mantiene un programa de vigilancia intensiva y actualiza los datos semanalmente para monitorear la evolución de Candida auris en el país. La estrategia incluye la notificación obligatoria de casos, el aislamiento de pacientes infectados o colonizados y la implementación de protocolos de limpieza reforzada en hospitales y residencias de larga estancia.

Las autoridades sanitarias recomiendan a los centros médicos:

  • Realizar pruebas de detección en pacientes de alto riesgo.
  • Aplicar protocolos estrictos de desinfección con productos aprobados para eliminar el hongo.
  • Aislar a los pacientes infectados para evitar la propagación.
  • Capacitar al personal sanitario en el manejo y prevención de brotes.

“El control efectivo requiere una acción coordinada entre instituciones de salud pública, hospitales y laboratorios clínicos”, señala el reporte de Medindia, apoyándose en los lineamientos federales del CDC.

¿Cuál es la resistencia de Candida auris a los tratamientos disponibles?

El CDC advierte que la mayoría de los casos de Candida auris han desarrollado resistencia a varios medicamentos antifúngicos. Un análisis de 8.033 muestras tomadas entre 2022 y 2023 detectó que más del 95% de los aislamientos son resistentes a fluconazol, mientras que el 15% lo es a anfotericina B y menos del 1% a equinocandinas. Solo una fracción mínima mostró resistencia total a las tres principales clases de antifúngicos.

La principal opción terapéutica son las equinocandinas, aunque la vigilancia sobre la posible aparición de cepas resistentes a todas las alternativas disponibles es permanente. El CDC subraya que la mayoría de las infecciones pueden tratarse con equinocandinas, pero advierte sobre la posibilidad de que surjan variantes resistentes.

Primer plano de manos con guantes azules que sostienen un portaobjetos con una muestra, frente a un microscopio en un laboratorio.
El CDC indicó que Candida auris puede causar infecciones invasivas graves en la sangre, heridas quirúrgicas y órganos internos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomiendan los CDC para prevenir la expansión de Candida auris?

El CDC recomienda mantener la vigilancia activa, notificar todos los casos nuevos y reforzar las medidas de limpieza y desinfección en hospitales y residencias. La entidad aconseja realizar monitoreos periódicos en unidades de cuidados intensivos y aplicar protocolos de aislamiento en pacientes colonizados o con infección confirmada.

Entre las medidas sugeridas se incluyen:

  • Limpieza frecuente de superficies y equipos con desinfectantes aprobados.
  • Monitoreo de la resistencia antifúngica en los aislamientos detectados.
  • Capacitación continua del personal sanitario en el manejo de infecciones por hongos resistentes.
  • Comunicación efectiva entre hospitales y autoridades sanitarias estatales y nacionales.

¿Qué impacto tiene el brote de Candida auris y qué se espera hacia adelante?

El impacto de Candida auris se concentra en los sistemas de salud y en los pacientes vulnerables, especialmente quienes requieren hospitalizaciones prolongadas o tratamientos invasivos. La reducción de casos respecto al año anterior sugiere una estabilización, aunque el riesgo permanece debido a la capacidad del hongo para sobrevivir en entornos hospitalarios y su creciente resistencia a los fármacos.

El seguimiento epidemiológico se mantendrá en todo el país, con actualizaciones semanales del CDC y la aplicación de medidas preventivas en hospitales y centros de atención prolongada. Los pacientes, sus familias y los profesionales sanitarios pueden consultar el portal oficial del CDC para información actualizada sobre la evolución y distribución de los casos.

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