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River Plate acordó con Atlético Madrid y cerró el arribo de Thiago Almada

El Millonario rompió el mercado con la llegada de un nuevo campeón del mundo

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Llegada de Argentina
River Plate rompió el mercado y acordó el desembarco de Thiago Almada (Foto: Florencia Tan Jun / Getty Images via AFP)
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River Plate y el Atlético de Madrid sellaron en las últimas horas un acuerdo de palabra para el traspaso de Thiago Almada, lo que marca un movimiento decisivo en una de las transferencias más resonantes del mercado sudamericano de 2026. Según le explicaron a Infobae, la operación se cerrará por alrededor de 20 millones de dólares por la totalidad del pase del mediocampista argentino, que regresará al fútbol de su país tras su paso por Europa. El contrato será por tres años y medio, hasta finales de 2030.

Este fichaje, el más caro en la historia del fútbol argentino, se comenzó a gestar desde hace varios días entre la dirigencia de River Plate, encabezada por Stefano Di Carlo, y el club español. Ambas instituciones lograron destrabar los últimos detalles contractuales y la transferencia quedó supeditada a la firma de los documentos correspondientes y la revisión médica del jugador. De esta manera, Thiago Almada interrumpirá sus vacaciones en Ibiza para viajar a Buenos Aires y formalizar su compromiso con el club de Núñez en las próximas horas.

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El acuerdo implica la adquisición del pase por una cifra récord para la institución argentina, que superará las inversiones previas realizadas en incorporaciones como las de Ángel Correa y Lucas Pratto. El monto representa una apuesta estratégica del club para reforzar su plantel de cara a la segunda mitad de la temporada, con el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana como objetivos.

Thiago Almada nunca logró asentarse como titular indiscutido dentro del esquema diseñado por Diego Simeone en Atlético de Madrid (Foto: Reuters/Bruna Casas)
Thiago Almada nunca logró asentarse como titular indiscutido dentro del esquema diseñado por Diego Simeone en Atlético de Madrid (Foto: Reuters/Bruna Casas)

La llegada de Almada convertirá al mediocampista ofensivo en el noveno refuerzo de River Plate en el actual mercado de pases. A lo largo del último año, el ex jugador de Vélez Sarsfield disputó 40 partidos oficiales con el Atlético de Madrid, aunque solo alcanzó la titularidad en 18 ocasiones. Durante ese período, anotó cuatro goles y sumó dos asistencias, pero no logró consolidarse como pieza fija en el esquema del equipo madrileño.

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La transferencia de Almada llega en un contexto de fuerte movimiento en el mercado para River Plate. El club ya había anunciado en los últimos días la incorporación de Tobías Andrada, proveniente de Vélez, y las llegadas de Ángel Correa y Nicolás Otamendi, ambos campeones del mundo con la selección argentina. La compra de Andrada se realizó por seis millones de dólares por el 70% de su ficha, mientras que Correa arribó desde Tigres de México por 15 millones.

Durante esta ventana de transferencias, también se sumaron los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González, junto a los regresos de Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán al Millonario. El último en ser fichado había sido el lateral Francisco Ortega, desde Olympiakos de Grecia. El desembarco de Almada consolida la estrategia de River de apostar por jugadores de trayectoria internacional y proyección para fortalecer su plantel bajo la conducción técnica de Eduardo Coudet.

El mediocampista ofensivo, de 25 años, fue parte del plantel de la selección argentina que conquistó el Mundial 2022 y estuvo en el equipo que llegó a la final en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Su regreso al país se produce luego de dos temporadas en el fútbol europeo y tras descartar ofertas de clubes como el Flamengo de Brasil.

Almada se reencontrará en Núñez con otros campeones del mundo, como Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y los recién llegados Nicolás Otamendi y Ángel Correa. Vale recordar que Franco Armani rescindió su contrato para regresar a Atlético Nacional de Colombia y Germán Pezzella se encuentra apartado, mientras define su futuro.

El presidente de River, Stefano Di Carlo, ya había anticipado la complejidad de la operación el 1° de junio, en diálogo con ESPN: “La prioridad es que River juegue bien al fútbol y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance. Lo de Thiago es algo muy complejo porque es un monto muy grande. River no le tiene que tener miedo a esos montos viendo el presente, potencial y futuro del jugador”.

El Millonario finalmente ganó la puja por el Guayo y logró cerrar al campeón de la Copa Libertadores con el Botafogo y de grandes pasos por el Olympique de Lyon y el Atlanta United de la MLS. De esta manera, el Chacho Coudet obtiene una pieza importante para intentar revertir este mal inicio del semestre, con eliminación de la Copa Argentina a manos de Aldosivi y tres derrotas en igual cantidad de presentaciones en el Torneo Clausura (Barracas Central, Gimnasia y Rosario Central).

Thiago Almada fue parte del plantel que ganó la tercera estrella en Qatar 2022 (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)
Thiago Almada fue parte del plantel que ganó la tercera estrella en Qatar 2022 (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)

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