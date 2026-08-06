Cultura
Agregar Infobae enGoogle

Ayn Rand, filósofa estadounidense: “La fuerza y la mente son opuestos; la moralidad termina donde empieza la pistola”

Un manifiesto contra la “coerción estatal”: cómo esta escritora de origen ruso estructuró el núcleo ético de su pensamiento en una sola línea. El impacto de “La rebelión de Atlas” en la cultura, el quiebre histórico de la posguerra y el día en que la razón se declaró en huelga contra el colectivismo

Ayn-Rand
Ayn Rand, filósofa estadounidense: “La fuerza y la mente son opuestos; la moralidad termina donde empieza la pistola”
Guardar

Una mujer fascinada con el capitalismo. Podría ser, pero esa definición se queda corta. Ayn Rand pensaba en términos de libertad. Para ella, un científico que es obligado a entregar su fórmula bajo amenaza de expropiación, un empresario industrial que ve cómo el fruto de sus inversiones es dispuesto por una junta reguladora o un pensador que debe silenciar sus conclusiones porque contradicen la doctrina oficial de las autoridades representan algo muy oscuro: la derrota de lo individual.

Si para sostener la justicia social hay que hacer sacrificios individuales, entonces esta filósofa y escritora ruso-estadounidense no está de acuerdo. De hecho, lo pensó en estos términos: es el suicidio moral de la civilización. Resumió esta trinchera ideológica en una máxima inquebrantable: “La fuerza y la mente son opuestos; la moralidad termina donde empieza la pistola”. Ese es el pilar fundamental de su gigantesca novela de ficción filosófica La rebelión de Atlas, publicada en el año 1957.

PUBLICIDAD

Para dimensionar esta frase, hay que sumergirse en sus coordenadas biográficas e históricas. Nacida en San Petersburgo como Alisa Zinóvievna Rosenbaum, la joven experimentó en carne propia la Revolución Rusa de 1917 y la posterior consolidación de la Unión Soviética. Tras ver cómo el negocio familiar de su padre era confiscado por el régimen bolchevique, huyó a los Estados Unidos en 1926. Eso le dejó una convicción: lo colectivo, por encima del individuo, siempre termina en tiranía.

Fue en el contexto de la Guerra Fría y el avance del New Deal norteamericano —que Rand interpretaba como un peligroso deslizamiento hacia el estatismo— que dedicó más de trece años a la escritura de La rebelión de Atlas. El libro describe un futuro distópico donde los mejores cerebros del mundo —científicos, artistas, inventores y empresarios— deciden desaparecer misteriosamente de la sociedad en una “huelga de creadores” liderada por el enigmático personaje de John Galt.

PUBLICIDAD

Portada del libro La rebelión de Atlas de Ayn Rand con texto blanco sobre fondo rojo, patrón geométrico y el sello de la editorial Ariel.
"La rebelión de Atlas" de Ayn Rand

Es precisamente este protagonista quien, en el clímax de la novela, toma el control de las transmisiones radiales del país para pronunciar un monumental discurso de más de cincuenta páginas. El núcleo de su análisis radica en que el pensamiento humano requiere, como condición biológica e intelectual de supervivencia, una libertad absoluta. En el instante en que interviene la fuerza física, la mente humana es anulada y el hombre es reducido a la condición de un animal domesticado.

Para el sistema filosófico de la autora, bautizado como el Objetivismo, un acto solo posee valor moral si el individuo decide realizarlo de manera voluntaria y racional. Si el Estado obliga a un ciudadano a ser solidario, a pagar un impuesto o a ceder sus bienes bajo la amenaza implícita de ir a prisión (la pistola), esa acción pierde todo rastro de virtud. La moralidad requiere la capacidad de elegir; allí donde se impone el miedo al castigo físico, la ética desaparece para dar paso a la mera supervivencia biológica.

La máxima de La rebelión de Atlas condensa los cuatro pilares que la autora defendió hasta el día de su muerte en 1982: la realidad objetiva (el universo existe independientemente de nuestros deseos), la razón como única herramienta de conocimiento, el egoísmo racional (la búsqueda de la propia felicidad como el más alto fin moral) y el capitalismo de libre mercado puro (laissez-faire), al que consideraba el único sistema social compatible con la naturaleza humana.

A casi siete décadas de su publicación, las páginas de La rebelión de Atlas conservan una vigencia eléctrica en el debate cultural global. El pensamiento de Ayn Rand —muy criticado por diversas razones, pero fundamentalmente por su defensa intransigente del egoísmo— ha experimentado un renacimiento sin precedentes en la era de los algoritmos, el auge de las criptomonedas, las discusiones sobre el tamaño del Estado en la vida privada, y esta renovada fe en el capitalismo.

Ayn-Rand
Nacida en San Petersburgo el 2 de febrero de 1905, Ayn Rand (bautizada como Alisa Zinóvievna Rosenbaum) se convirtió en una de las pensadoras más influyentes y controvertidas del siglo XX estadounidense

¿Quién es Ayn Rand?

Nacida en San Petersburgo el 2 de febrero de 1905, Ayn Rand (bautizada como Alisa Zinóvievna Rosenbaum) se convirtió en una de las pensadoras más influyentes y controvertidas del siglo XX estadounidense. Tras presenciar las expropiaciones de la Revolución Rusa y graduarse en Historia en la Universidad de Leningrado, emigró a los Estados Unidos en 1926 con el firme propósito de escribir guiones en Hollywood. Allí adoptó su pseudónimo y comenzó una carrera literaria.

El éxito masivo llegó con El manantial (1943), novela adaptada al cine en la película homónima de 1949 protagonizada por Gary Cooper, pero su consagración absoluta llegó en 1957 con La rebelión de Atlas, obra que no solo rompió récords de ventas, sino que sirvió de plataforma fundacional para el Objetivismo. Su legado trasciende la literatura de ficción y se asienta en ensayos filosóficos fundamentales como La virtud del egoísmo (1964) y Capitalismo: el ideal desconocido (1966).

Defendió el egoísmo racional, el ateísmo, los derechos individuales y el capitalismo de libre mercado argumentando que el Estado no debe intervenir bajo ningún concepto en la economía ni en la vida privada. Aunque fue duramente criticada por los círculos académicos debido a su rechazo absoluto a la justicia social, su pensamiento se convirtió en un pilar intelectual insoslayable para el movimiento libertario global y la derecha conservadora norteamericana. Murió en Nueva York el 6 de marzo de 1982.

Temas Relacionados

Ayn RandCulturaFilosofíaControlMoralidadLibertad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los 12 libros que no hay que perderse en la Feria de Editores 2026

La FED reúne este fin de semana a sellos de todo el país, con una oferta que incluye títulos de Romina Paula, Renata Schussheim, Santiago Gerchunoff, Belén Mentasti e Inés Ulanovsky, entre otros

Los 12 libros que no hay que perderse en la Feria de Editores 2026

Sofía Balbuena, una escritora entre Salto y Madrid: “Cuento la mugre de ser mujer”

Este año se llevó el Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve por un libro cuyas protagonistas no son heroínas. "El gesto feminista es romper, me parece infantil", dice. Se presenta esta tarde en la Feria de Editores.

Sofía Balbuena, una escritora entre Salto y Madrid: “Cuento la mugre de ser mujer”

La FED 2026 arrancó con premios a una librería cordobesa, una ilustradora y una editorial de libros de música

Volcán Azul fue reconocida por “labor librera”, Ornella Pagliaruolo se llevó el galardón “Afiche” y Gourmet Musical Ediciones obtuvo la distinción “Camino a Guadalajara”

La FED 2026 arrancó con premios a una librería cordobesa, una ilustradora y una editorial de libros de música

Incertidumbre por el Coro Nacional de Niños: las familias reclaman respuestas tras meses sin ensayos ni conciertos

La histórica institución atraviesa una etapa de duda luego de la suspensión de sus actividades y los cambios impulsados por el Gobierno

Incertidumbre por el Coro Nacional de Niños: las familias reclaman respuestas tras meses sin ensayos ni conciertos

Del miedo en los foros al cine: cómo Internet creó una nueva era del terror con los Backrooms

El fenómeno combina cultura digital, nostalgia audiovisual y nuevas formas de narrar el miedo que captaron especialmente la atención de las generaciones más jóvenes

Del miedo en los foros al cine: cómo Internet creó una nueva era del terror con los Backrooms

DEPORTES

La particular historia del jugador italiano que lidera la tabla de goleadores en el inicio del Torneo Clausura

La particular historia del jugador italiano que lidera la tabla de goleadores en el inicio del Torneo Clausura

En medio del furor que se generó por su arribo a Italia, Franco Mastantuono fue presentado en su nuevo club: cómo es el acuerdo con Real Madrid

Pipino Cuevas reveló el problema que tuvo con un referente de River cuando llegó al club: “Me quiso agarrar a trompadas y no había hecho nada”

Se pone en marcha la fecha 4 del Torneo Clausura con dos partidos: todo lo que hay que saber

“¿Y si volvemos?“: las imágenes de las vacaciones de Nico González y su pareja Ludmila Isabella en Aruba tras la final del Mundial

TELESHOW

Eliana Guercio criticó a la madre de Juanicar por su salida de Gran Hermano: “Tiene que ser algo de vida o muerte”

Eliana Guercio criticó a la madre de Juanicar por su salida de Gran Hermano: “Tiene que ser algo de vida o muerte”

Nazarena Vélez celebró los 26 de su hijo Chino con una foto retro junto a Daniel Agostini: “Siempre voy a estar”

La Joaqui se cansó de las especulaciones y aclaró si su cumbia de desamor está dedicada a Luck Ra

Julieta Venegas recordó la frase de Mercedes Sosa que la marcó para siempre: “Fue un momento precioso”

Evangelina Anderson volvió de sus vacaciones y se encontró con una sorpresa: “¡Mis amores!”

INFOBAE AMÉRICA

Cuatro jóvenes fueron ejecutados frente a un local de comidas en Guayaquil en un nuevo ataque múltiple

Cuatro jóvenes fueron ejecutados frente a un local de comidas en Guayaquil en un nuevo ataque múltiple

Argentina avanza en el espacio con el satélite SABIA-Mar

El colegio de contadores y auditores de Guatemala elige a sus 11 delegados para la comisión postuladora con lo cual se completa dicha instancia

El presidente dominicano Luis Abinader llega a Cali para participar en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella

Nasry Asfura se reúne con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para fortalecer la cooperación bilateral