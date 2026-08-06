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Saltó a la fama en una histórica tanda de penales ante Boca en un Superclásico, pasó por Estados Unidos y ahora jugará en la 5ª división de Argentina a los 26 años

Leo Díaz acordó su vínculo con Huracán de San Rafael, equipo mendocino que disputará el Torneo Regional Federal Amateur

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Leo Diaz River
Leo Díaz, de figura en un Superclásico a jugar el Torneo Federal Amateur (@_leo.diaz)

Leonardo Díaz, el arquero que se ganó un lugar en la memoria de los hinchas de River Plate por su actuación en el superclásico de 2021, enfrenta una nueva etapa en su carrera. A los 26 años, fue confirmado como refuerzo de Huracán de San Rafael, equipo mendocino que disputará el Torneo Regional Federal Amateur. El paso del futbolista desde el escenario de la Bombonera, en un contexto de máxima presión, hasta el fútbol amateur, representa un giro inesperado en su recorrido profesional.

El 16 de mayo de 2021, Leo Díaz tuvo su debut absoluto en la primera de River Plate. Esa tarde, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo afrontó el superclásico ante Boca Juniors en la Bombonera, por los cuartos de final de la Copa de la Liga, con un plantel diezmado debido a un brote de Covid-19. Sin los cuatro arqueros profesionales disponibles —Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli— el entrenador depositó la confianza en el juvenil de 21 años, quien hasta ese momento no había sumado minutos en Primera ni en Reserva.

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Leo Diaz River
Leo Díaz fue anunciado como refuerzo de Huracán de San Rafael, equipo mendocino que disputará el Torneo Regional Federal Amateur (@_leo.diaz)

La actuación de Díaz superó las expectativas. Durante los 90 minutos, logró contener tres situaciones claras ante Carlos Tevez y sostuvo a su equipo en un duelo que finalizó 1 a 1, gracias a un gol de Julián Álvarez. El momento más recordado de aquel encuentro llegó en la definición por penales, cuando atajó el remate de Edwin Cardona, quien optó por picar la pelota. Pese a la eliminación, el arquero fue señalado como la figura de la jornada y su nombre se instaló rápidamente en el mundo del fútbol argentino.

Tras ese debut, River Plate firmó el primer contrato profesional con Díaz. Sin embargo, no logró consolidarse como alternativa en el arco millonario. Su paso por la Reserva incluyó nueve partidos, ocho goles en contra y cuatro vallas invictas. Además, participó en dos encuentros de la Copa Libertadores sub 20. La proyección que generó su estreno no se tradujo en continuidad en el primer equipo, y la irrupción quedó como un episodio aislado.

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marcelo gallardo alan díaz arquero de River
Marcelo Gallardo, en medio de un brote de covid dentro del plantel de River Plate, apostó por Leo Díaz para debutar en un Superclásico ante Boca en La Bombonera (Prensa River)

En busca de minutos, Díaz se sumó a préstamo a Las Vegas Lights de la USL, una especie de Segunda División de Estados Unidos, en 2023. Allí disputó 30 partidos, recibió 56 goles y consiguió dos arcos en cero. A su regreso a la Argentina, ya bajo la dirección técnica de Martín Demichelis, fue informado de que no sería tenido en cuenta y rescindió su vínculo con River Plate.

Su siguiente destino fue Nueva Chicago, club en el que permaneció cerca de un año y medio sin sumar minutos oficiales. Cuando finalmente debutó, alternó titularidades, pero no logró afianzarse y volvió a quedar relegado. Esta situación derivó en la decisión de emprender un nuevo desafío lejos de los reflectores de la Primera División.

Leo Díaz le contuvo un penal a Edwin Cardona en el Superclásico ante Boca Juniors (REUTERS/Marcelo Endelli)
Leo Díaz le contuvo un penal a Edwin Cardona en el Superclásico ante Boca Juniors (REUTERS/Marcelo Endelli)

La llegada de Díaz a Huracán de San Rafael se enmarca en el ambicioso mercado de pases del club mendocino, que también incorporó a Leonel Vangioni, ex defensor de River Plate. El objetivo institucional es luchar por el ascenso al Federal A, meta para la cual ha reunido futbolistas con experiencia en la máxima categoría y jóvenes valores libres de equipos grandes.

El Torneo Regional Federal Amateur representa la quinta categoría del fútbol argentino y otorga plazas para ascender al Federal A. El margen de error es mínimo y la competencia reúne a equipos históricos y a otros que buscan hacerse un nombre en el mapa del fútbol nacional.

En la presentación oficial, Huracán de San Rafael destacó la incorporación de Díaz y la experiencia que aporta al plantel. El club, que compite en la Liga Sanrafaelina de Fútbol, apostó por un arquero que conoce la presión de los grandes escenarios, aunque en los últimos años transitó por circuitos alternativos y divisiones menores.

“Sumamos jerarquía y seguridad para el Torneo Regional Federal Amateur. Leonardo Díaz es el nuevo arquero del Globo. Surgido en River Plate y con rodaje en la USL de EE. UU. y Nueva Chicago, llega para aportar bajo los tres palos. ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa, Leo! El Gigante es tu nueva casa", escribió el club en su cuenta de Instagram para anunciar el fichaje.

Alan Leonardo Díaz atajando penales por plata
Leo Díaz disputaba torneos de penales por plata antes de debutar en River Plate

Antes de alcanzar notoriedad en el fútbol profesional, Leonardo Díaz forjó su carácter y su instinto bajo los tres palos en escenarios alejados de los grandes estadios. Creció en Villa Jardín, partido de Lanús, y formó parte de los equipos del club Ateneo de su barrio. Sin embargo, su desarrollo no solo se dio en el fútbol federado: junto a sus amigos y su hermano, integró el equipo Los Wachos del 1ro, con el que participó de torneos relámpago y de penales por plata en distintos barrios del conurbano bonaerense. Según relató, la presión de esos encuentros, donde la hinchada exigía ganar y el premio económico era un incentivo clave, contribuyó a fortalecer su temple en situaciones límite. Aquellas experiencias le permitieron convertirse en un especialista en definiciones desde los doce pasos, una habilidad que luego sería decisiva en el superclásico ante Boca Juniors y que seguiría marcando su carrera en el profesionalismo.

La historia de Leonardo Díaz ilustra el recorrido de muchos futbolistas que, tras una irrupción impactante, deben enfrentar la realidad de un mercado competitivo y cambiante. Aquel partido en la Bombonera, en el que Díaz se transformó en protagonista, continúa como un hito en su carrera y en la memoria de los hinchas de River Plate. Ahora, el desafío se traslada a Mendoza y a los exigentes partidos del ascenso argentino, donde buscará recuperar la continuidad y el protagonismo que lo acompañaron en sus primeros pasos.

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