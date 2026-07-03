Estados Unidos

El devastador incendio forestal duplica su tamaño y se convierte en la prioridad número uno en Estados Unidos

Las autoridades estatales y federales mantienen la respuesta de emergencia ante un frente activo en Pueblo y Custer, que ya provocó daños materiales, evacuaciones y restricciones de acceso en varias comunidades

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incendio forestal Aspen Acres
El incendio forestal Aspen Acres ha destruido más de 50.000 acres en el sur de Colorado y se ha convertido en la mayor prioridad de Estados Unidos. (Photo by Michael Ciaglo via AFP)

El incendio forestal Aspen Acres ha destruido más de 50.000 acres en el sur de Colorado, obligando a la evacuación de más de 4.000 personas desde el lunes y generando una respuesta federal y estatal sin precedentes, de acuerdo con autoridades locales y nacionales. El avance del fuego afecta principalmente a los condados de Pueblo y Custer, donde las comunidades han sufrido daños materiales y restricciones de acceso, situando a este incendio como el de mayor prioridad en Estados Unidos en la actualidad.

Según el gobernador de Colorado, Jared Polis, la emergencia ha motivado la declaración de desastre y la movilización de recursos federales, mientras la División de Prevención y Control de Incendios mantiene que la contención sigue en 0%. El fuego ha destruido al menos 180 edificios y la cifra puede aumentar debido a la imposibilidad de acceder a ciertas áreas, informó The New York Times, respaldado por datos de Newsweek.

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El origen de este incendio se atribuye a condiciones meteorológicas extremas, entre ellas una sequía prolongada y vientos intensos, agravadas por una de las temporadas de nieve más bajas registradas en las Montañas Rocosas. Expertos del Servicio Forestal Estatal y reportes del Centro Nacional Interagencial de Incendios advierten que la situación representa un riesgo elevado para la región, como se observa también en Utah y otros estados del oeste.

¿Dónde está el incendio Aspen Acres y cuáles son las áreas afectadas?

De acuerdo con la información oficial, el incendio Aspen Acres se localiza en los condados de Pueblo y Custer, al sur de Colorado. El fuego inició cerca del Aspen Acres Campground, en el Bosque Nacional San Isabel, y se ha extendido rápidamente por terrenos montañosos de difícil acceso. Las comunidades más impactadas incluyen Beulah Valley, Rye, Colorado City, Lake Isabel y Red Creek, según el Servicio Forestal del Estado de Colorado. Los centros de evacuación se han establecido en el recinto ferial estatal y en el Pueblo Academy of Arts, atendiendo tanto a residentes como a animales desplazados.

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El sheriff del condado de Pueblo, David Lucero, indicó que las órdenes de evacuación obligatoria permanecen vigentes para varias localidades, mientras que otras zonas están bajo aviso de pre-evacuación. “La seguridad de los residentes es la prioridad y no se permitirá el regreso hasta que las condiciones sean seguras”, afirmó la autoridad local, citado por CBS Colorado.

incendio forestal Aspen Acres
El incendio Aspen Acres avanza en los condados de Pueblo y Custer, con foco en zonas como Beulah Valley, Rye, Colorado City, Lake Isabel y Red Creek. (Michael Ciaglo via AFP)

¿Qué ha causado el incendio Aspen Acres y por qué se ha expandido tan rápido?

Las causas del incendio Aspen Acres están bajo investigación, aunque las autoridades consideran que el origen es humano. Las condiciones meteorológicas han sido clave en la rápida propagación, según el Servicio Forestal y el Departamento de Meteorología de Colorado. La región experimentó una de las temporadas de nieve más bajas, con menos del 25% de la precipitación habitual, lo que propició vegetación seca y un entorno inflamable. Además, vientos superiores a 48 km/h (30 mph) y temperaturas que alcanzan los 37,7 °C (100 °F) han dificultado las tareas de contención.

“El Aspen Acres Fire representa el principal riesgo en estos momentos para el estado, por la magnitud del área y la velocidad con la que se extiende”, declaró el director de la División de Prevención y Control de Incendios, Phil Daniels, en conferencia de prensa, según información de Newsweek.

¿Cuántas personas han sido evacuadas y cuáles son los daños materiales?

Las autoridades han evacuado a más de 4.000 residentes de las áreas más afectadas. Se han destruido entre 160 y 180 construcciones, incluyendo viviendas y otros edificios. El gobernador Polis confirmó que los equipos de evaluación no han podido acceder a todos los sectores, por lo que la cifra de daños podría incrementarse en los próximos días.

Hasta el momento, no se reportan víctimas civiles, aunque un bombero resultó lesionado el primer día del incendio, de acuerdo con Fox Weather. Las autoridades mantienen la vigilancia y la restricción de acceso a las áreas evacuadas para evitar riesgos adicionales.

incendio forestal Aspen Acres
Más de 4.000 personas fueron evacuadas por el incendio Aspen Acres y las órdenes de salida obligatoria siguen vigentes en varias localidades. (Michael Ciaglo via AFP)

¿Qué recursos han sido desplegados para combatir el incendio?

La respuesta al incendio Aspen Acres ha requerido la movilización de recursos estatales y federales. El gobernador Polis solicitó el apoyo de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), obteniendo una subvención federal para cubrir el 75% de los gastos elegibles de respuesta. Además, se han desplegado más de 300 bomberos, 100 vehículos especializados, siete aviones cisterna, dos bulldozers y 14 camiones cisterna para agua. Equipos de manejo de incidentes de Alaska y Tennessee se encuentran en la zona, junto con la Guardia Nacional de Colorado, que ayuda en los controles de acceso y apoyo logístico, según CBS Colorado y Newsweek.

“Esta es la mayor movilización de recursos para un incendio en Colorado en lo que va del año”, declaró el gobernador Polis, quien añadió que la prioridad es la seguridad de los residentes y la protección de infraestructuras críticas.

¿Qué impacto tiene el incendio en la calidad del aire y la salud pública?

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado alertó sobre el deterioro de la calidad del aire debido al humo generado por el incendio. Las partículas finas presentes en el aire pueden causar efectos adversos en personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores. El gobernador Polis recomendó limitar las actividades al aire libre y seguir los avisos oficiales sobre la evolución del aire, especialmente durante el fin de semana, cuando se espera que persistan las condiciones de sequía y viento.

incendio forestal Aspen Acres
Las autoridades investigan un origen humano del incendio Aspen Acres, en un contexto de sequía, vientos intensos y una temporada de nieve por debajo del 25% habitual. (Photo by Michael Ciaglo via AFP)

¿Qué restricciones y medidas de seguridad están vigentes en la zona?

Las autoridades han implementado la prohibición total de fuegos artificiales y la restricción en el uso de recursos hídricos en Pueblo y Custer. El Departamento de Bomberos de Pueblo y la Oficina del Sheriff han cerrado temporalmente parques y suspendido actividades públicas, incluyendo eventos deportivos y recreativos, para evitar la exposición de la población y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. La Guardia Nacional participa en el control de accesos y la protección de zonas evacuadas, informó San Francisco Chronicle.

¿Qué ayuda hay disponible para los afectados por el incendio Aspen Acres?

El gobierno estatal y los organismos locales han establecido centros de asistencia en el Pueblo Academy of Arts y el Colorado State Fairgrounds, donde los evacuados reciben alimentos, servicios médicos, apoyo psicológico y ayuda para la reposición de documentos. Organizaciones como United Way y el Servicio de Manejo de Emergencias del Condado de Fremont coordinan la recepción y distribución de donaciones para los afectados, incluyendo suministros para mascotas y ganado evacuados.

incendio forestal Aspen Acres
Colorado desplegó más de 300 bomberos, 100 vehículos especializados, siete aviones cisterna y apoyo de FEMA y la Guardia Nacional para combatir el incendio Aspen Acres. (Photo by Michael Ciaglo via AFP)

¿Cuánto tiempo podría durar la emergencia y qué se espera a futuro?

La División de Prevención y Control de Incendios de Colorado advierte que las condiciones meteorológicas, con baja humedad y altas temperaturas, pueden mantener activo el incendio durante varios días más. Se estima que el trabajo de contención será prolongado y dependerá de la evolución de los vientos y la disponibilidad de recursos. Las autoridades piden a la población permanecer informada y acatar las directrices oficiales para evitar riesgos adicionales.

El incidente Aspen Acres pone en relieve la vulnerabilidad de las comunidades del oeste de Estados Unidos ante fenómenos extremos y la necesidad de reforzar la prevención y respuesta ante incendios forestales. El monitoreo de la calidad del aire, la coordinación interinstitucional y la implementación de restricciones seguirán siendo clave para reducir el impacto humano y material en la región.

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