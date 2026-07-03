Cultura

Una pasión mundial: 50 tapas de El Gráfico, de 1930 a 2022, se exhiben en el Museo de Arte Decorativo

La muestra “Retrospectiva de una pasión”, abierta hasta mediados de agosto, propone un recorrido por portadas históricas de la icónica revista deportiva, desde Uruguay hasta Catar

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El Gráfico portada
La muestra “Retrospectiva de una pasión” reune 50 tapas de El Gráfico sobre la Copa Mundial FIFA en el Museo Nacional de Arte Decorativo

La muestra Retrospectiva de una pasión reúne 50 históricas tapas de la revista El Gráfico sobre los mundiales de fútbol, desde 1930 a 2022, y se presenta con ingreso libre y gratuito en el Museo Nacional de Arte Decorativo (Avenida del Libertador 1902, CABA). La exposición, plena de imágenes guardadas en la memoria emotiva de los argentino y su pasión por el fútbol, hace foco en el fotoperiodismo deportivo y en la construcción de un relato visual sobre la selección argentina.

El recorte curatorial se ancló en un dato de archivo: El Gráfico reflejó en sus portadas los momentos que marcaron a la Argentina desde el primer Mundial disputado en Uruguay en 1930. Esa continuidad editorial funciona como hilo conductor de una exhibición que conecta distintas épocas del torneo a través de tapas y diseño gráfico.

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Tapa de la revista El Gráfico con Diego Maradona y Sergio Goycochea abrazados en un campo de juego, texto informativo y precios de la edición
Diego Maradona y Sergio Goycochea celebrando un triunfo de la selección argentina de fútbol en el Mundial de Italia 90

La producción está a cargo de Torneos, empresa del holding Waiken ILW, en alianza con el Museo Nacional de Arte Decorativo. El proyecto se encuadró en acciones de la Fundación Norma y Leo Werthein en América Latina para promover principios de convivencia a través de valores del deporte, con actividades orientadas a educación, cultura e inclusión.

La historia mundialista en 50 tapas

La exposición cuenta con 50 tapas icónicas que recorren hitos de la Selección Argentina en Copas del Mundo, en particular los títulos logrados en 1978, 1986 y 2022, además de los subcampeonatos de 1930, 1990 y 2014. El montaje sumó una decisión de exhibición hacia el espacio público: la reja perimetral del museo está transformada en una galería a cielo abierto con portadas centradas en figuras y episodios reconocibles del archivo mundialista argentino.

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Entre esas tapas, el recorrido exterior incluye a Guillermo Stábile como goleador del Mundial de Uruguay 1930, a Daniel Passarella levantando la Copa del Mundo en Argentina 1978, a Diego Maradona celebrando el título en México 1986, la definición por penales ante Italia en Italia 1990 y la consagración de Lionel Messi en Qatar 2022.

Portada de la revista El Gráfico con Lionel Messi en camiseta de Argentina, número diez, celebrando, logotipo FIFA World Cup 2014 y texto Argentina 1 - Irán 0
Lionel Messi celebra la victoria 1-0 sobre Irán en el Mundial de Brasil 2014

Dentro del espacio del Museo, la muestra se completa con 25 portadas adicionales que amplian el registro más allá de los partidos definitorios. Ese segmento revive momentos históricos del seleccionado argentino como la partida hacia Inglaterra 1966, el gol de René Houseman a Italia en Alemania 1974 y la goleada 5-0 frente a Jamaica en Francia 1998. Así, la exhibición propone un recorrido por jugadores, partidos e historias, con eje en la memoria visual que dejó el tratamiento de tapa: fotografía, composición y jerarquización de escenas como herramienta de relato para cada Copa del Mundo.

Hugo Pontoriero, director del Museo Nacional de Arte Decorativo, sostuvo que la muestra permite “poner en valor un patrimonio que trasciende lo deportivo”. Definió a El Gráfico como “un archivo histórico del fútbol argentino” y señaló que sus portadas constituyeron “un testimonio excepcional de la evolución del diseño gráfico, la fotografía y la cultura visual del país”.

Arturo Puig, director de El Gráfico web, dijo que la revista “trascendió las fronteras de Argentina y se consolidó como un referente en Latinoamérica por su calidad periodística”. También afirmó que la marca entendió que “el fútbol es mucho más que un deporte: es una pasión” y cerró: “Nuestras tapas capturaron ese sentimiento y nos llena de orgullo que lleguen al Museo de Arte Decorativo”.

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