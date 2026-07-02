Tras el éxito de ‘Backrooms’ y ‘Obsession’ se pone en marcha una nueva película de terror basada en un fenómeno de internet: así será ‘Siren Head’

Tras el éxito de 'Backrooms' y 'Obsession', Hollywood ha fijado su mirada en 'Siren Head'

Warner Bros. Pictures ha adquirido los derechos para producir una película de horror basada en el fenómeno viral ‘Siren Head’, tras una intensa puja entre los principales estudios de Hollywood. La decisión llega después del éxito en taquilla y redes sociales de Backrooms y Obsession, dos títulos que han demostrado el potencial de los mitos digitales convertidos en películas.

La película Siren Head contará con la colaboración del cineasta Zach Cregger y el guionista y director Brian Duffield, quienes desarrollarán el guion y la dirección, respectivamente. Duffield ya genera expectativas con su próximo filme de supervivencia Whalefall. Ambos estarán acompañados en la producción por Roy Lee y Andrew Childs de Vertigo Entertainment, además de Scott Glassgold de 12:01 Films y la propia productora de Duffield, Jurassic Party Productions. El proyecto de Siren Head surge en un momento en que Hollywood busca captar a la audiencia Gen Z tras el éxito de Backrooms y Obsession. Ambas películas, basadas en cortos de terror nacidos en YouTube, lograron viralizarse y atraer nuevos públicos a las salas de cine. El caso de Backrooms fue especialmente significativo, con una apertura de USD 81,4 millones el 29 de mayo, lo que desencadenó el interés de los estudios por nuevos relatos surgidos en internet.

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El atractivo de Siren Head reside en su origen digital. El personaje fue creado en 2018 por el artista canadiense Trevor Henderson como un dibujo de un ser esquelético y alto, con dos sirenas en lugar de cabeza. La imagen pronto desató una ola de contenido generado por usuarios, que incluyó animaciones, videojuegos, teorías de fans y millones de visualizaciones en plataformas como TikTok y YouTube. Solo en TikTok, el fenómeno ha acumulado alrededor de 3.000 millones de visualizaciones, mientras en YouTube suma cerca de 1.000 millones.

Imagen de la criatura de 'Siren Head'

Una puja que enfrentó estudios

La venta de derechos de Siren Head provocó una competencia entre cinco grandes estudios: Sony, Universal, Paramount y 20th Century Studios de Disney participaron en la puja, que finalmente ganó Warner Bros. Pictures con una oferta de varios millones de dólares. El acuerdo incluye la distribución exclusiva en cines, excluyendo a las plataformas de streaming y reafirmando el interés en llevar a la audiencia joven de internet a las salas tradicionales. La idea de convertir memes y fenómenos de internet en películas responde al desafío de atraer nuevos públicos. En los últimos años, el segmento Gen Z ha mostrado una preferencia clara por contenidos nacidos en la red, dejando atrás modas como las sagas de superhéroes o la ficción distópica juvenil que atrajeron a los millennials.

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El productor Scott Glassgold y el creador Trevor Henderson ya habían colaborado en Tarot, una película de Sony estrenada en 2024 donde Henderson diseñó criaturas para el filme. La agencia Verve Talent Agency, que representa a Henderson, supervisó la subasta de derechos de Siren Head. Esta es la segunda gran propiedad intelectual de horror que Verve negocia este año, tras una puja similar por la franquicia Texas Chainsaw Massacre, adquirida finalmente por A24. Las expectativas de Warner Bros. y los creadores apuntan a que Siren Head se convierta en el próximo gran fenómeno de terror viral, consolidando la tendencia de Hollywood de adaptar relatos y criaturas nacidas en el imaginario digital.