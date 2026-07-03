Ortega y Murillo entregaron 536.6 hectáreas para exploración y explotación minera en Nicaragua

Las concesiones mineras en Tipitapa abarcan los lotes SIRAMA, de 147,15 hectáreas, y MADERA, de 389,45 hectáreas. /(Cortesía: Shutterstock)

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó a ALMAR CÍA. LTDA. dos concesiones mineras por 536.6 hectáreas en Tipitapa, Managua, con derechos exclusivos de exploración y explotación durante 25 años, una decisión que amplía la superficie destinada a la actividad extractiva en el municipio sin que la información oficial precise qué mineral será buscado o extraído.

Los títulos de concesión, publicados el pasado miércoles en La Gaceta, abarcan los lotes “SIRAMA”, de 147.15 hectáreas, y “MADERA”, de 389.45 hectáreas. Las resoluciones establecen además que la empresa deberá obtener el permiso ambiental antes de iniciar operaciones, pagar los derechos de vigencia y las regalías previstas por la legislación minera, y presentar informes periódicos sobre sus actividades.

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Según Despacho 505, la empresa beneficiada está representada por el empresario Nelson Daniel Álvarez Valdivia, quien aparece vinculado desde hace al menos ocho años a la explotación de piedra cantera en ese mismo municipio. La publicación señala que documentos públicos lo ubican en actividades extractivas previas en Tipitapa antes de asumir la representación legal de la compañía que recibió ahora las concesiones estatales.

Álvarez Valdivia ya operaba una cantera alquilada en Tipitapa desde 2018

En un escrito dirigido en 2018 a la Policía Nacional, Álvarez Valdivia afirmó que tenía arrendadas 10 manzanas de terreno en la finca El Rincón de la Palmita o Cerro de Barra. En ese lugar, indicó, realizaba labores de explotación y extracción de piedra cantera con maquinaria y una plantilla de aproximadamente 30 trabajadores.

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La información oficial sobre las concesiones mineras en Tipitapa no precisa qué mineral será explorado o explotado. /(EFE/Jorge Torres)

Ese mismo documento, citado por Despacho 505, indica que la concesión minera sobre esa propiedad había sido otorgada por el entonces Ministerio de Energía y Minas a un tercero. Álvarez Valdivia operaba allí mediante un contrato de arrendamiento.

Las resoluciones recientes fueron emitidas por la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia, que concluyó que la empresa cumplió los requisitos legales, técnicos y financieros exigidos por la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas. Aunque los títulos autorizan el aprovechamiento minero, no especifican qué recurso será explorado o explotado en las dos áreas concedidas.

La decisión responde de forma directa a la pregunta central sobre qué recibió la compañía: derechos exclusivos para explorar y explotar minerales en dos lotes de Tipitapa por 25 años. La extensión total autorizada suma 536,60 hectáreas distribuidas entre “SIRAMA” y “MADERA”.

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Un conflicto previo por cantera derivó en mediación y un proceso judicial

La documentación revisada por el medio también muestra que Álvarez Valdivia estuvo involucrado en un conflicto relacionado con la explotación de una cantera.

En 2021 participó en un proceso de mediación originado por una disputa entre empresarios por el acceso a un área de extracción de piedra cantera en Tipitapa.

ARCHIVO - El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó a ALMAR CÍA. LTDA las dos concesiones mineras. /(Foto AP/Alfredo Zuniga, archivo)

Después, en 2022, apareció como acusado en un proceso judicial por presuntos delitos de daños, usurpación del dominio privado, estelionato y daños y perjuicios, de acuerdo con un escrito judicial consultado por la publicación. Los documentos revisados no permiten establecer cuál fue el desenlace de ese proceso.

Años después de esos antecedentes, Álvarez Valdivia figura como representante legal de Álvarez Martínez Compañía Limitada, la firma que ahora recibió los títulos estatales. Con la publicación de estas concesiones, el régimen amplía el área asignada a actividades mineras en Tipitapa, aunque la información oficial mantiene sin identificar el tipo de mineral que será objeto de exploración y explotación.

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