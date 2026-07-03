La inesperada declaración del director de Alpine que sembró incertidumbre en el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Steve Nielsen habló sobre el futuro de Colapinto (AlpineF1Team)

Steve Nielsen, director general de Alpine, habló sobre la continuidad de Franco Colapinto en el equipo para la temporada 2027 y le marcó una condición explícita: el rendimiento del argentino será el factor determinante. La declaración se produjo este viernes en la conferencia de prensa oficial de la FIA en Silverstone, durante el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.

El directivo fue consultado sobre si Colapinto estaba haciendo lo suficiente para ganarse la continuidad, teniendo en cuenta que su compañero Pierre Gasly ya tiene asegurado su asiento para la próxima temporada. “Pierre tiene el puesto asegurado para la próxima temporada. Franco, no. ¿Está rindiendo lo suficiente?“, le plantearon en la conferencia de FIA.

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La respuesta de Nielsen fue exigente, aunque reconoció el crecimiento del piloto de 23 años desde su llegada al equipo. “Bueno, todo el mundo quiere más. Creo que Franco es un piloto que ha tardado en arrancar, si me atrevo a decirlo. Está mejorando. Este año ya ha hecho algunas buenas carreras. Miami fue bien. China fue bien. Está mejorando”, afirmó el directivo. “Así que creo que está ahí por méritos propios y, cuando llegue el momento, tomaremos las decisiones. Si es lo suficientemente bueno, se quedará, y si no lo es, habrá una opción mejor. Así es la Fórmula 1″, remarcó.

*El resumen de la SQualy

Cuando le preguntaron en qué aspectos específicos había progresado el piloto bonaerense, Nielsen apuntó a la consistencia en carrera y a su capacidad para mantenerse cerca de Gasly. “Su regularidad, sobre todo en las carreras, es mucho mejor que antes, así como su capacidad para plantarle cara a Pierre. Ya lo hizo un poco el año pasado, pero nuestro coche era tan malo que resultaba difícil separar el grano de la paja. Pero creo que este año ha habido algunas ocasiones en las que ha estado a la altura de Pierre, y eso es bueno de ver”, indicó.

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Las declaraciones del directivo de Alpine llegan en un momento en que Colapinto atraviesa un fin de semana difícil en Silverstone. En la clasificación Shootout del viernes, el argentino quedó eliminado en la SQ2 y largará 14° en la carrera Sprint, lejos de la zona de puntos. Alpine optó por sacar a ambos pilotos sobre el cierre de la segunda tanda para un único intento con neumáticos medios. El pilarense perdió décimas en la curva siete por un leve desliz y registró 1:29.983, mientras que Gasly lo superó por 0.501 segundos para quedar 11°.

Después de la qualy, el piloto no ocultó su frustración. “Día difícil. En la práctica un poco mejor, al auto lo sentí un poco más estable. En la Qualy, el auto iba bastante de costado, no era nada estable. Un día difícil que costó bastante”, reconoció en rueda de prensa. También adelantó que el equipo debía analizar el comportamiento del monoplaza durante la noche: “Hay que entender hoy a la noche por qué tenía tanto grip atrás, en la Qualy, e intentar estar mejor en la Qualy de mañana”.

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La jornada había arrancado con señales algo más alentadoras. En la única práctica libre del fin de semana, Colapinto terminó 11°, mientras que Gasly quedó 21° tras no completar una vuelta rápida limpia. Antes de salir a la pista en la SQ2, el argentino ya había advertido por radio que el coche no estaba estable, y su ingeniero de pista, Stuart Barlow, le señaló el fuerte viento que atravesaba el circuito.

La pole de la Sprint fue para Lewis Hamilton de Ferrari, con un tiempo de 1:28.376, apenas 0.011 segundos por delante de Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato. Max Verstappen de Red Bull y Charles Leclerc de Ferrari completaron la segunda fila. La carrera Sprint, de 17 vueltas, se disputará el sábado a las 8.00 (hora argentina), con puntos para los ocho primeros. Más tarde, desde las 12.00, se celebrará la clasificación general que definirá la grilla del Gran Premio del domingo, previsto para las 11.00 con un total de 52 giros.

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El circuito de Silverstone tiene un significado particular en la trayectoria de Colapinto: allí ganó en Fórmula 3 y, en 2024, completó su primera vuelta al volante de un Fórmula 1 con Williams. El propio piloto había anticipado en la previa que el trazado británico sería uno de los más exigentes del año para Alpine, por las demandas energéticas del reglamento técnico vigente, que distribuye la potencia casi en partes iguales entre el motor de combustión y la batería eléctrica.