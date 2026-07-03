Guatemala

El Ministerio de Gobernación fija un nuevo régimen salarial para la Policía Nacional Civil de Guatemala

La medida, oficializada con el Acuerdo Gubernativo 113-2026 y publicada este viernes en el Diario de Centro América, unifica a personal operativo y administrativo y ordena la escala de remuneraciones en una institución de más de 40 mil agentes

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La infografía detalla la unificación salarial, la división de la carrera y los nuevos bonos para más de 40 mil agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Gobernación fijó un nuevo régimen salarial para la Policía Nacional Civil mediante el Acuerdo Gubernativo 113-2026, publicado este viernes 3 de julio en el Diario de Centro América, con el que ordena la escala de sueldos, incorpora en una misma estructura al personal operativo y administrativo y define reglas para la carrera policial de una institución que supera los 40 mil agentes en todo el país.

La nueva normativa también establece cómo se pagará esa estructura: cada cargo tendrá un salario inicial definido, entendido como la remuneración mensual por un mes calendario de trabajo, y el sueldo empezará a devengarse desde la toma de posesión.

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Si el servidor público no trabaja el mes completo, el pago será proporcional al tiempo efectivamente laborado.

El reglamento será aplicable a los servidores públicos que integran la institución, con excepción del personal contratado bajo el renglón presupuestario 029 y otras modalidades que no constituyan una relación laboral. El acuerdo busca, además, fijar normas, metodología y procedimientos para administrar el sistema de remuneración de la PNC.

Un oficial de policía con boina y lentes frente a seis agentes con cascos, chalecos y escudos que tienen la palabra POLICIA, sobre césped y con árboles
Un instructor de policía dirige a un grupo de agentes equipados con cascos y escudos antidisturbios que se encuentran formados en una zona verde, en un ejercicio de entrenamiento al aire libre. (PNC de Guatemala)

La carrera policial queda dividida en dos áreas dentro de la nueva estructura

La normativa divide la carrera policial en dos componentes. La carrera policial operativa agrupa al personal que ocupa un grado dentro de la escala jerárquica, mientras que la carrera policial administrativa incluye a quienes desempeñan cargos administrativos dentro de la institución.

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Ese ordenamiento modifica la forma en que se estructuraban antes los distintos perfiles dentro de la PNC. El reglamento detalla las escalas de carrera, los grados y los cargos o puestos correspondientes a cada nivel jerárquico, con sus respectivos montos salariales.

De acuerdo con el documento, el cargo de director general de la PNC tendrá un salario de Q10.295, mientras que el de comisario general será de Q9.225. En los mandos medios, el puesto de oficial primero percibirá Q6.550 y el de inspector, Q4.945.

El nuevo parámetro escalonado alcanza tanto al personal uniformado como al administrativo. Según el acuerdo publicado en el Diario de Centro América, la intención es dar mayor claridad y orden a la carrera policial y establecer parámetros definidos para los ascensos y la remuneración conforme al grado y la responsabilidad de cada integrante.

El reglamento mantiene bonos vigentes y fija condiciones para crearlos, modificarlos o suspenderlos

En materia de incentivos, la normativa conserva los bonos actualmente vigentes. También crea un procedimiento para establecer nuevos beneficios económicos o modificar los existentes, sujeto a estudios técnicos, disponibilidad presupuestaria y dictámenes favorables del Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Finanzas Públicas y la Oficina Nacional de Servicio Civil.

El mismo reglamento dispone que los bonos podrán suspenderse cuando un integrante de la institución sea apartado sin goce de salario por razones legales o disciplinarias. La excepción quedará limitada a los casos específicos contemplados por la propia normativa.

Gobierno elimina comedores de la PNC y establece bono de bienestar

El ministro de gobernación Marco Villeda confirmó el cierre inmediato de los comedores destinados a los agentes de la Policía Nacional Civil en Guatemala y detalló que la medida será compensada por la creación de un bono distribuido a todo el personal, con efecto retroactivo al 15 de mayo de este año. Esta decisión, comunicada por Villeda a través de redes sociales del mismo Ministerio este martes 19 de mayo, marca el fin de un sistema que, según el funcionario, beneficiaba solo a una minoría y abre la puerta a un modelo que busca abarcar a toda la fuerza policial.

Según la declaración de Villeda, el sistema de comedores vigente hasta ahora solo llegaba a “aproximadamente al 23 % del personal de la Policía Nacional Civil”, lo que dejaba fuera del beneficio a miles de agentes. “Muchos estaban destacados lejos de sus familias, trabajando turnos extensos o enfrentando riesgos todos los días para proteger a Guatemala”, enfatizó el funcionario.

Esta transformación institucional tendrá como consecuencia directa la sustitución de los comedores —considerados una medida temporal y limitada— por la entrega de un bono que alcanzará al “100 % de la Policía Nacional Civil, a cada agente, a cada hombre y mujer que sale todos los días a servirle al país”, según explicó Marco Villeda en su mensaje oficial difundido

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