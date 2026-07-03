La industria automotriz no repunta: cayeron la producción y las exportaciones en el primer semestre

Volvió a caer la producción de autos en junio y cerró el semestre con un retroceso interanual. (Infobae)

La producción de autos 0 km y las exportaciones de vehículos nuevos cerraron junio de 2026 con caídas. La fabricación nacional sumó 37.029 unidades, con retrocesos del 1,9% frente a mayo y del 13,6% en comparación con el mismo mes de 2025, mientras los envíos al exterior totalizaron 22.373 unidades, un 11,3% menos que en mayo y un 1,7% por debajo del nivel interanual.

Así se desprende del último informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). En el sexto mes del año, la industria automotriz produjo 37.029 vehículos y exportó 22.373, con caídas tanto en la comparación mensual como en la interanual. En el acumulado del primer semestre, la producción bajó 18,3% y las exportaciones cedieron 2,1% frente al mismo tramo de 2025.

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El informe también mostró un contraste en las ventas a concesionarios. En junio alcanzaron 44.096 unidades, con una suba del 22,6% respecto de mayo, aunque quedaron 26,3% por debajo del mismo mes del año pasado.

En el balance del primer semestre, la producción nacional acumuló 204.658 unidades frente a 250.478 en igual período de 2025. En exportaciones, el subtotal llegó a 126.893 unidades contra 129.654 del año anterior. En ambos casos, arrojaron caídas.

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Cómo se repartieron las exportaciones de 0 km

Los envíos al exterior mantuvieron un peso alto dentro de la actividad fabril del mes. En junio, las exportaciones equivalieron al 60,4% de la producción mensual, mientras que en el acumulado semestral esa relación se ubicó en 62 por ciento.

Brasil concentró el 65% de los despachos del semestre, con 82.486 unidades. Detrás quedaron América Central, con 16.268 unidades y 12,8% de participación, y Perú, con 8.746 unidades y 6,9 por ciento. Chile representó el 6,0% del total exportado, con 7.658 unidades. Colombia explicó el 4,6%, con 5.870 vehículos.

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Más atrás aparecieron Paraguay, con 1.753 unidades y 1,4%, y Venezuela, con 1.572 y 1,2 por ciento. Ecuador sumó 838 unidades, Uruguay 725, México 360, Resto de América 523 y Asia una unidad.

Entre las variaciones absolutas frente al acumulado de 2025, Chile agregó 1.126 unidades, Perú 1.112 y Colombia 596. Brasil registró una baja de 2.638 unidades y América Central una merma de 738.

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El desempeño por segmento dentro de la industria

En materia productiva, con 18 días hábiles de actividad, el retroceso de junio no se repartió de la misma forma entre segmentos. En automóviles, la baja fue del 2,6% frente a mayo y del 34% interanual, mientras que en utilitarios la variación fue de -0,4% mensual y de -0,4% frente a junio de 2025. En el acumulado semestral, los automóviles mostraron una caída del 37,2 por ciento. Los utilitarios, en cambio, registraron una baja del 2,9 por ciento.

Las exportaciones también exhibieron trayectorias distintas por tipo de vehículo. Los automóviles retrocedieron 10,9% respecto de mayo y 0,2% frente a junio del año pasado, con una baja acumulada del 5,1 por ciento. En utilitarios, la contracción fue del 12,5% mensual y del 27,6% interanual. Aun así, en el primer semestre ese segmento anotó un alza del 13,2 por ciento.

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En ventas a concesionarios, los autos crecieron 10,8% frente a mayo, pero cayeron 37,9% en la comparación interanual. Su acumulado de enero a junio mostró una baja del 21,3 por ciento. Los utilitarios avanzaron 27,4% frente al mes previo y retrocedieron 21% frente a junio de 2025. En el semestre, la caída acumulada fue del 29,2 por ciento.

El contraste con las ventas mayoristas del mes

El cuadro comparativo de junio difundido por Adefa ubicó a las ventas a concesionarios como la única de las tres variables centrales con mejora mensual. Producción y exportaciones bajaron frente a mayo, mientras las ventas mayoristas crecieron hasta 44.096 unidades.

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Además, ese mismo diagrama señaló que las ventas a concesionarios de vehículos nacionales pasaron de 11.882 unidades en mayo a 14.311 en junio. Aun con ese repunte mensual del 20,4%, quedaron 34,2% por debajo de junio de 2025 y acumularon una baja de 39,6% en el semestre.

El contraste más marcado apareció en los electrificados. Las ventas mayoristas de ese grupo subieron de 1.640 a 2.890 unidades entre mayo y junio, un alza del 76,2%, y frente a las 126 unidades de junio de 2025 exhibieron un salto del 2.193,7 por ciento.

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Dentro del semestre, la actividad exportadora siguió como una parte alta de lo que salió de las terminales. Entre enero y junio, los despachos al exterior representaron 62,0% del total producido, y en junio esa relación fue del 60,4%, de acuerdo con el reporte.

Según Adefa, la producción local continúa en “pleno proceso de adecuación, impulsada por la renovación de la oferta hasta y la maduración de proyectos vinculados a nuevas inversiones”. A propósito de este tema, Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la entidad, señaló: “La industria local está operando con tiempos de recomposición más lentos respecto de la demanda”.

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En cuanto al frente externo, el directivo remarcó que “la reducción de los derechos de exportación publicada por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial ya que es una señal ‘fundamental’ para mejorar la competitividad de la industria automotriz” y agregó que “es necesario el acompañamiento de provincias y municipios en la baja de la carga impositiva para superar los desafíos estructurales que nos permitan consolidar volúmenes sostenibles en el tiempo”.

Al mismo tiempo, ponderó el repunte del 22,5% en las ventas mayoristas frente a mayo. “Sin embargo, el volumen semestral sigue en terreno contractivo (-23,7%), estimando una recuperación en el segundo semestre dependiendo principalmente de las condiciones de financiamiento”, cerró Pérez Graziano.