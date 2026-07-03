Cultura

Lídia Jorge obtiene el Premio Camões, el mayor galardón de la literatura en portugués

La autora lusitana corona una obra de más de cuatro décadas marcada por la memoria y la resistencia, “con un estilo de fuerte carga lírica”, según la decisión del jurado

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Feria del LIbro Buenos Aires 2024, Lisboa
Lídia Jorge ganó el Premio Camões de Literatura 2026, el máximo galardón de las letras en lengua portuguesa

La escritora portuguesa Lídia Jorge se convirtió en la ganadora del Premio Camões de Literatura 2026, el máximo galardón de las letras en lengua portuguesa, en un fallo que el jurado adoptó de forma unánime y que fue anunciado en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro.

El veredicto destacó una obra construida a lo largo de más de cuatro décadas, que aborda el pasado dictatorial de Portugal, la memoria de la guerra colonial, la condición femenina, la defensa de los derechos humanos y las transformaciones de la vida cotidiana “con un estilo literario de fuerte carga lírica y concentración en la memoria colectiva”, según consta en el acta del jurado.

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Nacida en Boliqueime el 18 de junio de 1946, Lídia Jorge se formó en filología románica en la Universidad de Lisboa y vivió en Angola y Mozambique durante la guerra colonial portuguesa en la década de 1970, experiencia que marcó de forma decisiva su producción literaria. Su debut, O Dia dos Prodígios (1980), abrió una trayectoria que incluye títulos como Notícia da Cidade Silvestre (1984), A Costa dos Murmúrios (1988), O Vento Assobiando nas Gruas (2002), Os Memoráveis (2014) y Misericórdia (2022), entre novelas, cuentos, teatro, ensayos, crónicas y poesía.

Feria del LIbro Buenos Aires 2024, Lisboa
La obra de Lídia Jorge aborda la dictadura en Portugal, la guerra colonial, la condición femenina y los derechos humanos

El jurado subrayó que “desde O Dia dos Prodígios, el diversificado conjunto de su obra contribuyó para enriquecer el patrimonio literario y cívico-cultural de la lengua portuguesa”, y que su literatura expresa experiencias que van desde el último período de la guerra colonial hasta su forma de encarar la vejez y la resistencia al fin.

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La distinción generó que el presidente de Portugal, António José Seguro, exprese su felicitación, en donde calificó a Jorge como “una de las grandes voces de la literatura contemporánea de todas las lenguas” y señaló que la escritora ha funcionado como un “barómetro” de los cambios de la sociedad sin perder “un cuño estético de primera grandeza”. “Su voz es, en este momento, nuestra voz”, afirmó el jefe del Estado portugués.

Feria del LIbro Buenos Aires 2024, Lisboa
Desde "O Dia dos Prodígios", la obra de Lídia Jorge enriqueció el patrimonio literario y cívico-cultural de la lengua portuguesa

La ministra de Cultura de Brasil, Margareth Menezes, presente en la ceremonia de anuncio, destacó que el premio “resalta una de las grandes voces de la literatura en lengua portuguesa, cuya obra reafirma el poder de la escritura para preservar memorias, ampliar horizontes y promover reflexiones sobre la condición humana”, de acuerdo con lo recogido por la agencia española.

Jorge llega al Camões con una extensa trayectoria de reconocimientos internacionales: el Premio Jean Monnet de Literatura Europea (2000), el Gran Premio de la Asociación Portuguesa de Escritores (2002 y 2022), el Premio Luso-Español de Arte y Cultura (2014), el Prémio Médicis extranjero (2023) y el Premio Pessoa 2025.

El Premio Camões, creado en 1988 por los Gobiernos de Portugal y Brasil, está dotado con 100.000 euros (unos 114.330 dólares) y tiene como objetivo distinguir a escritores cuya obra contribuya a la proyección de la lengua portuguesa, hablada por más de 230 millones de personas en el mundo. Entre sus anteriores galardonados figuran José Saramago, Miguel Torga, Eduardo Lourenço, António Lobo Antunes, Chico Buarque, Mia Couto, João Barrento (2023), Adélia Prado (2024) y Ana Paula Tavares (2025).

Con información de: EFE

[Fotos: João Barata]

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