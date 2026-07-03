Por qué los relatos bíblicos siguen siendo relevantes para entender la política y la vida contemporánea

La Biblia describe patrones de comportamiento sobre la culpa, el deseo y la familia que, según Garcés, trascienden la fe religiosa

¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Qué representa Abraham? ¿Por qué personajes como David o Jacob resultan ambiguos? Estas preguntas sobre los relatos bíblicos llevan siglos generando discusiones entre creyentes y no creyentes. Gonzalo Garcés, autor de “Los relatos bíblicos”, sostuvo que estas historias ofrecen claves para entender el funcionamiento del poder, el deseo, la violencia, la culpa y la familia en la historia de Occidente. La Biblia, según Garcés, describe patrones de comportamiento que permanecen vigentes y trascienden la fe religiosa.

Para el escritor, los autores bíblicos registraron conductas humanas universales hace milenios. “Si sos creyente, los inspiró Dios. Si no sos creyente, siguen siendo ciertos, porque analizan nuestros patrones de comportamiento”, afirmó Garcés en Infobae en Vivo. El autor remarcó que la Biblia funciona como un mapa de la vida humana, donde los conflictos de poder, la culpa y las relaciones familiares ocupan un lugar central.

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La vigencia de estas narraciones radica, según Garcés, en su capacidad para explicar dinámicas políticas y sociales. La historia de David, por ejemplo, muestra cómo un protegido del rey logra ganar espacios de poder, enfrentando intrigas, conspiraciones y dilemas morales. Estas tramas, para el autor, condensan tanto la grandeza como la complejidad de la política y la vida cotidiana.

Gonzalo Garcés sostuvo que los relatos bíblicos siguen siendo relevantes para entender la política, el poder y la vida contemporánea REUTERS/Thomas Peter

El conflicto entre Caín y Abel: deseo, narcisismo y violencia

Garcés explicó que la historia de Caín y Abel representa dos modelos opuestos de comportamiento humano. Abel encarnó el sacrificio y el altruismo; Caín, la incapacidad de aceptar el éxito ajeno si uno mismo no lo alcanza. “Eso son dos formas que hoy los psicólogos estudian en términos de salud o de desorden narcisista”, explicó el escritor. El relato, así, se convierte en una exploración sobre la envidia, el deseo y la violencia entre hermanos.

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Para Garcés, la Biblia utiliza este episodio para describir tensiones presentes en la familia y la sociedad. No se trata solo de un crimen fundacional, sino de un análisis sobre la dificultad de convivir con la felicidad o el triunfo de los demás. El autor afirmó que estos conflictos siguen vigentes en la vida contemporánea y no requieren una lectura religiosa para resultar relevantes.

La narración de Caín y Abel, según Garcés, también permite cuestionar las raíces de la culpa. El escritor señaló que la Biblia muestra cómo el deseo y la comparación pueden conducir a la violencia y al aislamiento, temáticas centrales en la reflexión sobre la psicología humana.

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Abraham: el llamado a la aventura y la suma de posibilidades

La figura de Abraham ocupa un lugar central en la interpretación de Garcés. Según el escritor, Abraham representa el llamado a salir de la zona de confort y responder a una voz interior que impulsa a la aventura. “Dios en la Biblia es alguien que te llama a la aventura”, sostuvo Garcés, y propuso entender a Dios como la suma de las posibilidades no realizadas.

El escritor remarcó que la historia de Abraham refleja el tránsito de la infancia a la adultez, tanto a nivel personal como colectivo. El protagonista acepta abandonar su entorno conocido y enfrenta lo desconocido, guiado por una promesa y un mandato. Para Garcés, este relato ilustra la importancia de asumir riesgos y escuchar la propia conciencia, más allá de mandatos institucionales.

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La interpretación de Abraham como símbolo de posibilidades abiertas y de transformación personal ofrece, según Garcés, una alternativa a las lecturas estrictamente dogmáticas. El autor sugirió que la Biblia plantea desafíos existenciales y no solo reglas morales.

La historia de David expone intrigas, conspiraciones y dilemas morales que ayudan a interpretar la construcción del poder político EFE/EPA/Ken Cedeno/ POOL

David, Jacob y la ambigüedad moral en la Biblia

David y Jacob aparecen en la interpretación de Garcés como personajes de moral ambigua, complejos y contradictorios. El autor destacó que David, elegido por Dios, cometió acciones inmorales y trágicas, como el episodio en el que ordena la muerte de Urías para ocultar un adulterio. “Grandes personajes de la Biblia, como el mismo David, eran personas con una sexualidad exuberante”, afirmó Garcés.

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El escritor subrayó que la Biblia no oculta los errores graves de sus protagonistas. Por el contrario, presenta figuras que construyen grandes cosas a pesar de sus fracasos y contradicciones. Garcés sugirió que esta ambigüedad resulta central para comprender la condición humana y la construcción del poder.

Jacob, por su parte, encarna la astucia y la capacidad de adaptación. Garcés señaló que la Biblia muestra cómo las virtudes y defectos se entrelazan en la vida de sus personajes. No existe una condena absoluta ni una exaltación sin matices, sino una exposición de la complejidad moral que define a las personas.

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La familia y la culpa: historias que explican Occidente

Las historias de la Biblia, según Garcés, no solo tratan sobre religión. Funcionan como relatos fundacionales que explican el origen de instituciones, normas y valores en Occidente. El escritor resaltó que la familia, la culpa y la búsqueda de sentido atraviesan estos textos y siguen presentes en la cultura contemporánea.

Garcés propuso volver a la fuente bíblica para comprender los mecanismos de poder y las dinámicas familiares sin depender de interpretaciones institucionales rígidas. El autor afirmó que la culpa, el deseo y el conflicto forman parte de la experiencia humana y que los relatos bíblicos ofrecen herramientas para abordar estos temas desde una perspectiva amplia.

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La interpretación de estos relatos, según Garcés, permite reconocer tanto las luces como las sombras de la tradición occidental. La Biblia, lejos de ofrecer respuestas cerradas, plantea preguntas y dilemas que invitan a la reflexión personal y colectiva.

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