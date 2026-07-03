Honduras: Economistas alertan por lenta ejecución del presupuesto y piden agilizar el gasto estatal

El Colegio Hondureño de Economistas alertó sobre la baja ejecución del Presupuesto General durante el primer semestre de 2026. Juan Carlos Hernández atribuyó el retraso a la aprobación tardía del presupuesto nacional. (Foto: Archivo)

Al cierre del primer semestre del año, la ejecución presupuestaria ronda entre el 33.4 % y el 34 %, una cifra que diversos especialistas consideran insuficiente para responder a las necesidades de inversión del Estado y dinamizar sectores estratégicos como salud, educación e infraestructura.

El presidente del Colegio Hondureño de Economistas, Juan Carlos Hernández, atribuyó este comportamiento a la aprobación tardía del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, señalando que la demora limitó la planificación y el inicio oportuno de numerosos proyectos gubernamentales.

PUBLICIDAD

“Se ha ejecutado alrededor de un 34 % durante este primer semestre del año. Creo que es la factura de no haber priorizado la aprobación del presupuesto desde el inicio del año”, expresó el economista al valorar los resultados alcanzados durante los primeros seis meses de 2026.

Hernández explicó que el bajo porcentaje de ejecución evidencia los efectos que tuvo el retraso en la aprobación del principal instrumento financiero del Estado, situación que, a su criterio, ha reducido la capacidad de respuesta de las instituciones públicas y ha pospuesto inversiones necesarias para impulsar la economía nacional.

PUBLICIDAD

“Urge que algunas dependencias del Estado puedan ejecutar mayor cantidad de esos presupuestos, sobre todo los destinados a inversión productiva, salud y educación. El presupuesto bien ejecutado se puede convertir en un instrumento de desarrollo económico para el país”, manifestó.

Economistas consideran urgente acelerar la inversión pública en salud, educación e infraestructura. El Presupuesto General de la República fue aprobado el 21 de abril por más de 444 mil millones de lempiras. (Foto: Cortesía)

Asimismo, expresó confianza en que los indicadores mejoren durante el próximo trimestre conforme las instituciones avancen en la implementación de los proyectos programados y cuenten con más tiempo para ejecutar los recursos disponibles.

PUBLICIDAD

El Presupuesto General de la República 2026 fue aprobado por el Congreso Nacional el pasado 21 de abril, por un monto de 444 mil 335.8 millones de lempiras, equivalentes a aproximadamente 16 mil 758.4 millones de dólares, varios meses después del inicio del ejercicio fiscal, lo que obligó a las instituciones estatales a operar sin el instrumento presupuestario durante buena parte del primer cuatrimestre del año.

Fosdeh pide reformar la Ley de Contratación del Estado

Por su parte, el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mario Palma, coincidió en que la ejecución presupuestaria continúa siendo baja, aunque reconoció que presenta una ligera mejoría respecto a años anteriores.

PUBLICIDAD

Según explicó, los datos oficiales reflejan una ejecución cercana al 33 %, porcentaje que todavía resulta insuficiente para garantizar el adecuado funcionamiento del aparato estatal y cumplir con los objetivos de inversión pública establecidos para este año.

Mario Palma, del Fosdeh, pidió reformar la Ley de Contratación del Estado para agilizar el gasto público. El Fosdeh considera que persisten obstáculos administrativos que frenan la ejecución presupuestaria. (Foto: Cortesía)

“Hay que reconocer que esta ejecución es un poco mejor que la que hemos observado en el mismo periodo de años anteriores, pero el desafío sigue siendo el mismo”, sostuvo el especialista.

PUBLICIDAD

Palma consideró que uno de los principales cambios que debe impulsarse consiste en reformar la Ley de Contratación del Estado, con el propósito de agilizar los procesos de adquisición de bienes y servicios sin sacrificar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

El economista también señaló que parte del retraso obedece a una curva de aprendizaje propia de una nueva administración gubernamental, así como a limitaciones operativas que todavía enfrentan algunos funcionarios responsables de la ejecución de proyectos.

PUBLICIDAD

Finanzas reconoce retrasos, pero destaca avances

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, reconoció este jueves que la ejecución presupuestaria continúa siendo baja; sin embargo, argumentó que las instituciones del Estado apenas han contado con el presupuesto aprobado durante dos meses, debido a que el decreto fue publicado oficialmente hasta abril.

El funcionario reveló que la ejecución alcanzó 33.4 % al cierre del primer semestre, aunque destacó que el porcentaje representa una mejora considerable respecto al inicio del gobierno anterior.

PUBLICIDAD

Emilio Hércules reconoció que la ejecución del presupuesto continúa siendo baja al cierre del primer semestre. El titular de Finanzas aseguró que las instituciones apenas han contado con el presupuesto durante dos meses. (Foto: Cortesía)

“La gestión de Asfura ha multiplicado por cinco esa ejecución llevándolo a 33.4 % en el primer semestre; sigue siendo muy baja y todos estamos de acuerdo”, declaró durante una entrevista concedida al noticiero TN5 Matutino.

Hércules explicó que los primeros cuatro meses del año prácticamente se perdieron para efectos de ejecución presupuestaria, ya que el Estado no contaba con un presupuesto oficialmente aprobado ni publicado en el diario oficial La Gaceta, situación que limitó el inicio de múltiples programas y proyectos.

PUBLICIDAD

“Hemos tenido mayo y junio, estamos iniciando el tercer mes en la que los diferentes funcionarios han tenido la oportunidad de ejecutar el presupuesto y tienen la presión del presidente para llevarlo a cabo”, afirmó.

Asimismo, consideró que la actual Ley de Compras del Estado se encuentra desfasada y ya no responde a las necesidades actuales de la administración pública, debido a que fue diseñada bajo un contexto diferente al que enfrentan actualmente las instituciones estatales.

Finalmente, manifestó su expectativa de que las distintas secretarías de Estado logren ejecutar los 48 mil millones de lempiras destinados a inversión pública, recursos que representan aproximadamente el 10 % del Presupuesto General de la República, con el objetivo de dinamizar la economía, generar empleo y fortalecer la prestación de servicios públicos durante el resto del año.