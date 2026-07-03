Cultura

Jujuy inauguró el Centro Cultural Lola Mora, una joya arquitectónica firmada por César Pelli

En un acto encabezado por el gobernador Carlos Sadir, el complejo abrió sus puertas como un espacio para muestras y actividades, con entrada gratuita para los jujeños hasta el 9 de julio

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Asi es el Centro Cultural Lola Mora, orgullo de la provincia de Jujuy

El gobernador Carlos Sadir inauguró el Centro Cultural Lola Mora en la ciudad de San Salvador de Jujuy. La apertura activó un nuevo espacio orientado a preservar y poner en valor el legado de la escultora tucumana y a operar como polo cultural y turístico provincial, según se informó durante el acto oficial. El mandatario jujeño vinculó la obra con políticas públicas iniciadas en 2015 para el crecimiento cultural de la provincia. En ese marco, planteó que el edificio se incorporó como lugar de encuentro para residentes y visitantes.

El gobernador precisó un dato de producción del proyecto: la construcción del complejo, diseñado por el arquitecto César Pelli, comenzó en 2022 y se concretó con participación de empresas locales y nacionales. También señaló que el Centro Cultural suma salas de exposición, auditorios y espacios educativos para sostener una agenda artística, cultural y de formación. Además, recordó además que el terreno donde se emplazó el complejo fue cedido por el Dr. Jorge Pasquini López. En el cierre del acto, invitó a jujeños y visitantes a usar el espacio y remarcó que la inauguración apuntó a la revitalización de ese sector de la ciudad.

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Centro Cultural Lola Mora - inauguración
El gobernador Carlos Sadir y demás autoridades provinciales en el momento de la apertura oficial del Centro Cultural Lola Mora

Cómo es el Centro Cultural Lola Mora

El Centro Cultural Lola Mora quedó presentado como un dispositivo de programación con infraestructura para exhibiciones y actividades en vivo. El esquema incluye salas de exposición, auditorios y áreas educativas, con foco en una cartelera amplia que combina agenda artística con instancias de formación.

La directora provincial de Administración, Victoria Martínez Fascio, detalló que el edificio se emplazó en un entorno natural y que la apertura incorporó una exposición fotográfica de Fabián González centrada en la historia de la obra. También adelantó que el público encontrará un restaurante, una mediateca y una tienda con productos de artistas locales, quienes desarrollaron cápsulas vinculadas a la identidad del espacio. Además, anunció que el ingreso será gratuito para los jujeños hasta el jueves 9 de julio. Luego se implementará un esquema de tarifas con precios diferenciados para residentes y no residentes.

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También presente en el acto, el exgobernador Gerardo Morales repasó el origen del proyecto y lo ubicó en una reunión con César Pelli en su estudio, gestionada por el entonces cónsul argentino en Nueva York, Mateo Estremé, durante una visita oficial. Morales sostuvo que la obra posicionará a Jujuy por su relevancia arquitectónica y por su vinculación con otras obras del arquitecto en diferentes lugares del mundo, y expresó expectativa por su aporte al turismo y al desarrollo cultural y económico provincial.

Tres estatuas de estilo clásico sobre pedestales cuadrados dentro de un edificio con paredes de cristal que muestran árboles y cielo azul
El Centro Cultural Lola Mora tiene salas de exposición, auditorios y espacios educativos para desarrollar una agenda artística y cultural en Jujuy

A su momento, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, afirmó que la inauguración constituyó un acontecimiento para la cultura jujeña y que reunió simbólicamente el legado de Lola Mora con la visión arquitectónica de César Pelli. También indicó que en la última década la provincia registró crecimiento turístico e inversiones, y atribuyó ese proceso al desarrollo de infraestructura y a la participación de la comunidad.

Sobre el complejo, se informó que el edificio incorporó soluciones sostenibles y materiales locales. La concreción se atribuyó a la decisión del Gobierno de Jujuy, con financiamiento provincial, y se presentó como el inicio de una nueva etapa orientada a encuentro, creación y desarrollo cultural. Entre las autoridades presentes, acompañaron al gobernador Sadir el vicegobernador Alberto Bernis; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Federico Otaola; el embajador de Ucrania en Argentina, Yurii Klymenko; el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; y el obispo César Daniel Fernández. También participaron ministros provinciales, jueces, legisladores, funcionarios de provincias del norte argentino, autoridades municipales y académicas, representantes de instituciones y cámaras empresariales, además de artistas y enviados de medios de comunicación.

[Fotos y video: prensa gobernación de Jujuy]

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