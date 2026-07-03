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El show de Novak Djokovic en Wimbledon: espectacular match point, triunfo récord y un tierno baile con su hija

El serbio avanzó a octavos de final al vencer al francés Arthur Rinderknech y lo celebró con una divertida coreografía junto a Tara, de 8 años. Nole alcanzó la marca de victorias en la Catedral que estaba en poder de Roger Federer

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Novak Djokovic volvió a regalar una de esas escenas que explican por qué, a sus 39 años, sigue siendo uno de los grandes protagonistas del tenis mundial. Avanzó este viernes a los octavos de final de Wimbledon tras derrotar al francés Arthur Rinderknech por 7-5, 6-4, 1-6 y 7-6 (4), pero el resultado terminó siendo apenas una parte del espectáculo que ofreció sobre el césped del All England Club.

El momento más impactante llegó en el último punto del partido, en el tie-break del cuarto set. Rinderknech, número 28 del ranking ATP, intentó resistir con una defensa desesperada y ambos jugadores terminaron lanzándose al suelo. Djokovic alcanzó una pelota prácticamente imposible cerca de la red y resolvió el punto a su favor. El tenista galo también quedó tendido sobre el césped, sin posibilidades de responder al golpe definitivo del serbio, que selló la clasificación tras un match point memorable.

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La ovación del público del Centre Court fue inmediata. Djokovic, siete veces campeón del tercer Grand Slam del año, celebró con una sonrisa y, enseguida, sumó un nuevo capítulo a su show: el serbio miró hacia uno de los palcos y comenzó a realizar una divertida coreografía. Del otro lado estaba Tara, su hija de ocho años, que imitó cada uno de los movimientos de su padre mientras ambos sonreían y bailaban frente a las cámaras.

La escena se volvió rápidamente viral en las redes sociales y ofreció una imagen muy distinta a la tensión vivida durante más de tres horas de partido. “Espero tener muchos más bailes en el torneo”, dijo luego del encuentro.

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Djokovic debió esforzarse al máximo para doblegar a un rival que lo exigió en todo momento. El francés se quedó con el tercer set por 6-1 y llevó el cuarto parcial hasta un desempate, donde Nole volvió a mostrar la jerarquía que lo convirtió en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

El triunfo también tuvo, para Djokovic, un valor estadístico muy importante: el actual número 8 del mundo alcanzó los 105 partidos ganados en el cuadro masculino de Wimbledon e igualó el récord que hasta ahora pertenecía en soledad a Roger Federer, ocho veces campeón del torneo. La plusmarca absoluta es propiedad de Martina Navratilova, que ganó 120 partidos en el cuadro femenino y posee nueve títulos en Londres

Djokovic continúa en carrera en busca de un nuevo título sobre el césped londinense y del 25° trofeo de Grand Slam de su trayectoria. En los octavos de final se enfrentará al ruso Roman Safiullin (132°), una de las sorpresas del certamen y quien eliminó a Joao Fonseca (27°), la sensación del tenis brasileño, con un contundente 6-3, 6-3 y 6-3.

El baile de Novak Djokovic tras la victoria (Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge)
El baile de Novak Djokovic tras la victoria (Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge)

El domingo, además de ir en busca del pasaje a cuartos, Djokovic tendrá la chance de convertirse en el tenista con más victorias en la historia de Wimbledon.

“Poder hacer historia en este deporte es un gran honor y privilegio, particularmente en este torneo. Lo he dicho muchas veces: siempre ha sido el torneo de mis sueños durante mi infancia“, comentó el ex número 1 del mundo.

Y amplió: “No estoy pensando realmente si será 104, 105 o 106. Solo intento ganar el partido del día. Hoy fue más estresante de lo habitual”.

Además, Djokovic se acordó de Federer, a quien ahora tendrá la oportunidad de superar en el número de victorias sobre las canchas de césped más famosas del planeta. "Propongo un enfrentamiento entre Roger y yo por el 106. El que gane se lo queda. ¡Llamemos a Roger para que venga!“, sentenció.

Novak Djokovic saluda a Arthur Rinderknech tras derrotarlo en la tercera ronda de Wimbledon (Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge)
Novak Djokovic saluda a Arthur Rinderknech tras derrotarlo en la tercera ronda de Wimbledon (Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge)

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