República Dominicana

El filo del puñal: Joven dominicana se convierte en el feminicidio 48 tras ser asesinada por su pareja

El hallazgo a orillas de la playa del cadáver de Yissel Jiménez, con heridas cortantes en distintas partes de su cuerpo, activó de inmediato una cacería humana por parte de la Policía Nacional en toda la provincia María Trinidad Sánchez

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La playa de Arroyo Salado, en el municipio de Cabrera, lugar paradisíaco que se convirtió en el escenario del feminicidio número 48 en la República Dominicana durante el 2026 (Cortesía: Ferreira De Jesús Javier).
La playa de Arroyo Salado, en el municipio de Cabrera, lugar paradisíaco que se convirtió en el escenario del feminicidio número 48 en la República Dominicana durante el 2026 (Cortesía: Ferreira De Jesús Javier).

El Atlántico dominicano, con su rítmico vaivén y su imponente belleza azul, amaneció convertido en el mudo testigo de una de las peores lacras sociales que desangran a la República Dominicana. Sobre la arena de la playa de Arroyo Salado, en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, el cuerpo sin vida de Yissel Jiménez, de apenas 29 años, interrumpió la postal paradisíaca para recordar la crudeza de una epidemia silenciosa: el feminicidio.

La mañana transcurría con normalidad en la cercana comunidad de Baoba del Piñal, de donde la joven era oriunda. Sin embargo, el rumor del hallazgo de un cadáver a la orilla del mar no tardó en quebrar la tranquilidad de los lugareños. La indignación y el dolor se propagaron con la rapidez del viento costero cuando los familiares confirmaron la identidad de la víctima.

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El cuerpo de Yissel presentaba múltiples y mortales heridas de arma blanca en el cuello y en distintas partes de su anatomía, un ataque certero que extinguió sus proyectos, sus risas y su futuro en un instante de extrema violencia.

De acuerdo con los informes preliminares recabados por las autoridades y compartidos por el vocero de la institución del orden, el coronel Diego Pesqueira, el cuerpo de Yissel fue abandonado justo en el límite donde la marea besa la tierra, lugar exacto donde se presume que le fue ocasionada la lesión fatal.

Yissel Jiménez, de 29 años, cuya vida fue truncada en Cabrera a manos de su pareja sentimental en un hecho que mantiene consternada a la comunidad de Baoba del Piñal.
Yissel Jiménez, de 29 años, cuya vida fue truncada en Cabrera a manos de su pareja sentimental en un hecho que mantiene consternada a la comunidad de Baoba del Piñal.

La escena fue acordonada rápidamente por efectivos de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), representantes del Ministerio Público y el médico legista de turno, quien certificó el deceso y ordenó el traslado de los restos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los exámenes de rigor.

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Durante el meticuloso procesamiento de la zona por parte de los peritos de la Policía Científica, se recolectaron evidencias tangibles que narran los últimos y desesperados momentos de la víctima. Entre la arena y la maleza cercana se ocupó el arma blanca presumiblemente utilizada para cometer el crimen, el teléfono celular de la joven y la motocicleta en la que solía desplazarse. Todo quedó allí, congelado en el tiempo, mientras el presunto agresor huía con rumbo desconocido.

Las miradas y las investigaciones oficiales apuntaron de inmediato hacia un único nombre, el de su pareja sentimental. Las autoridades han identificado como principal sospechoso a Yovanny María Martínez, de 38 años.

El vocero de la Policía Nacional, Coronel Diego Pesqueira, informa sobre el caso de la joven encontrada sin vida en la playa Arroyo Salado, Cabrera. El principal sospechoso es su pareja sentimental, quien es buscado activamente.

Una epidemia nacional: las cifras del horror en 2026

El asesinato de Yissel Jiménez no representa un hecho aislado ni una simple disputa trágica en una provincia costera. Este acontecimiento ocurre en un contexto de profunda alarma social y bajo advertencias explícitas de los colectivos de derechos humanos.

Pocos días antes de este suceso, la Fundación Vida Sin Violencia había lanzado una preocupante alerta pública sobre el incremento de los feminicidios íntimos en el territorio dominicano, reportando que durante el primer semestre del año 2026 ya se contabilizaban 47 mujeres asesinadas a manos de quienes alguna vez juraron amarlas y protegerlas.

Si el Ministerio Público califica formalmente el caso de Cabrera como un feminicidio íntimo, la muerte de Yissel elevaría el total nacional a 48 víctimas en lo que va de año. Esta cifra refleja una tendencia al alza que preocupa a sociólogos, psicólogos y activistas por igual.

Las estadísticas demuestran un patrón persistente y macabro: el hogar o el entorno afectivo compartido se han transformado en los espacios de mayor vulnerabilidad para las mujeres, siendo las parejas actuales y, con especial saña, las exparejas sentimentales, los verdugos recurrentes y actores intelectuales de estas tragedias directas que terminan en muerte.

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