Cultura

Agustina Buera enfrenta los prejuicios literarios: “Me parece incorrecto juzgar lo que la gente lee. Mientras la gente lea, está perfecto”

Una autora que desafía etiquetas, sufre la presión de la notoriedad digital y apuesta por relatos que exploran emociones auténticas. Se presenta este domingo en la Feria del Libro

Guardar
La escritora revela que el proceso de creación de su novela La noche que comencé a quererte estuvo marcado por la autocrítica y la presión personal - (Gentileza de la autora)
La escritora revela que el proceso de creación de su novela La noche que comencé a quererte estuvo marcado por la autocrítica y la presión personal - (Gentileza de la autora)

“Me parece incorrecto juzgar lo que la gente lee. Mientras la gente lea, está perfecto. Pueden ser poemas, cuentos de terror, novelas románticas, lo que sea”, comentó Agustina Buera durante la charla con Infobae en el marco del lanzamiento de La noche que comencé a quererte, su tercera novela publicada.

Durante el diálogo, Buera compartió cómo la presión, la autocrítica y el deseo de conectar con sus lectores incidieron en un proceso de escritura marcado por la búsqueda de autenticidad y superación personal. El reconocimiento público en redes sociales y los prejuicios hacia los autores que emergen de internet forman parte de los desafíos actuales. “No me considero una persona pública, pero sé que me van a leer. Y uno nunca se puede despegar de eso, jamás... Hay algo en el cerebro que sabe que alguien lo va a leer”.

PUBLICIDAD

El universo ficticio de Nanai, inspirado en ciudades costeras argentinas, es el escenario central de las últimas novelas de Agustina Buera - (Gentileza de la editorial Grupo Planeta)
El universo ficticio de Nanai, inspirado en ciudades costeras argentinas, es el escenario central de las últimas novelas de Agustina Buera - (Gentileza de la editorial Grupo Planeta)

El proceso creativo y emocional detrás de La noche que comencé a quererte estuvo definido por una fuerte autocrítica y una expectativa personal elevada. Buera comenzó a escribir la novela con entusiasmo, pero atravesó bloqueos, reescrituras completas, y una autopercepción de presión constante. Esto llevó a una historia con un tono más ligero y lúdico respecto a sus trabajos anteriores, reflejando su intención de explorar nuevas formas narrativas y dejar atrás el dramatismo de sus primeros libros.

“Nunca la pasé tan mal escribiendo. Tenía mucha presión. Creo que era una mezcla entre querer escribir esta historia lo mejor posible y mi propia expectativa. Pensé que iba a ser más fácil. Era la primera vez que iba a escribir sobre personajes que las personas ya conocían”, explicó Agustina ya que La noche que empecé a quererte se desprende de su segunda novela: Los atardeceres que perdimos.

PUBLICIDAD

Agustina Buera rechaza los prejuicios literarios y defiende el valor de leer cualquier género, desde novelas románticas hasta cuentos de terror - (Gentileza de la autora)
Agustina Buera rechaza los prejuicios literarios y defiende el valor de leer cualquier género, desde novelas románticas hasta cuentos de terror - (Gentileza de la autora)

Además, la autora reflexionó sobre la visibilidad y el juicio que acompaña publicar libros tras haber ganado notoriedad en redes sociales. “Siento que yo también y siempre tengo que demostrar que vale la pena leerme. Que vale la pena leerme aunque no sea solo escritora”, explicó. “Como si ser influencer fuera mi personalidad, como si compartir algo en redes significara que no puedo hacer otra cosa. Es medio limitante...”.

Universo Nanai y construcción de personajes

El universo de Nanai constituye el escenario ficticio central en sus dos últimas novelas. “Voy a hacer un lugar ficticio. En mi mente yo sé lo que es, pero no lo voy a nombrar”, comentó Buera manteniendo la expectativa para luego mencionar que en su mente es como una mezcla y una síntesis de muchas ciudades de la costa nacional.

Sobre los protagonistas, Juana y Tomás, la autora comentó: “Yo descubrí pronto que quería que ellos tuviesen una historia y eso me hizo fácil las cosas porque la pude marcar bastante a Juana y no lo marqué tanto a Tomás, porque odio limitarme. A Tomás lo conocés acá y te enamorás de él junto a Juana, que era algo muy importante para mí”.

Los desafíos de hacerse visible en redes sociales impactan en la percepción y el juicio sobre los autores emergentes en la literatura juvenil argentina - (Gentileza de la autora)
Los desafíos de hacerse visible en redes sociales impactan en la percepción y el juicio sobre los autores emergentes en la literatura juvenil argentina - (Gentileza de la autora)

Por otro lado, la relación de Buera con Juana también marca distancia respecto a lo autobiográfico. “Juana es la persona más diferente y alejada a mí espiritualmente del libro. Ella ama el amor y lo vuelve a intentar, incluso si le rompieron el corazón. Es valiente”.

Aunque la autora se siente completamente lejana a la protagonista de La noche que comencé a quererte, el amor es el eje central que atraviesa su obra. “A mí me encanta hablar del amor, escribir sobre el amor. Para algunas personas debe parecer un tema tonto, pero honestamente, cuando te lo ponés a filosofar, todos nos movemos por el amor, por el feo amor y por el lindo”.

En cuanto a sus búsquedas personales, Buera asegura: “Me gusta que haya un cambio. El amor va cambiando también a medida que vas creciendo. Los personajes son más racionales en esta novela, sin perder intensidad... Siento que el libro va a explorar un poco eso, cuando dejás de pensar y simplemente sentís”.

La autora destaca el crecimiento de la literatura juvenil argentina, con mayor variedad de voces y propuestas contemporáneas para jóvenes lectores - (Gentileza de la autora)
La autora destaca el crecimiento de la literatura juvenil argentina, con mayor variedad de voces y propuestas contemporáneas para jóvenes lectores - (Gentileza de la autora)

Lengua, identidad, prejuicios y literatura juvenil argentina

Un sello identitario de la autora es el uso del lenguaje rioplatense en los diálogos, algo que es cada vez más visto en la literatura juvenil hecha en Argentina. “Me costaba mucho pensar en neutro. O sea, me costaba un horror. Al no salirme natural, aunque quisiera, me hubiese costado mucho. Y después había un poco de orgullo de que quien me lea sepa que soy argentina”, comentó Agustina.

Las historias que narra, aunque se ambientan en lugares ficticios o poco específicos, están atravesadas por referencias culturales de su entorno. “Trato de que haya un balance. Son argentinos, pero tampoco tiene que sonar el himno cada vez que abrís el libro, si no parece una propaganda del dialecto rioplatense”, reflexionó la autora. “Para quienes creen que si es en otro país debe estar en neutro, mi consejo es que lean autoras españolas que ponen sus personajes en Londres o París. Y no hablan en francés, lo hacen en español, y el personaje es londinense o parisino o noruego”.

Juana y Tomás, protagonistas de La noche que comencé a quererte, exploran diferentes formas de amar y superar el dolor en el género romántico - (Gentileza de la autora)
Juana y Tomás, protagonistas de La noche que comencé a quererte, exploran diferentes formas de amar y superar el dolor en el género romántico - (Gentileza de la autora)

Sobre la literatura juvenil en Argentina, Buera observa un crecimiento en la oferta y la autenticidad. “Cuando yo era chica, no había tanta variedad de libros juveniles locales. Creo que eso viene un poco con jóvenes argentinos escribiendo y probablemente ahora hay más variedad. Tal vez siempre hubo, esa es mi percepción”.

Así mismo, remarcó el valor de la novela romántica y la literatura juvenil frente a los prejuicios que muchas veces pueden llegar a tener ese tipo de historias. “Hay algo de la práctica de la empatía, de la conexión con los sentimientos, de permitirse llorar. Yo nunca lloré con un libro de economía. La literatura de amor es bastante saludable”.

La autora presentará el nuevo libro en Feria Internacional del Libro de Buenos Aires este domingo 3 de mayo a las 14:30 hs junto a Ivana Kasper, autora de Más inmenso que el cielo, en la Sala Tulio Halperín Donghi del Pabellón Azúl.

Temas Relacionados

Feria Internacional del Libro de Buenos AiresAgustina BueraLiteratura JuvenilNovela RománticaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Charly García nos gusta porque nos hace bien”: Fito Páez presentó el magnífico libro de Rep ‘Charly absoluto’

Conducida por Juan Boido, la charla del músico y el ilustrador se convirtió en una rica reflexión sobre la trascendencia del hombre del oído absoluto en la cultura argentina. “Es un fusible moral”, definió Páez

“Charly García nos gusta porque nos hace bien”: Fito Páez presentó el magnífico libro de Rep ‘Charly absoluto’

Maurizio Cattelan y un museo suizo sorprenden: una muestra de Cézanne se puede visitar con malla o bikini

Por idea del artista italiano, la Fondation Beyeler de Basilea invita a apreciar las obras del pintor francés según el código de vestimenta de la serie ‘Las bañistas’

Maurizio Cattelan y un museo suizo sorprenden: una muestra de Cézanne se puede visitar con malla o bikini

Leonardo Padura en Buenos Aires: “Mi madre tiene una jubilación de 1.500 pesos cubanos y 30 huevos cuestan 3.000”

El autor presentó “Morir en la arena” en la Feria del Libro de Buenos Aires. Las nuevas olas migratorias, la erosión social y su apuesta íntima por la memoria. Sus últimos seis libros, dice, no se publicaron en su país

Leonardo Padura en Buenos Aires: “Mi madre tiene una jubilación de 1.500 pesos cubanos y 30 huevos cuestan 3.000”

La generación que creció con pantallas eligió los libros para pasar el feriado y un autor firmó durante 7 horas sin parar

En la Feria del Libro hubo encuentros inolvidables y la pasión de nuevas generaciones convivió con largas filas y obsesiones por ejemplares únicos

La generación que creció con pantallas eligió los libros para pasar el feriado y un autor firmó durante 7 horas sin parar

Marcos Montes rinde tributo a Atahualpa Yupanqui en el Centro Cultural Borges

El actor y cantante, acompañado por Fernanda Morello, Facundo Ramírez y Gabriela Bernasconi, presenta este sábado el disco ‘Un mundo guardado’, con versiones del repertorio del notable compositor

Marcos Montes rinde tributo a Atahualpa Yupanqui en el Centro Cultural Borges
DEPORTES
Tras culminar 10° en la carrera Sprint, Colapinto afrontará la clasificación del GP de Miami de la Fórmula 1: horario y TV

Tras culminar 10° en la carrera Sprint, Colapinto afrontará la clasificación del GP de Miami de la Fórmula 1: horario y TV

Boca Juniors empata contra Central Córdoba en busca de quedarse con el liderazgo de su zona en el Torneo Apertura

Naoya Inoue retuvo el título mundial en la pelea más importante de la historia del boxeo japonés: el cabezazo que lo benefició

Se definen los clasificados a los octavos de final del Apertura: así están las posiciones del torneo y la Tabla Anual

Así quedaron las posiciones de la Fórmula 1 tras la victoria de Norris en la Sprint de Miami: la caída de Alpine en la tabla

TELESHOW
El emotivo texto que la nieta de Luis Brandoni escribió a casi dos semanas de la muerte del actor: "Tu cara en todas partes"

El emotivo texto que la nieta de Luis Brandoni escribió a casi dos semanas de la muerte del actor: "Tu cara en todas partes"

La espectacular fiesta pre wedding de Cande Ruggeri y Nico Maccari: dresscode especial y decoración de ensueño

Calu Rivero está en Río de Janeiro para ver el concierto de Shakira: “Una emoción”

Las fotos de la velada romántica de Sabrina Rojas y José Chatruc en Brasil: “Mi cita”

Soledad Silveyra recordó cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni: “Me cuesta mucho superarlo, lo extraño horrores”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Empresa Privada y Fondo Monetario Internacional dialogan sobre mitigación de riesgos externos

Honduras: Empresa Privada y Fondo Monetario Internacional dialogan sobre mitigación de riesgos externos

Desde comer más alimentos con fibras hasta una banda elástica en el consultorio, las claves más actualizadas para tratar las hemorroides

República Dominicana: Abinader reconoce a figuras clave del sector laboral en la primera entrega del Premio al Mérito

Antinarcóticos de Guatemala erradica más de 87 mil matas de marihuana en un operativo en Petén

Aerolínea japonesa y Boeing inspeccionan principal aeropuerto de Panamá para evaluar vuelo desde Tokio