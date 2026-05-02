El debut de Ivana Kasper y la transformación del romance: clubes de lectura, personajes con heridas profundas y un relato a dos voces

La autora resalta que su objetivo es conectar con los lectores a través de emociones auténticas y situaciones cotidianas, temas centrales del género romántico - (Gentileza de la autora)

Ivana Kasper, comunicadora y referente en la promoción de la lectura en redes sociales, debuta en la ficción con la novela Más inmenso que el cielo. Tras consolidar una comunidad activa a través de su proyecto @hoyestaparaleer y organizar clubes de lectura en Buenos Aires, da un paso más e ingresa al mundo editorial, planteando nuevas formas de construir vínculos entre lectores y autores en el ámbito de la literatura romántica.

El debut literario de Kasper entrelaza el encanto del género romántico con personajes complejos y situaciones auténticas donde las emociones están a flor de piel. “Es muy emocionante, todavía sigo en shock por cosas simples como entrar a una librería y ver mi libro ahí”, contó en diálogo con Infobae.

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La escritora defiende el valor social y literario del romance, y cuestiona los prejuicios que minimizan la obra de autoras del género (Editorial Planeta)

Más inmenso que el cielo narra el cruce de caminos entre dos personas que deben reconstruirse tras perder lo que creían esencial en sus vidas. Becca ve cómo la gimnasia, su pasión y refugio, se desvanece tras un giro inesperado que la obliga a redefinirse. Ethan, por su parte, sostiene una rutina aparentemente estable, pero percibe que su vida dejó de pertenecerle. Al encontrarse, ambos descubren una conexión inesperada que los enfrenta al desafío de soltar lo que ya no funciona y animarse a imaginar un futuro distinto.

La historia narrada a dos voces explora aquello que puede llevar al límite a una persona, con una cuota de perseverancia y esperanza que abraza al lector.

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Tras la publicación de Más inmenso que el cielo, Ivana enfatizó que su objetivo principal consiste en crear historias que conecten con los lectores desde lo emocional y lo cotidiano. “Yo escribo lo que a mí me gusta leer. Me atrapan las historias románticas, pero también aquellas que ofrecen más, con personajes que enfrentan problemas reales, pasados complejos”, dijo Kasper.

El proyecto @hoyestaparaleer surge para fomentar la lectura y construir comunidad sin buscar fama, convirtiéndose en un puente entre autores y lectores (Gentileza Ivana Kasper)

En el proceso de dar vida a Becca y Ethan, eligió no describir físicamente a sus protagonistas. “No me interesaba centrarme en la belleza física de los personajes”, señaló. Esta decisión responde a su búsqueda de profundidad y autenticidad, un rasgo que también traslada a su defensa de la literatura romántica.

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“Cada vez que digo que escribo romance siento esa mirada despectiva, ese ‘ah’ que baja el precio a lo que hacemos”, lamentó sobre los prejuicios que persisten en torno al género, especialmente cuando es cultivado por mujeres.

En ese sentido, Kasper cuestiona la idea de “literatura menor” y sostiene que los libros son para todos, defendiendo el valor literario y social de las historias centradas en el amor.

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El camino editorial tampoco estuvo exento de desafíos. “A veces se piensa que publicar fue sencillo solo por tener seguidores, cuando detrás hay mucho trabajo y un proceso creativo real. Agradezco que una editorial creyera en mi libro porque el esfuerzo y los rechazos forman parte del camino”, reconoció.

Sobre su proceso de escritura, Kasper explicó que la organización fue clave para avanzar en la escritura: “En mi caso fue sentarme, planificar, organizarme en Google Calendar y tratar la escritura como un trabajo”.

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Ivana Kasper presentará su libro en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el domingo 3 de mayo, junto a Agustina Buera en el Pabellón Azul ( Gentileza Ivana Kasper)

Aunque mantuvo una actitud decidida, admitió que el proceso incluyó bloqueos y dificultades para encontrar tiempo. “A veces se romantiza el proceso de escribir; hay una parte áspera llena de dudas, correcciones y miedo a no estar a la altura”, señaló.

En tanto, el temor a la recepción acompañó cada etapa: “El miedo está siempre: a que guste, a que lo odien, a exponerse. Poner el trabajo propio ante los lectores es convivir con ese vértigo”.

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Por otro lado, el proyecto @hoyestaparaleer nació con la idea de fomentar el hábito lector sin buscar fama ni colaboraciones. “Todo empezó porque mi objetivo siempre fue que más gente lea”, afirmó. Para Kasper, la lectura trasciende las páginas y se convierte en un punto de encuentro.

Además, la autora destacó el rol clave de la comunidad y de los clubes de lectura en la difusión de su novela, ya que el contacto directo con los lectores —tanto en redes sociales como en encuentros presenciales— no solo amplía su alcance, sino que también enriquece la experiencia literaria, al generar intercambios, debates y nuevas conexiones entre quienes comparten la misma obra.

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Ivana Kasper debuta como autora de romance con su novela Más inmenso que el cielo, tras años liderando clubes y comunidades lectoras online (Gentileza de la autora)

Sobre proyector futuros, la autora anticipó que está trabajando en una segunda parte protagonizada por personajes secundarios de Más inmenso que el cielo: “No serán Becca ni Ethan, pero sí personajes con mucho potencial y con historias que quiero desarrollar”. Además, expresa su interés por explorar otros géneros como la distopía o la fantasía, aunque el romance seguirá siendo central en sus relatos.

En este momento, su prioridad es acompañar la promoción de Más inmenso que el cielo, participar en ferias y encuentros con lectores y fortalecer la red que se teje en torno a los clubes de lectura. La pasión por los libros y el deseo de compartir historias siguen siendo el motor que impulsa su trabajo.

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La autora presentará el nuevo libro en Feria Internacional del Libro de Buenos Aires este domingo 3 de mayo a las 14:30 junto Agustina Buera, autora de La noche que comencé a quererte, en la Sala Tulio Halperín Donghi del Pabellón Azúl.