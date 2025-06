Pamela Stupia se reinventa con un nuevo thriller: “Me parece más importante evolucionar”

La autora argentina presenta 'Donde las mentiras sean eternas', una novela de misterio con tintes románticos y secretos familiares - (Ediciones Urano)

Con más de 14 libros publicados y una comunidad de lectores que la acompaña desde hace años, Pamela Stupia se convirtió en una voz imprescindible dentro de la literatura contemporánea en Argentina.

Su vínculo con el público no solo se forjó en librerías y ferias, sino también en redes sociales, donde mantiene una conversación diaria con miles de lectores que crecieron junto a sus historias.

Ese compromiso constante se refleja en su última novela, Donde las mentiras sean eternas, un thriller con tintes románticos que marca un nuevo capítulo en su carrera literaria: el paso decidido hacia un registro más adulto, más oscuro y más desafiante.

En diálogo con Infobae, Stupia repasa su recorrido desde el periodismo y la literatura juvenil hasta esta nueva etapa, donde la evolución creativa y el cuidado del vínculo con sus lectores siguen siendo su prioridad.

Pamela Stupia sorprende con un thriller adulto que marca un giro en su carrera literaria y desafía los límites del género

Del periodismo al fenómeno literario

Antes de ser escritora, Stupia trabajó durante más de una década en medios de comunicación. “Trabajé en medios como 12 años, me había esforzado un montón y aparte me encantaba. Era el trabajo de mis sueños”, contó.

Pero su ritmo de vida era insostenible: escribía de noche su primera saga, después del trabajo, mientras a la par producía videos para YouTube y actualizaba sus redes. “No sé cómo lograba hacer tantas cosas a la vez. Cuando hago más cosas, funciono mejor”, confesó.

Ese entrenamiento periodístico le dejó una herramienta clave: velocidad y disciplina. “Yo escribía muchas notas por día. No sabía que me estaba entrenando en ese momento, pero escribo muy rápido”, dijo.

El salto de lo juvenil a lo adulto

Pamela Stupia construyó su primer público con la trilogía 14/7, protagonizada por cuatro amigas adolescentes en Buenos Aires. Luego consolidó su voz con la bilogía Amistades Imperfectas y su trilogía Hopendath, pero sintió que había llegado el momento de evolucionar. “Ya no encajaba con mi público y tampoco era lo que tenía ganas de escribir”, expresó.

Pame Stupia con Barby Drewsen (@booksbyselina) e Ivana Kaspe (@hoyestaparaleer) en la presentación de su nueva novela a sala llena en la edición 49° de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires - (Ediciones Urano)

Luego de publicar dos libros donde sus protagonistas afrontaban el cambio de la juventud a la adultez - Cuando te vas y Las siete vidas de Mason Dath - su carrera como escritora llegó a una completa transformación en Mi deseo es odiarte, una novela más intensa, con escenas explícitas y personajes adultos.

Además de su metamorfosis de escritura, también hubo un cambio de casa editorial. “Finalmente, lo terminé publicando con otra editorial. Cuando empecé a trabajar con ellos me dijeron ‘subile más el tono’. Y eso me divirtió mucho, porque me había limitado antes. Fue el libro que más se transformó, de cómo era, a cómo terminó”, recordó.

Aunque escribió libros infantiles —como Nuevas amigas. Diario de aventuras—, admite que no es su zona de confort. “Fue una propuesta de la editorial anterior. Me gustó escribirlo, lo hice en pandemia como un respiro mientras escribía mi saga Hopendath, pero no siento que sea lo mío“, explicó.

Tampoco descarta volver a lo juvenil, aunque lo ve como un desafío mayor: “Tiene muchas limitaciones. Para mí es muy importante el mensaje que se da. Hay que tener muchas ganas para escribir juvenil”.

La autora defiende la importancia de cuidar el mensaje en la literatura juvenil y desafía prejuicios sobre el género - (Bernardo Cornejo)

Para Stupia, escribir literatura juvenil no es más fácil, sino más exigente. “Se cree que no, pero el público juvenil es muy exigente. Hay que prestar mucha atención al mensaje. A veces los adolescentes leen libros para adultos, y no conectan con esos personajes porque no los representan”, explicó.

También remarcó el prejuicio que aún persiste hacia los autores que escriben juvenil o que provienen de las redes. “Una vez me preguntaron en una entrevista si no me daba vergüenza escribir juvenil. Y no, no me da vergüenza. Hay muchos libros juveniles que hicieron que los chicos leyeran. Harry Potter, Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, todos empezaron por ahí”, apuntó.

“Donde las mentiras sean eternas”

El nuevo libro de Pamela Stupia marca un giro decisivo en su carrera. Con tintes románticos y una atmósfera cargada de tensión, Donde las mentiras sean eternas se inscribe en el género thriller adulto, donde las emociones profundas y los secretos familiares son el motor de una trama que desafía las certezas del lector.

Durante la presentación de la novela en la 49ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Stupia sorprendió al revelar que esta historia jamás estuvo en sus planes. Fue una pregunta del público durante la edición anterior de la feria, en 2023, la que activó su imaginación: “¿Qué género no te animarías a escribir?”. La respuesta fue inmediata —“thriller”— y el desafío, inevitable.

La protagonista Amanda regresa a Chicago para enfrentar el pasado y la desaparición de su mejor amiga, eje central del nuevo libro - (Ediciones Urano)

Pamela, durante la presentación de la novela y también en sus redes sociales, comentó sobre su amor y afán por este tipo de libros, por lo que, el desafío venía más por la parte de superar sus propias expectativas y satisface su “yo lector”. “Me parece más importante evolucionar y probar cosas nuevas que quedarme estancada”, sostuvo la escritora.

Así nació la historia de Amanda, una joven que, tras cuatro años lejos de su ciudad natal, regresa a Chicago luego de la muerte de su abuela. Ese regreso la obliga a enfrentarse no solo a su pasado, sino a la desaparición de su mejor amiga Rylee, un caso no resuelto que marcó su vida para siempre. Pero también la enfrenta a Cooper, el hermano de Rylee, una estrella del fútbol profesional que carga con la misma herida y el mismo secreto.

“Amanda me costó un montón. Es un personaje con muchas contradicciones, que por momentos cae bien y por momentos no”, confesó la autora. Justamente, esas contradicciones son las que convierten a sus personajes en figuras humanas, con luces y sombras.

Entre ellos, se destaca Riley —sí, la misma que desapareció—, cuya historia se entreteje a través de recuerdos, vínculos rotos y misterios sin resolver. “Riley fue el personaje más divertido que escribí en mi vida porque no tenía ningún tipo de límite. Se comió el libro”, agregó Stupia.

Stupia evoluciona de la literatura juvenil al thriller, adaptando su escritura a un público que creció junto a sus historias - (Ediciones Urano)

El tono oscuro y el enfoque adulto de la novela suponen una evolución lógica en su carrera, en línea con lectores que también maduraron. “Me gusta cuando los personajes no son fáciles de encontrar en otros libros, cuando no son clichés”, afirmó.

Con este libro, Stupia también busca conquistar nuevos mercados. Donde las mentiras sean eternas se publicará próximamente en España y varios países de Latinoamérica, una expansión que acompaña su crecimiento como autora que, sin dejar de lado su comunidad lectora, se atreve a cruzar las fronteras del género y la edad.

Un vínculo único con sus lectores

Para Pamela, el éxito literario no se mide solo en ventas o rankings, sino en la conexión emocional que construye con su público. Desde sus primeras publicaciones, la autora cultivó una relación directa y cercana con sus lectores, quienes la acompañan desde que debutó con la trilogía 14/7. Actualmente, muchos de ellos ya son adultos, pero siguen encontrando en sus historias —juveniles o adultas— un espacio donde verse reflejados.

Es más, citando a la autora en los agradecimientos de su última novela, se puede palpar esa conexión especial que tiene con ellos: “Estoy lejos de ser Roberto Carlos, no tengo un millón de amigos, pero los tengo a ustedes, que me acompañan hace años en cualquier cosa que haga. Que estaban en la escuela y, de repente, ahora piden el día en el trabajo para ir a una firma”.

El vínculo directo de Pamela Stupia con sus lectores se fortalece a través de redes sociales y presentaciones multitudinarias - (Bellomo)

“Yo hablo todo el tiempo con los lectores y esa interacción es lo más divertido”, confesó Stupia, reconociendo que las redes sociales son su principal canal de contacto. Esa cercanía va más allá del mundo digital.

Por ejemplo, en la Feria del Libro de Buenos Aires, sus firmas congregan a cientos de personas. En su última presentación, por ejemplo, se repartieron más de 500 números, un gesto que evidencia la fuerza de ese lazo. Sin olvidar que ese día La Rural estalló por la visita de autoras internacionales consagradas como Alice Kellen y Elizabeth Benavent.

Otro ejemplo que ilustra su compromiso con su comunidad es el rechazo de la adaptación audiovisual de Starlie y Zoe por cambios que traicionaban el mensaje original, Stupia no dudó: “Sentía que les iba a fallar si seguía ciegamente”, explicó. Para ella, cuidar lo que sus lectores valoran en sus historias es una prioridad.

Además, muchas de sus decisiones creativas surgen del contacto directo con su audiencia. “Yo conozco mucho a mis lectores. No me cuesta saber lo que les gusta o lo que tienen ganas de leer”, dijo. Incluso en sus novelas más recientes, como Donde las mentiras sean eternas, reconoce que escribe pensando también en aquellos que la siguen desde el inicio, ofreciendo historias que desafían sin alejar.

Pamela Stupia prioriza la calidad y la conexión emocional con su audiencia en cada nueva etapa de su trayectoria literaria - (Ediciones Urano)

Hoy, Stupia trabaja en dos nuevos proyectos. Uno sigue la línea de “Mi deseo es odiarte”; el otro es completamente distinto. Y aunque desde que arrancó este camino literario no dejó de publicar, en el presente ella prefiere priorizar la calidad: “Ahora estoy tratando de ir más lento. No quiero meterme en esa vorágine. Me gusta escribir, lo quiero disfrutar, lo quiero hacer bien”.

“Quiero tomarme mi tiempo. Ya no quiero publicar por obligación. Quiero escribir lo que tengo ganas y cuidar mis historias”, aseguró.

Pamela Stupia no solo escribe libros: construye puentes entre generaciones, entre plataformas y géneros, entre emociones y ficción. Y lo hace con una convicción que no cede: “Lo más importante son los lectores”.