Cultura

Crisis en la edición francesa: 115 autores rompen con la editorial Grasset tras el despido de un editor

La inesperada decisión de abandonar el reconocido sello une a figuras como Virginie Despentes y Frédéric Beigbeder, quienes protestan por la salida de Olivier Nora y advierten sobre cambios preocupantes bajo el mando de Vincent Bolloré

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Crisis en la edición francesa: 115 autores que rompen con la editorial Grasset tras el despido de un editor (REUTERS/Christian Hartmann)
Crisis en la edición francesa: 115 autores que rompen con la editorial Grasset tras el despido de un editor (REUTERS/Christian Hartmann)

El sector de la edición en Francia se vio sacudido este jueves por el anuncio de 115 escritores de negarse a volver a publicar en la conocida editorial Grasset para denunciar el “despido” de su director, del que acusan al multimillonario conservador Vincent Bolloré.

Esta decisión inédita, que incluye a grandes nombres de las letras francesas como Virginie Despentes o Frédéric Beigbeder, tiene lugar tras el anuncio a principios de semana de la salida de Olivier Nora de la dirección de Grasset, editorial de la que estaba al frente desde hacía 26 años y que pertenece al grupo Hachette, controlado por el multimillonario Bolloré desde 2023.

En una carta abierta publicada el miércoles por la noche, los 115 escritores denuncian “un atentado inaceptable contra la independencia editorial” de Grasset tras el anuncio de Nora, de 66 años y muy respetado en el sector.

Vincent Bolloré (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Vincent Bolloré (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Las razones de esta marcha inesperada del dirigente no trascendieron por el momento pero, según el colectivo, se trata de un “despido”.

“Somos autores de Grasset, hemos publicado en Grasset o tenemos un libro que va a salir en Grasset, pero no firmaremos nuestro próximo libro en Grasset“, dicen los 115 firmantes de la carta, entre los que figuran pesos pesados como Virginie Despentes, Sorj Chalandon, Bernard-Henri Lévy o Frédéric Beigbeder.

En el texto, los autores rinden homenaje a Nora, descrito como la clave que permite unir una editorial que hasta ahora albergaba a escritores de opiniones muy diversas.

“Las ediciones Grasset eran nuestra casa, especial, porque en ellas convivían pacíficamente autoras y autores que no estaban de acuerdo en gran cosa. Olivier Nora fue su baluarte y su cemento gracias a su elegancia moral, su disponibilidad y su compromiso", señala la misiva.

Virginie Despentes
Virginie Despentes

“Editoriales de extrema derecha”

“Hoy tenemos algo en común: nos negamos a ser rehenes de una guerra ideológica que busca imponer el autoritarismo en toda la cultura y los medios”, afirman.

La salida de Nora marca una nueva etapa en la recomposición de las editoriales controladas por Hachette Livre, el número uno de la edición francesa y tercer grupo editorial mundial, impulsada en los últimos años por Bolloré.

Bolloré, que hizo fortuna en el sector logístico en África, se ha impuesto desde hace dos décadas como una figura ineludible de los medios de comunicación en Francia, donde es conocido por sus posiciones ultraconservadoras. CNews, uno de los canales que dirige, es acusado a menudo de hacer comentarios racistas.

Frédéric Beigbeder (REUTERS/Stephane Mahe)
Frédéric Beigbeder (REUTERS/Stephane Mahe)

“Era imposible no hacer nada. La marcha de Olivier Nora fue una chispa. Hemos visto lo que Bolloré hizo en iTélé, en Europe 1, en el JDD, en Fayard. No podemos dejar que todas las editoriales del grupo Hachette se conviertan en editoriales de extrema derecha“, contó el jueves la novelista Colombe Schneck.

"Vincent Bolloré es Atila, llega, destruye a su antojo, corrompe porque hay gente que se queda y que no tiene elección", declaró uno de estos autores, el periodista Claude Askolovitch, a la radio France Inter.

El grupo Hachette no reaccionó de inmediato a la publicación de la carta.

El grupo anunció esta semana que Jean-Christophe Thiery, director general de Louis Hachette Group y hombre de confianza de Bolloré, asumirá la dirección de Grasset.

Los autores firmantes contemplan ahora iniciar un procedimiento para recuperar sus derechos sobre los libros que han publicado en Grasset, algo que también desean hacer varias decenas de escritores de Fayard, otra editorial del ámbito de Hachette.

Fuente: AFP

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