Cultura

Recuperan pinturas del Renacimiento que un bombardeo convirtió en 30.000 fragmentos

La historia de fragmentos rescatados revela cómo tecnología y emoción pueden reconstruir legado y comunidad

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Capilla Ovetari
La capilla Ovetari tendrá de vuelta sus frescos.

La recuperación de 31 fragmentos de frescos renacentistas, procedentes de la Capilla Ovetari en la Iglesia de los Eremitas de Padua, establece un precedente en restauración patrimonial con el respaldo del Ministerio de Cultura de Italia. Estos restos, que quedaron reducidos a 30.000 fragmentos tras el bombardeo aliado de 1944, han sido identificados, clasificados y seleccionados —en cantidad exacta de 31 fragmentos de frescos— bajo la coordinación técnica del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM), organismo intergubernamental especializado en conservación patrimonial. Se trata de una recuperación sin precedentes por su especificidad material dentro del arte mural italiano de los últimos años.

El avance surge después de una de las pérdidas más graves del patrimonio artístico italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Los frescos, obra de Andrea Mantegna, Niccolò Pizzolo, Antonio Vivarini y Giovanni d’Alemagna desarrollada entre los siglos XIV y XV, eran considerados irrecuperables tras la destrucción de 1944, informó el Ministerio. Actualmente, la autorización oficial para integrar los fragmentos identificados en su contexto arquitectónico original da inicio a una intervención que recurre a tecnologías digitales y técnicas avanzadas de restauración. Estas permitirán suplir lagunas visuales sin alterar la integridad histórica de la obra.

Italia recupera fragmentos
Los fragmentos de pinturas murales de la Capilla de Ovetari permitirán la reconstrucción de murales que se creían perdidos.

El procedimiento contempla un plan multidisciplinario que utiliza herramientas digitales especializadas para mapear la ubicación de cada segmento, con el objetivo de reconstruir zonas clave del conjunto mural de la Capilla Ovetari. La incorporación de estas tecnologías representa un cambio metodológico en la intervención sobre patrimonio dañado por guerra, combinando rigurosidad científica y criterios restrictivos para la reintegración visual.

Presentación oficial y perspectivas del nuevo plan de reconstrucción

El ministro de Cultura Alessandro Giuli y la directora general del ICCROM, Aruna Francesca Maria Gujral, presentaron el plan de recuperación desde la iglesia, formalizando el retorno de los 31 fragmentos de frescos a su lugar original. El Ministerio precisó que la estrategia de reconstrucción artística está diseñada para restaurar el espacio de la capilla y asegurar su función dentro del patrimonio de la comunidad local y nacional.

Según el comunicado ministerial, los próximos pasos incluyen la integración gradual de los fragmentos en los muros preservados, utilizando técnicas conservacionistas que garantizan el respeto al estado material original y la legibilidad histórica de los frescos. El plan cuenta con la colaboración permanente entre entidades técnico-científicas y autoridades culturales.

La Capilla Ovetari, situada en el crucero derecho de la iglesia de los Eremitas en Padua, conserva pinturas murales que narran escenas de la vida de Cristóbal y Santiago en tres secciones superpuestas. Las partes visibles actualmente dejan apreciar la disposición original y la profundidad espacial concebidas por los artistas. Encargada a mediados del siglo XV por el notario Andrea Ovetari, la decoración de la capilla fue realizada durante nueve años por varios pintores, hasta que un bombardeo aliado de 1944 destruyó la mayor parte de las obras. Posteriormente, se han recompuesto y estudiado fragmentos, y las escenas reflejan devociones medievales a los santos. Los visitantes pueden observar hoy la composición y el color, muestras de la organización innovadora de imágenes del período tardío medieval.

Capilla Ovetari
Los frescos serán reconstruidos con técnicas digitales.

El proyecto de identificación e integración de estos 31 fragmentos de frescos establece una referencia en la restauración postbélica del patrimonio artístico italiano y valida el trabajo de los equipos responsables en la intervención sobre conjuntos severamente dañados durante conflictos armados.

La capilla es accesible durante el horario de apertura de la iglesia, y los visitantes deben reservar tiempo para apreciar los fragmentos conservados, así como la información aportada sobre la reconstrucción tras los daños de guerra.

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