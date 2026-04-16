El exabrupto de Gianinna Maradona tras cancelarse su declaración en el juicio por la muerte de su padre

Gianinna Maradona y Fernando Burlando, ante el tribunal en el nuevo juicio contra profesionales médicos acusados ​​de negligencia en relación con la muerte de Diego Maradona (REUTERS/Cristina Sille)

La suspensión de la declaración de Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de Diego Maradona generó una respuesta inmediata por parte de una de las hijas del exfutbolista. En una historia publicada en su cuenta de Instagram, la joven expresó su molestia ante la situación con una frase directa: “Se puede ser más cagón?”. Este mensaje, difundido poco después de que se confirmara la postergación de su testimonio, refleja el clima de tensión que atraviesa cada jornada del proceso judicial.

La jornada comenzó con un pedido de la defensa de Leopoldo Luque, principal imputado en la causa, para incorporar nueva prueba al debate. El defensor propuso sumar declaraciones realizadas en televisión, lo que motivó un breve cuarto intermedio durante el cual el tribunal deliberó sobre la pertinencia de incluir este material en el expediente. Finalmente, los jueces rechazaron la solicitud, argumentando que “los dichos en la televisión son extrajudiciales” y, por tanto, no pueden ser incorporados como prueba válida.

Gianinna Maradona publicó una historia en redes sociales con la frase "¿Se puede ser más cagón?" expresando su fuerte descontento tras la suspensión de su testimonio en el juicio por la muerte de su padre, Diego Maradona.

Tras esta resolución, el propio Luque solicitó ampliar su indagatoria. La petición sorprendió a la fiscalía y a los abogados querellantes, quienes recordaron que, por exigencia del propio abogado del imputado, la acusación debió adelantar sus testigos para mantener el orden del debate. Tanto los fiscales como las querellas manifestaron su malestar por la sorpresiva solicitud del médico, intentando que la declaración se postergara para la próxima audiencia. Pese a estos reclamos, el tribunal accedió al pedido de Luque, amparándose en el derecho del imputado a declarar en cualquier momento, aunque advirtió a su defensa sobre la importancia de preservar el orden de las jornadas futuras.

La decisión de permitir la ampliación de la indagatoria de Luque tuvo efectos inmediatos en la dinámica de la audiencia. El Ministerio Público Fiscal solicitó un receso, aduciendo la necesidad de cancelar los testigos citados para esa mañana y preparar un interrogatorio adecuado para el acusado. Como consecuencia directa, se suspendió la declaración de Gianinna Maradona, quien estaba convocada para prestar testimonio ese mismo día. Tampoco se tomó la declaración del médico Juan Carlos Pinto y el comisario Lucas Farías, citados para la jornada, alterando el cronograma previsto.

La reacción de la hija de Maradona no tardó en propagarse en redes sociales. La publicación de Gianinna en Instagram, realizada pocos minutos después de conocerse la suspensión, evidencia la frustración de los familiares del exfutbolista ante las constantes demoras y cambios en el proceso judicial. Su mensaje, breve pero contundente, captó la atención del público que sigue atento cada novedad del juicio.

Gianinna Maradona a su llegada al juicio por la muerte de su papá (REUTERS/Cristina Sille)

La controversia comenzó cuando la defensa de Luque intentó introducir nuevas pruebas, en particular declaraciones difundidas por televisión. El tribunal evaluó el pedido y resolvió que tales elementos no podían sumarse al expediente, al considerar que no cumplen con los requisitos legales para ser admitidos como prueba judicial.

Tras el rechazo, el neurocirujano solicitó ejercer su derecho a ampliar su indagatoria en ese momento, lo que alteró la planificación de los testimonios previstos. La fiscalía y las querellas expresaron su incomodidad, recordando que debieron adelantar sus testigos a pedido de la defensa para garantizar un desarrollo ordenado del juicio. Intentaron, sin éxito, que la declaración de Luque se postergara, pero los jueces ratificaron el derecho del acusado a declarar en cualquier momento.

Leopoldo Luque junto a su abogado, Francisco Oneto (Fotografía: RSFotos)

El Ministerio Público Fiscal, al recibir la novedad de la ampliación de la indagatoria, solicitó un receso para reorganizar su estrategia y preparar el interrogatorio correspondiente. Los fiscales y abogados de la querella manifestaron su descontento por la falta de previsibilidad y el impacto que estos cambios generan en la dinámica del juicio. Las modificaciones en el orden de las declaraciones afectan la preparación de las partes y prolongan la resolución de un caso que concentra la atención pública y mediática.

La declaración de Gianinna Maradona, una de las testigos más esperadas, quedó así postergada sin nueva fecha confirmada. La hija del exfutbolista, al igual que el resto de los testigos citados, deberá esperar la reprogramación de su comparecencia ante el tribunal.